W biurach podróży po ostatnich podwyżkach korekta - ceny Turcji, Grecji i Egiptu w dół

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 3 złote – melduje obserwujący oferty biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym, cotygodniowym raporcie*.

Z poprzednich raportów Traveldaty wynika, że średnia cena rosła w ostatnich tygodniach o 28, 2 i o 17 złotych, a w poprzednich spadała o 22 i 28 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu odnotowali w odniesieniu do wycieczek na Costa de la Luz (poprzednio był tam największy wzrost cen), o 270 złotych, a nieco mniejsze przeceny na wakacje na Malcie i w Turcji Egejskiej – o 208 i 137 złotych.

Największy wzrost średniej ceny dotyczył zaś odpoczynku w Portugalii – o 225 złotych. Istotnie mniejsze były zwyżki cen w Maroku i na Lanzarote – o 98 i 93 złote.