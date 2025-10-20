W biurach podróży po ostatnich podwyżkach korekta - ceny Turcji, Grecji i Egiptu w dół

Aktualizacja: 20.10.2025 00:40 Publikacja: 20.10.2025 00:07
Foto: Filip Frydrykiewicz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 3 złote – melduje obserwujący oferty biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym, cotygodniowym raporcie*.
Z poprzednich raportów Traveldaty wynika, że średnia cena rosła w ostatnich tygodniach o 28, 2 i o 17 złotych, a w poprzednich spadała o 22 i 28 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu odnotowali w odniesieniu do wycieczek na Costa de la Luz (poprzednio był tam największy wzrost cen), o 270 złotych, a nieco mniejsze przeceny na wakacje na Malcie i w Turcji Egejskiej – o 208 i 137 złotych.
Największy wzrost średniej ceny dotyczył zaś odpoczynku w Portugalii – o 225 złotych. Istotnie mniejsze były zwyżki cen w Maroku i na Lanzarote – o 98 i 93 złote.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje mapami i wykresami.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak piszą eksperci z Traveldaty, w minionym tygodniu touroperatorzy przecenili trzy z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Średnia cena Turcji spadła o 53 złote, Egiptu o 48 złotych, a Grecji – o 18 złotych. Dwa pozostałe kierunki trochę podrożały Bułgaria o 32 złote, a Wyspy Kanaryjskie o 28 złotych.
Autorzy analizy porównali też średnią cenę wakacji z ostatniego tygodnia z tą sprzed roku i okazało się, że ta pierwsza była wyższa o 161 złotych (poprzednio była wyższa o 123 złote). Tak dużej różnicy w tym rankingu od rozpoczęcia jego notowań we wrześniu tego roku, jeszcze nie było.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o 666 złotych, a mniejsze na Teneryfie i Rodos – o 489 i 409 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol, na Sardynii i w Kalabrii – kolejno o 325, 250 i 235 złotych.
Szukając przyczyn ruchu cen, eksperci porównali koszty dwóch najważniejszych składników imprez turystycznych – paliwa i kursu złotego.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 2,77 zł/litr wobec 3,29 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 15,2 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 13,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 7,4 procent). Jednocześnie polska waluta była silniejsza w porównaniu rokdo roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 2,9 procent (przed tygodniem i przed dwoma była silniejsza o 2,3 procent).
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na zmianę kosztów wycieczek „od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom”. Tym razem różnica na ich korzyść zawierała się w przedziale od -155 do -165 złotych (tydzień wcześniej przedział wyniósł między -110 a -120 złotych, a przed dwoma tygodniami między -95 a -105 złotych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W ostatnim tygodniu średni roczny wzrost cen wycieczek „miał miejsce na wszystkich z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej okazały w Bułgarii i Grecji – o 401 i 274 złotych, a skromniejsze na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Egipcie – o 169, 158 i 9 złotych”.
Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, Albanii, Tunezji, na Majorce i w Maroku - o 375, 208, 176, 156 i 147 złotych, mniejsze na Cyprze i Malcie – o 57 i 56 złotych, spadły natomiast ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej i Włoch – o 134 i 91 złotych – relacjonują eksperci z Traveldaty.
Dzielą się też z czytelnikami swoimi wyliczeniami, z których można dowiedzieć się, o „skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ich wyliczenia opierają się na porównaniu cen historycznych z obecnymi, które „są jeszcze średnio o około 520 złotych, czyli o prawie 8,5 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025”. Ale zwraca zarazem uwagę duży rozrzut możliwych oszczędności. Najmniej atrakcyjnie mogą wypaść zmiany cen całorocznych kierunków masowych, jak Egipt i Tunezja. Największe zmiany wystąpią raczej na mniej odwiedzanych kierunkach sezonowych uznawanych za bardziej prestiżowe, jak Malta, Portugalia i Włochy.
W porównaniach średnich cen wycieczek na lato 2026 roku wyróżniły się obniżkami Prima Holiday, Join UP! i Neckera – ich ceny spadły o 220, 200 i 50 złotych. Pozostali organizatorzy znacznie podnieśli ceny – od 60 złotych (Itaka) do 1100 złotych – wyliczają autorzy opracowania.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie wzięła Itaka, a trzecie Rainbow, oba z liczbą 37 ofert.
Najwięcej najtańszych wakacyjnych wyjazdów do Egiptu proponowały Anex Tour (6) i TUI Poland (5), do Grecji Oasis, Rainbow (po 8), Itaka i TUI Poland (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji Itaka i TUI Poland (po 4), do Tunezji Coral Travel (4), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
Jak podsumowuje Traveldata, w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Egipcie i Turcji, a Rainbow w Grecji.
Na koniec autorzy raportu zostawili tabelę przedstawiającą pięć biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach” (pod uwagę wzięli tylko zestawy tych samych kierunków).
W czołowej piątce nie odnotowano zmian, a jedynie przesunięcia w zajmowanych miejscach. Na miejsce lidera awansował Oasis (z pozycji trzeciej), o jedną pozycję w dół przesunęły się zaś TUI Poland i Onholidays.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Przed ostatnią tabelą wyjaśniają, o co w niej chodzi: „Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia »liderów cen« (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli 3-gwiazdkowych, 4-gwiazdkowych i 5-gwiazdkowych. Liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym wypadku siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)”.
W tym tygodniu skupili się na hotelach trzy- i trzyipółgwiazdkowych w popularnych miejscach wakacyjnych.
Mistrzem w tej kategorii hoteli został Rainbow, który na 29 kierunków w aż siedmiu pokazał najniższe ceny.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 15 października 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 8 października 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 17 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.
