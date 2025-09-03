Aktualizacja: 03.09.2025 17:17 Publikacja: 03.09.2025 15:25
Grecja to drugi ulubiony kierunek wakacyjny Polaków wyjeżdżających z biurami podróży
Foto: Aleksander Kramarz
Polska Izba Turystyki podsumowała minione wakacje. Robi to tradycyjnie od siedmiu lat na początku września na podstawie danych od największych agentów turystycznych, jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Wynika z nich, że podobnie jak rok wcześniej najwięcej, bo 32,5 procent klientów biur podróży wybrało się na wypoczynek do Turcji. Niemal połowę mniej, 17,4 procent w tym badaniu pojechało do Grecji. Bardzo podobna liczba, 16,9 procent zdecydowała się na Egipt.
Prezentacji raportu towarzyszyła konferencja. Otworzył ją prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski
Foto: Filip Frydrykiewicz
W tym rankingu popularności czwarte miejsce zajęła Tunezja z wynikiem 8,7 procent a piąte Hiszpania z udziałem 6,8 procent
Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Bułgaria (5,5 procent), Cypr (3,3 procent), Albania (1,8 procent), Włochy (1,3 procent) i Chorwacja (1 procent).
Jeśli chodzi o spadek lub wzrost sprzedaży imprez turystycznych w biurach podróży, to autorzy raportu odwołują się do danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który odnotował w lipcu wzrost o 17 procent – Podobnego należy spodziewać się w sierpniu – deklaruje Mateusz Jarzębowicz z Travelplanet.pl, który potwierdza, że dane TFG są zbliżone do informacji o wzroście sprzedaży u agentów turystycznych.
Jak wyjaśniał dalej Jarzębowicz, jedna trzecia naszych klientów wybrała Turcję, ponieważ to kierunek, który ma bardzo bogaty wybór ofert. Szczególnie odkąd na polski rynek weszły dwie nowe firmy, jak turecki Anex Tour i ukraiński Join UP! – Każdego dnia z każdego niemal polskiego lotniska wylatuje do tego kraju kilka samolotów – mówił Jarzębowicz. Dzięki temu klienci biur podróży mogą dopasować sobie wyjazd do swoich potrzeb, jeśli chodzi o termin wakacji.
Podobnie bogatą i różnorodną ofertę mają Grecja i Egipt. Ten ostatni awansował w rankingu ze względu na duży wzrost popularności Szarm el-Szejk i nowe kurorty w ofercie biur podróży nad Morzem Śródziemnym.
W pierwszej dziesiątce kierunków największą dynamiką wzrostu względem zeszłego roku odznaczyły się Cypr (z 0,7 procent do 3,3 procent) i Egipt (z 13,7 do 16,7 procent).
Z kolei nieco straciły Bułgaria (z 7 procent w 2024 roku do 5,5 procent w 2025 roku), Tunezja (z 9,6 do 8,7 procent), Turcja (z 34,3 do 32,5 procent) i Grecja (z 18,4 do 17,4 procent).
Foto: Polska Izba Turystyki
„Z kierunków spoza pierwszej dziesiątki najbardziej spektakularną dynamikę wzrostu ma Malta, Portugalia, Wyspy Zielonego Przylądka i Maroko. Spadki zanotowały natomiast m.in. Polska, Macedonia, Tanzania i Wyspy Kanaryjskie” – odnotowują autorzy opracowania.
Jeśli chodzi o najpopularniejsze regiony, to pierwsza dziesiątka wyglądała następująco: Riwiera Turecka (24,4 procent), Hurghada (7,1 procent), Marsa Alam (6,4 procent), Riwiera Egejska (6 procent), Kreta (5,4 procent), Słoneczny Brzeg (3,8 procent), Szarm el-Szejk (3,7 procent), Rodos (3,6 procent) i Zakintos (2,6 procent).
Foto: Polska Izba Turystyki
Co ciekawe, tegoroczne wakacje nie kosztowały więcej niż te z zeszłego roku. Średnia cena to 3345 złotych na osobę. Rok wcześniej klienci biur podróży płacili 3276 złotych, a dwa lata wcześniej 3291 złotych. – Pokazuje to, że ceny rosną minimalnie, poniżej inflacji i stabilnie o 2-2,5 procent co roku – podkreślała Katarzyna Papis z Fly.pl.
Ale średnia to też częściowo wynik struktury sprzedaży – większy udział tanich kierunków, jak Tunezja i Egipt, a mniejszy najdroższych, jak Grecja i Hiszpania, w całej puli wyjazdów.
Średnia rezerwacja wyniosła w tym roku 9163 złote podczas gdy rok temu 8954, a dwa lata temu – 8721 złotych.
Foto: Polska Izba Turystyki
Czytaj więcej
Eksperci z Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, analizujący ceny w biurach podróży, os...
Prawie wyrównały się w tym roku wyjazdy na wakacje w lipcu i w sierpniu – na pierwszy z tych miesięcy przypadło 29,8 procent rezerwacji, a na drugi 29 procent Czerwiec zgarnął ich 25,2 procent, a wrzesień – 16 procent.
„Szczyt sezonu na wyjazdy turystyczne Polaków związany jest nieodmiennie z wakacjami szkolnymi i przypada na miesiące letnie. W tym roku lipiec i sierpień w sumie stanowiły 58,8 procent wyjazdów, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2024 (dane nie obejmują rezerwacji zakładanych w ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu, liczba ta nie jest więc ostateczna). Wskaźniki dotyczące wypoczynku w czerwcu i wrześniu prawie nie uległy zmianie, ale tu także należy pamiętać o ograniczeniu ankiet (dane pozyskane do 21 sierpnia tego roku).
– Charakterystyczne, że wakacje w tym roku zaczęły się już pod koniec czerwca – relacjonuje Anna Podpora z Wakacje.pl, wskazując, że wielu klientów zdecydowało się na wcześniejszy wyjazd.
Podpora zwraca też uwagę, że w tym roku wyjątkowo wyraźnie zaznaczył się podział klientów na dwie grupy – jedni rezerwowali wakacje z dużym, kilkutygodniowym wyprzedzeniem, drudzy kupowali je na ostatnią chwilę. W maju i czerwcu sprzedaż mocno spadła. Przyczyn tego ekspertka upatruje w wydarzeniach politycznych –finale kampanii w wyborów prezydenckich w Polsce, a później doniesieniach o konflikcie na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych.
Foto: Polska Izba Turystyki
Prawie 36 procent klientów biur podróży rezerwowało wyjazdy wakacyjne na trzy miesiące wcześniej (więcej o 2 punkty procentowe). „To dobry wynik first minute, ale kosztem rezerwacji z dwu- i miesięcznym wyprzedzeniem” – tłumaczą autorzy.
Zauważają też wzrost decyzji zakupowych podejmowanych przez klientów na 10 dni przed wyjazdem (19,1 procent). „Czy to oznacza powrót ofert last minute, na których brak wskazywano w ostatnich dwóch latach? To wciąż odległy wynik w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy zakupy na 10 dni przed wyjazdem kształtowały się na poziomie 25 procent”.
Pogłębiał się trend skracania wyjazdów, za to korzystania z nich kilka razy w roku – wskazują autorzy analizy. Odnotowali skok o 4 punkty procentowe wyjazdów krótszych, mieszczących się w przedziale 1-6 dni. Polacy rezygnują za to z wyjazdów dwutygodniowych – na co wskazuje spadek o ponad 2 punkty procentowe
Dominującym środkiem podróży w wyjazdach zorganizowanych pozostaje samolot – ten sposób dotarcia do miejsce wypoczynku wybierało podczas ostatnich wakacji 97,7 procent turystów, rok temu odsetek ten był równie wysoki i wynosił 97,2 procent
Foto: Polska Izba Turystyki
Wyjazdy autokarowe stanowiły jedynie drobny wycinek całego ruchu z biurami podróży – 0,5 procent w porównaniu z 0,58 procent w roku ubiegłym, spadł także udział dojazdu własnego z 2,13 procent na 1,8 procent „Należy jednak pamiętać, że coraz częściej turyści samodzielnie organizują wyjazdy do miejsc, które łatwo osiągnąć samochodem” – czytamy w komentarzu do przedstawionych danych.
Polska Izba Turystyki przypomina też, że w turystyce zorganizowanej nieodmiennie dominuje wyżywienie w formule all inclusive (88,4 procent) i wysoki standard hotelu – na hotele cztero- i pięciogwiazdkowe w tym roku zdecydowało się ponad 77 procent klientów biur podróży.
Czytaj więcej
Klientów biura podróży Itaka będzie przez najbliższy rok chroniła gwarancja w rekordowej wysokośc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska Izba Turystyki podsumowała minione wakacje. Robi to tradycyjnie od siedmiu lat na początku września na podstawie danych od największych agentów turystycznych, jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Wynika z nich, że podobnie jak rok wcześniej najwięcej, bo 32,5 procent klientów biur podróży wybrało się na wypoczynek do Turcji. Niemal połowę mniej, 17,4 procent w tym badaniu pojechało do Grecji. Bardzo podobna liczba, 16,9 procent zdecydowała się na Egipt.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Klientów biura podróży Itaka będzie przez najbliższy rok chroniła gwarancja w rekordowej wysokości 558 milionów...
Eksperci z Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, analizujący ceny w biurach podróży, oszacowali, ile m...
Spółka Rainbow Tours poinformowała o nowej gwarancji ubezpieczeniowej, jaką uzyskała na kolejny rok działalności...
Podczas pierwszego wspólnego spotkania pracowników Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu, Travelplanet.pl i Wakacje.pl. D...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas