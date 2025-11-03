Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę

Aktualizacja: 03.11.2025 03:40 Publikacja: 03.11.2025 00:59
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 2 złote. Informuje o tym Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, który co tydzień podsumowuje swoje obserwacje z przeglądania tysięcy ofert biur podróży*.
Widać wyraźnie dużą stabilność rynku wyjazdów zorganizowanych. W zeszłym tygodniu średnia cena wzrosła o 17 złotych, ale wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych. Trudno te wszystkie ruchy uznać za znaczące.
Bardziej zdecydowane zmiany obserwować można jednak w poszczególnych kierunkach. I tak Traveldata podaje, że w ostatnim tygodniu największy wzrost średniej ceny miał miejsce w wypadku ofert wyjazdów do Egiptu, na Synaj – o 179 złotych. Mniejsze zwyżki były udziałem ofert wakacji na Gran Canarii i w Hurghadzie – o 165 i 115 złotych.
Z kolei jeśli chodzi o obniżki, to największą w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała na Costa de la Luz, o 343 złote, na Malcie, o 295 złotych, i na Costa del Sol – o 231 złotych.
Zmiany średnich cen z ostatniego tygodnia autorzy raportu pokazują też na mapie.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W innym ujęciu eksperci z Traveldaty pokazują też, że na pięć najpopularniejszych kierunków w polskich biurach podróży trzy w ostatnim tygodniu podrożały, a dwa staniały. W pierwszej grupie znalazły się Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie i Egipt, a zmiany wyniosły odpowiednio 51, 46 i 42 złote. W drugiej zostały Grecja i Turcja – zmiany ich cen to 11 i 8 złotych w dół.
Autorzy analizy zestawili też średnią cenę z ostatniego tygodnia ze średnią sprzed roku. Okazało się, że tegoroczna cena była o 211 złotych wyższa. Dla porównania – tydzień temu różnica na plus wyniosła 206 złotych. To znacząca różnica, szczególnie jeśli w podróż chce się udać rodzina czteroosobowa. W sezonie 2026 tak wysokiej zmiany jeszcze notowania Traveldaty nie widziały.
Przy tym największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim, o 668 złotych, na Malcie, o 577, i w Portugalii – o 561 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów Traveldata odnotowała na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol, o 409 złotych, w Kalabrii, o 236 złotych, i na Sardynii – o 153 złote.
Czy była jakaś wyraźna przyczyna takich zmian cen? Autorzy uciekli się do zbadania kosztów najbardziej wpływających na ostateczne koszty organizatorów, czyli cen paliwa i pozycji złotego wobec dolara i euro.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 2,80 złotego za litr wobec 3,25 złotego za litr, czyli była o 13,8 procent mniejsza niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 15 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 15,2 procent). Złoty był nadal silniejszy, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 3,6 procent (przed tygodniem był silniejszy o 4,1 procent, a przed dwoma o 2,9 procent).
Jaki z tego wniosek? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od -170 do -180 złotych (przed tygodniem wyniósł między -185 a -195, a przed dwoma tygodniami, między -155 a -165 złotych) – podają autorzy raportu.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W porównaniu rok do roku wyższe były ceny wycieczek do Bułgarii, o 353 złote, do Grecji, o 305 złotych, na Wyspy Kanaryjskie, o 232 złote, do Turcji, o 196 złotych, i do Egiptu – o 46 złotych.
W wypadku mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rocznym eksperci Traveldaty zauważyli na Malcie i w Portugalii – o 577 i 561 złotych, a mniejsze w Maroku, na Majorce, w Tunezji i na Cyprze – o 227, 217, 181 i 175 złotych. Najmniej wzrosła cena wypoczynku w Albanii, bo o 36 złotych.
Spadły za to ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej i do Włoch – o 135 i 74 złote.
Co tydzień w swoich raportach Traveldata pokazuje, „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym, jak w czasie sezonu 2025”. Inaczej mówiąc, o ile mogą wrosnąć ceny wraz z upływem czasu, jeśli policzyć to, bazując na historycznych danych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 486 złotych, czyli o prawie 7,9 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia, czy Włochy” – komentują autorzy analizy.
Traveldata porównała też średnie ceny w poszczególnych biurach podróży w z tego i zeszłego roku. Jak pisze, ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 obniżyły TUI Poland i Sun&Fun – po 70 złotych. Pozostałe firmy miały w ostatnim tygodniu ceny wyższe niż przed rokiem od 30 złotych (Join UP!), do 1100 złotych.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą takich 60 ofert, drugie Rainbow z liczbą 38, a trzecie Itaka z liczbą 34 ofert.
Najwięcej najtańszych ofert wypoczynku w Egipcie eksperci Traveldaty odkryli w ofercie Anexu Tour i Join UP! (po 5), w Grecji TUI Poland (9) i Rainbowa (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaki (5), w Turcji TUI Poland (4), Itaki i Rainbowa (po 3), w Tunezji Coral Travel i Join UP! (po 3), w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Rainbow na Wyspach Kanaryjskich – ocenili autorzy opracowania.
Raport zamykają dwie tabele. W pierwszej autorzy pokazują pięć biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Chociaż w składzie biur podróży w czołowej piątce nie zanotowano żadnej zmiany a na miejscu lidera pozostawał TUI Poland, na miejsce drugie awansował Anex Tour (z pozycji trzeciej), spychając na miejsce trzecie Grecosa.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Przed ostatnią tabelą autorzy raportu wyjaśniają, że ponieważ szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, zrobili zestawienie, które nazwali „liderzy cen” (z minionego tygodnia) na popularnych kierunkach z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Według nich liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W tym tygodniu skupili się wyłącznie na wyjazdach do hoteli pięciogwiazdkowych. Pokazali 25 kierunków – od Albanii do Włoch. Najwięcej najniższych cen w tej kategorii hotelach pokazała Itaka – pięć.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 29 października 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 22 października 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 31 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.
