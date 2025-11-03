Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę

Rekordowa różnica kosztów wakacji

Autorzy analizy zestawili też średnią cenę z ostatniego tygodnia ze średnią sprzed roku. Okazało się, że tegoroczna cena była o 211 złotych wyższa. Dla porównania – tydzień temu różnica na plus wyniosła 206 złotych. To znacząca różnica, szczególnie jeśli w podróż chce się udać rodzina czteroosobowa. W sezonie 2026 tak wysokiej zmiany jeszcze notowania Traveldaty nie widziały.

Przy tym największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim, o 668 złotych, na Malcie, o 577, i w Portugalii – o 561 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów Traveldata odnotowała na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol, o 409 złotych, w Kalabrii, o 236 złotych, i na Sardynii – o 153 złote.

Czy była jakaś wyraźna przyczyna takich zmian cen? Autorzy uciekli się do zbadania kosztów najbardziej wpływających na ostateczne koszty organizatorów, czyli cen paliwa i pozycji złotego wobec dolara i euro.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 2,80 złotego za litr wobec 3,25 złotego za litr, czyli była o 13,8 procent mniejsza niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 15 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 15,2 procent). Złoty był nadal silniejszy, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 3,6 procent (przed tygodniem był silniejszy o 4,1 procent, a przed dwoma o 2,9 procent).

Jaki z tego wniosek? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od -170 do -180 złotych (przed tygodniem wyniósł między -185 a -195, a przed dwoma tygodniami, między -155 a -165 złotych) – podają autorzy raportu.