Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były różnice cenowe wycieczek w ujęciu tydzień do tygodnia i rok do roku?

Jak zmiany cen paliwa i kursu złotego wpłynęły na ogólne koszty wyjazdów?

Które biura podróży oferowały najbardziej konkurencyjne ceny w minionym tygodniu?

Jakie oszczędności można było uzyskać, planując wakacje z wyprzedzeniem?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w raporcie z przeglądu cen publikowanym w każdy poniedziałek.

Reklama Reklama

Czy 40 złotych to dużo? W skali cen poszczególnych kierunków niedużo, ale jak na ostatnie (bez)ruchy cen, to już zmiana spora. Trzeba bowiem pamiętać, że w poprzednich tygodniach cena rosła o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych.

Największe wzrosty średniej ceny wycieczki miały miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 671 złotych, Korfu, o 283, i Costa de la Luz – o 241 złotych.