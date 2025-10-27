Ceny paliwa w dół, ceny wakacji w górę. Co będzie, kiedy przyjdzie last minute?

W drugiej Grecja i Turcja z ceną wyższą o 30 i o 21 złotych. Kierunkiem, którego cena nie drgnęła tym razem była Bułgaria.

Wakacje 2026 o 200 złotych droższe niż rok temu

Jak czytamy w raporcie, porównanie średnich cen ofert biur podróży z ostatniego tygodnia i sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 206 złotych. To duża zmiana, dla porównania - tydzień temu różnica w takim samym zestawieniu cen wyniosła 161 złote.

„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Malcie – o 421 złotych, a nieznacznie mniejsze na Rodos i w Bułgarii – o 419 i 409 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol – o 298 złotych oraz w Marsa Alam i na Synaju – o 179 i 18 złotych” – relacjonują autorzy opracowania.

Oni też zestawili ceny dwóch elementów najmocniej decydujących o kosztach organizatorów wyjazdów zagranicznych. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,71 złotego za litr wobec 3,19 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 15 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 15,2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,9 procent). Z kolei złoty pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy wobec dolara i euro o 4,1 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,9 procent, a przed dwoma o 2,3 procent).

Co to oznaczało dla organizatorów? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w korzystnym dla nich przedziale od -185 do -195 złotych (przed tygodniem było to od -155 do -165, a przed dwoma tygodniami od -110 do -120 złotych.