Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji

Ostatni tydzień przyniósł podwyżkę cen wyjazdów do wszystkich pięciu ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Szczególnie zaskoczył Egipt, którego średnia cena otarła się o nową granicę - 4000 złotych.

Publikacja: 10.11.2025 10:12

Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były różnice cenowe wycieczek w ujęciu tydzień do tygodnia i rok do roku?
  • Jak zmiany cen paliwa i kursu złotego wpłynęły na ogólne koszty wyjazdów?
  • Które biura podróży oferowały najbardziej konkurencyjne ceny w minionym tygodniu?
  • Jakie oszczędności można było uzyskać, planując wakacje z wyprzedzeniem?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w raporcie z przeglądu cen publikowanym w każdy poniedziałek.

Czytaj więcej

Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę
Biura Podróży
Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę

Czy 40 złotych to dużo? W skali cen poszczególnych kierunków niedużo, ale jak na ostatnie (bez)ruchy cen, to już zmiana spora. Trzeba bowiem pamiętać, że w poprzednich tygodniach cena rosła o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych.

Największe wzrosty średniej ceny wycieczki miały miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 671 złotych, Korfu, o 283, i Costa de la Luz – o 241 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała odnośnie wakacji na Zakintosie, o 100 złotych, w Bułgarii, o 62złote, i na Sardynii - o 58 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone zestawienia graficzne, przygotowane przez zespół Traveldaty.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu ceny wycieczek zniżkowały tylko na jednym z kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, a mianowicie w Bułgarii, w której spadły o 62 złote. Na pozostałych głównych kierunkach wystąpiły zwyżki cen - w Egipcie o 221, w Grecji o 129 złotych, w Turcji o 34 złote, a na Wyspach Kanaryjskich – o 29 złotych.

W efekcie tych ruchów cena Egiptu znalazła się na najwyższym w tym sezonie poziomie 3951 złotych od osoby. To już blisko symbolicznej granicy 4000 złotych.

Mocno też wystrzeliła Grecja, uzyskując również rekordowy poziom 5478 złotych.

5525 złotych to z kolei nowa cena Wysp Kanaryjskich, też jeszcze niespotykana w notowaniach Traveldaty dotyczących wakacji 2026.

Paliwo tanieje, złoty trzyma się mocno, wycieczki drożeją

Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę imprez turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku. Tu padł kolejny rekord tego sezonu – różnica wyniosła 226 złotych na rzecz nowszej średniej. Tydzień temu było to też rekordowe 211 złotych.

Największe zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie w ujęciu rok do roku odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim, o 1095 złotych, na Malcie, o 464 złote, i w Maroku – też o 464 złote.

Z kolei największe spadki cen wyjazdów wskazały na Costa del Sol, o 451 złotych, w Kalabrii, o 214 złotych, i na Marsa Alam – o 163 złote.

Czy wyższe ceny wynikały może z wyższych kosztów podstawowych elementów składających się na koszty organizowania wyjazdów zagranicznych, jak cena paliwa i kurs złotego wobec walut obcych?

Autorzy raportu próbowali odpowiedzieć na to pytanie i jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,93 zł/litr wobec 3,29 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 10,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 13,8 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 15 procent). Jednocześnie złoty nadal pozostawał silniejszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 3,3 procent” (przed tygodniem był silniejszy o 3,6 procent, a przed dwoma o 4,1 procent).

Eksperci z Traveldaty wyliczyli więc, że sumaryczny wpływ wymienionych czynników sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -150 do -160 złotych (przed tygodniem, wyniósł między -170 a -180, a przed dwoma tygodniami od -185 do -195 złotych).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Patrząc na pięć najpopularniejszych kierunków autorzy analizy ocenili, że wszystkie w ostatnim tygodniu kosztowały więcej niż rok wcześniej. Największa podwyżka dokonała się w Grecji – o 382 złote. Duża też dotknęła Turcję, Bułgarię i Wyspy Kanaryjskie – o 271, 230 i 215 złotych. Wyraźnie najmniejsza zwyżka ceny rok do roku, czyli 122 złote, odnotowano w wypadku Egiptu.

Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rocznym autorzy odnotowali w odniesieniu do Malty i Maroka, o 464 złote, mniejsze na Majorce, Cyprze, w Portugalii i Tunezji  o 279, 205, 194 i 157 złotych, a najmniejsze w Albanii  zaledwie o 13 złotych.

Spadły za to ceny wycieczek do Włoch i Hiszpanii kontynentalnej – o 112 i 71 złotych – czytamy w raporcie.

Oszczędności wakacyjne – nawet 1900 złotych

Autorzy raportów podpowiadają też co tydzień, ile klient biura podróży „teoretycznie może zaoszczędzić” robiąc wakacyjne zakupy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Chodzi o wyliczenie różnicy w cenie wycieczek z tak zwanego okresu first minute wobec spodziewanego okresu last minute, „gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 386 złotych, czyli o prawie 6,3 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia, czy Włochy”  piszą w swojej analizie.

Rainbow liderem cen w trzech gwiazdkach

Przechodzą teraz do porównań średnich cen na poziomie poszczególnych biur podróży. Zauważyli, że ceny wakacji (ciągle chodzi o sierpniowy szczyt) obniżyły się tylko w biurach Rego-Bis, Sun&Fun i Nekera  o około 470, 220 i 140 złotych. W pozostałych biurach w ujęciu rok do roku wystąpiły zwyżki  od około 90 złotych (Prima Holiday) do zwyżek o prawie 930 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 58 ofert, drugie Rainbow z liczbą 38 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 36 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacyjnych w Egipcie miały w ostatnim tygodniu Anex Tour (6), TUI Poland (5) i Coral Travel (4), w Grecji TUI Poland (10) i Rainbow (7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (6), w Turcji TUI Poland (5), Itaka, Rainbow i Anex Tour (wszystkie po 3), w Tunezji Anex Tour i Join UP! (po 3), a w Bułgarii TUI Poland i Anex Tour (po 3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Itaka i na Wyspach Kanaryjskich, a Rainbow w Grecji” - podsumowują autorzy raportu.

Na koniec zostawiają dwie tabele. W pierwszej umieścili biura podróży, „które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.

Tym razem w składzie biur podróży w czołowej piątce odnotowali jedną zmianę - do tabeli weszło biuro Join UP! (na pozycję piątą), a opuścił ją Exim Tours. Na miejscu lidera nadal pozostawał TUI Poland, a na miejscach drugim i trzecim Anex Tour i Grecos.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Przed ostatnią tabelą autorzy raportu wyjaśniają, że ponieważ szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, zrobili zestawienie, które nazwali „liderzy cen” (z minionego tygodnia) na popularnych kierunkach z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Według nich liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

W tym tygodniu skupili się na wyjazdach do hoteli trzygwiazdkowych. Najwięcej, bo aż sześć razy na 24 kierunki pojawia się w niej nazwa biura Rainbow.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 5 listopada 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 29 października 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 7 listopada 2024 roku w ujęciu rok do roku.

Źródło: rp.pl

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w raporcie z przeglądu cen publikowanym w każdy poniedziałek.

Czy 40 złotych to dużo? W skali cen poszczególnych kierunków niedużo, ale jak na ostatnie (bez)ruchy cen, to już zmiana spora. Trzeba bowiem pamiętać, że w poprzednich tygodniach cena rosła o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych.

