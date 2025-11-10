Aktualizacja: 10.11.2025 14:17 Publikacja: 10.11.2025 10:12
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w raporcie z przeglądu cen publikowanym w każdy poniedziałek.
Czy 40 złotych to dużo? W skali cen poszczególnych kierunków niedużo, ale jak na ostatnie (bez)ruchy cen, to już zmiana spora. Trzeba bowiem pamiętać, że w poprzednich tygodniach cena rosła o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych.
Największe wzrosty średniej ceny wycieczki miały miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 671 złotych, Korfu, o 283, i Costa de la Luz – o 241 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała odnośnie wakacji na Zakintosie, o 100 złotych, w Bułgarii, o 62złote, i na Sardynii - o 58 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone zestawienia graficzne, przygotowane przez zespół Traveldaty.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu ceny wycieczek zniżkowały tylko na jednym z kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, a mianowicie w Bułgarii, w której spadły o 62 złote. Na pozostałych głównych kierunkach wystąpiły zwyżki cen - w Egipcie o 221, w Grecji o 129 złotych, w Turcji o 34 złote, a na Wyspach Kanaryjskich – o 29 złotych.
W efekcie tych ruchów cena Egiptu znalazła się na najwyższym w tym sezonie poziomie 3951 złotych od osoby. To już blisko symbolicznej granicy 4000 złotych.
Mocno też wystrzeliła Grecja, uzyskując również rekordowy poziom 5478 złotych.
5525 złotych to z kolei nowa cena Wysp Kanaryjskich, też jeszcze niespotykana w notowaniach Traveldaty dotyczących wakacji 2026.
Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę imprez turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku. Tu padł kolejny rekord tego sezonu – różnica wyniosła 226 złotych na rzecz nowszej średniej. Tydzień temu było to też rekordowe 211 złotych.
Największe zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie w ujęciu rok do roku odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim, o 1095 złotych, na Malcie, o 464 złote, i w Maroku – też o 464 złote.
Z kolei największe spadki cen wyjazdów wskazały na Costa del Sol, o 451 złotych, w Kalabrii, o 214 złotych, i na Marsa Alam – o 163 złote.
Czy wyższe ceny wynikały może z wyższych kosztów podstawowych elementów składających się na koszty organizowania wyjazdów zagranicznych, jak cena paliwa i kurs złotego wobec walut obcych?
Autorzy raportu próbowali odpowiedzieć na to pytanie i jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,93 zł/litr wobec 3,29 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 10,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 13,8 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 15 procent). Jednocześnie złoty nadal pozostawał silniejszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 3,3 procent” (przed tygodniem był silniejszy o 3,6 procent, a przed dwoma o 4,1 procent).
Eksperci z Traveldaty wyliczyli więc, że sumaryczny wpływ wymienionych czynników sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -150 do -160 złotych (przed tygodniem, wyniósł między -170 a -180, a przed dwoma tygodniami od -185 do -195 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Patrząc na pięć najpopularniejszych kierunków autorzy analizy ocenili, że wszystkie w ostatnim tygodniu kosztowały więcej niż rok wcześniej. Największa podwyżka dokonała się w Grecji – o 382 złote. Duża też dotknęła Turcję, Bułgarię i Wyspy Kanaryjskie – o 271, 230 i 215 złotych. Wyraźnie najmniejsza zwyżka ceny rok do roku, czyli 122 złote, odnotowano w wypadku Egiptu.
Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rocznym autorzy odnotowali w odniesieniu do Malty i Maroka, o 464 złote, mniejsze na Majorce, Cyprze, w Portugalii i Tunezji – o 279, 205, 194 i 157 złotych, a najmniejsze w Albanii – zaledwie o 13 złotych.
Spadły za to ceny wycieczek do Włoch i Hiszpanii kontynentalnej – o 112 i 71 złotych – czytamy w raporcie.
Autorzy raportów podpowiadają też co tydzień, ile klient biura podróży „teoretycznie może zaoszczędzić” robiąc wakacyjne zakupy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Chodzi o wyliczenie różnicy w cenie wycieczek z tak zwanego okresu first minute wobec spodziewanego okresu last minute, „gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 386 złotych, czyli o prawie 6,3 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia, czy Włochy” – piszą w swojej analizie.
Przechodzą teraz do porównań średnich cen na poziomie poszczególnych biur podróży. Zauważyli, że ceny wakacji (ciągle chodzi o sierpniowy szczyt) obniżyły się tylko w biurach Rego-Bis, Sun&Fun i Nekera – o około 470, 220 i 140 złotych. W pozostałych biurach w ujęciu rok do roku wystąpiły zwyżki – od około 90 złotych (Prima Holiday) do zwyżek o prawie 930 złotych.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 58 ofert, drugie Rainbow z liczbą 38 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 36 ofert.
Najwięcej najtańszych ofert wakacyjnych w Egipcie miały w ostatnim tygodniu Anex Tour (6), TUI Poland (5) i Coral Travel (4), w Grecji TUI Poland (10) i Rainbow (7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (6), w Turcji TUI Poland (5), Itaka, Rainbow i Anex Tour (wszystkie po 3), w Tunezji Anex Tour i Join UP! (po 3), a w Bułgarii TUI Poland i Anex Tour (po 3 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Itaka i na Wyspach Kanaryjskich, a Rainbow w Grecji” - podsumowują autorzy raportu.
Na koniec zostawiają dwie tabele. W pierwszej umieścili biura podróży, „które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.
Tym razem w składzie biur podróży w czołowej piątce odnotowali jedną zmianę - do tabeli weszło biuro Join UP! (na pozycję piątą), a opuścił ją Exim Tours. Na miejscu lidera nadal pozostawał TUI Poland, a na miejscach drugim i trzecim Anex Tour i Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Przed ostatnią tabelą autorzy raportu wyjaśniają, że ponieważ szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, zrobili zestawienie, które nazwali „liderzy cen” (z minionego tygodnia) na popularnych kierunkach z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Według nich liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W tym tygodniu skupili się na wyjazdach do hoteli trzygwiazdkowych. Najwięcej, bo aż sześć razy na 24 kierunki pojawia się w niej nazwa biura Rainbow.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 5 listopada 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 29 października 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 7 listopada 2024 roku w ujęciu rok do roku.
