Ceny paliwa w dół, ceny wakacji w górę. Co będzie, kiedy przyjdzie last minute?

Mimo że ceny paliwa są stosunkowo niskie, a złoty stosunkowo silny wobec dolara i euro, wycieczki w biurach podróży drożeją. Średni wzrost rok do roku sięga już ponad 200 złotych – pokazuje badanie Traveldaty.

Publikacja: 27.10.2025 10:20

Ceny paliwa w dół, ceny wakacji w górę. Co będzie, kiedy przyjdzie last minute?

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które kierunki wakacyjne odnotowały największe wzrosty i spadki cen?
  • Jak wpływają zmiany kursu złotego na ceny wyjazdów zagranicznych?
  • Jakie są prognozy dotyczące cen wycieczek last minute w 2026 roku?
  • Które biura podróży oferują najkorzystniejsze ceny wyjazdów?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem w szczycie sezonu letniego, między 3 a 9 sierpnia 2026 roku, wzrosła o 17 złotych – informuje w najnowszym podsumowaniu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*, monitorujący tysiące ofert największych biur podróży.

W biurach podróży po ostatnich podwyżkach korekta - ceny Turcji, Grecji i Egiptu w dół
Biura Podróży
W biurach podróży po ostatnich podwyżkach korekta - ceny Turcji, Grecji i Egiptu w dół

W poprzednich raportach Traveldata pisała, że średnia cena spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej, że spadała o 22 i 28 złotych. W tym kontekście 17 złotych wydaje się niedużą sumą, ale widać, że poza zeszłotygodniowym wahnięciem, cena imprez turystycznych raczej rosła.

Traveldata podaje, że największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce odnośnie do wyjazdów na Fuerteventurę, o 166 złotych, do Kalabrii, o 129 złotych, i na Półwysep Chalcydycki - o 103 złote.

Z kolei największe zniżki cen eksperci Instytutu odnotowali w wypadku ofert spędzenia wakacji na Teneryfie, Sycylii i w Portugalii – o 177, 164 i o 97 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują zestawienia graficzne przygotowane przez Traveldatę.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu staniały dwa z pięciu najważniejszych w turystyce zorganizowanej kierunków, dwa nieco zdrożały, a jeden utrzymał cenę bez zmian, biorąc pod uwagę średnie ceny. W pierwszej grupie był Egipt ze zniżką 35 złotych i Wyspy Kanaryjskie tańsze o 28 złotych.

W drugiej Grecja i Turcja z ceną wyższą o 30 i o 21 złotych. Kierunkiem, którego cena nie drgnęła tym razem była Bułgaria.

Wakacje 2026 o 200 złotych droższe niż rok temu

Jak czytamy w raporcie, porównanie średnich cen ofert biur podróży z ostatniego tygodnia i sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 206 złotych. To duża zmiana, dla porównania - tydzień temu różnica w takim samym zestawieniu cen wyniosła 161 złote.

„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Malcie – o 421 złotych, a nieznacznie mniejsze na Rodos i w Bułgarii – o 419 i 409 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol – o 298 złotych oraz w Marsa Alam i na Synaju – o 179 i 18 złotych” – relacjonują autorzy opracowania.

Oni też zestawili ceny dwóch elementów najmocniej decydujących o kosztach organizatorów wyjazdów zagranicznych. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,71 złotego za litr wobec 3,19 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 15 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 15,2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,9 procent). Z kolei złoty pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy wobec dolara i euro o 4,1 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,9 procent, a przed dwoma o 2,3 procent).

Co to oznaczało dla organizatorów? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w korzystnym dla nich przedziale od -185 do -195 złotych (przed tygodniem było to od -155 do -165, a przed dwoma tygodniami od -110 do -120 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu aż cztery z pięciu najpopularniejszych kierunków było droższych w ujęciu rok do roku. Chodzi o Bułgarię, która zdrożała o 409 złotych, Grecję z wyższą ceną o 289 złotych, Wyspy Kanaryjskie z podwyżką o 283 złote i Turcję droższą o 250 złotych. Tylko jeden kierunek był średnio tańszy niż rok wcześniej i był to Egipt, a różnica rok do roku wyniosła -38 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, w Portugalii, Maroku i na Majorce – o 421, 400, 246 i 205 złotych, mniejsze w Tunezji, Albanii, na Cyprze i we Włoszech – o 149, 128, 92 i 70 złotych, zaś spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej – o 35 złotych”.

Traveldata: Nie ma co czekać na „lasty”, teraz jest taniej

Eksperci z Traveldaty obliczyli też, „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Wyniki są zaskakujące, okazuje się, że różnice między obecnymi cenami, a cenami z ostatniej chwili mogą iść w setki złotych. „Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 483 złote, czyli o prawie 7,9 procent, niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia, czy Włochy” – czytamy w raporcie.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W biurach podróży dominują wyższe ceny niż przed rokiem

Jeśli chodzi o to, jak reagują poszczególne firmy turystyczne, to według obliczeń autorów raportu ceny wyjazdów w szczycie sezonu letniego przyszłego roku najbardziej obniżyły biura podróży Prima Holiday, Join UP! i Sun&Fun - o około 260, 120 i 100 złotych. Pozostałe mają w tym ujęciu ceny wyższe od około 110 złotych (TUI Polad) aż do zwyżek o ponad 1100 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Rainbow z liczbą 37 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 36 ofert.

Najwięcej tanich wakacji w Egipcie proponowały Anex Tour i TUI Poland (po 6), w Grecji Rainbow (9), TUI Poland (8), Itaka (5) i Grecos (4), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (5), w Turcji TUI Poland (4), Itaka, Rainbow i Coral Travel (wszystkie po 3), w Tunezji Rainbow, Anex Tour i Coral Travel (po 2 oferty), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji i Turcji, biuro Itaka w Grecji i Tunezji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich – podsumowuje Traveldata.

Na koniec autorzy raportu zostawiają dwie tabele. Pierwsza ilustruje wyniki badania, które biura podróży oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. „Tak, jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków” - wyjaśniają eksperci z Traveldaty.

W dwunastym zestawieniu dotyczącym sezonu letniego w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce zanotowali pięć zmian. Na miejsce lidera awansował TUI Poland (z pozycji drugiej), na miejsce drugie Grecos (z pozycji czwartej), na miejsce trzecie Anex Tour (z pozycji szóstej), na pozycję czwartą Exim Tours (z pozycji ósmej), a na pozycję piątą Top Touristik (z pozycji siódmej). Tabelę opuściły Oasis, Onholidays i Rego-Bis.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Przed ostatnią tabelą autorzy raportu wyjaśniają, że ponieważ szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, przedstawiają zestawienia „liderów cen” (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Według nich liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

W tym tygodniu zrobili przegląd cen wyjazdów do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych do popularnych kierunków wakacyjnych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 22 października 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 15 października 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 24 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.

W poprzednich raportach Traveldata pisała, że średnia cena spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej, że spadała o 22 i 28 złotych. W tym kontekście 17 złotych wydaje się niedużą sumą, ale widać, że poza zeszłotygodniowym wahnięciem, cena imprez turystycznych raczej rosła.

