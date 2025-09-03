Polska Izba Turystyki podsumowała minione wakacje. Robi to tradycyjnie od siedmiu lat na początku września na podstawie danych od największych agentów turystycznych, jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Wynika z nich, że podobnie jak rok wcześniej najwięcej, bo 32,5 procent klientów biur podróży wybrało się na wypoczynek do Turcji. Niemal połowę mniej, 17,4 procent w tym badaniu pojechało do Grecji. Bardzo podobna liczba, 16,9 procent zdecydowała się na Egipt.

Reklama Reklama

Prezentacji raportu towarzyszyła konferencja. Otworzył ją prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski Foto: Filip Frydrykiewicz

W tym rankingu popularności czwarte miejsce zajęła Tunezja z wynikiem 8,7 procent a piąte Hiszpania z udziałem 6,8 procent

Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Bułgaria (5,5 procent), Cypr (3,3 procent), Albania (1,8 procent), Włochy (1,3 procent) i Chorwacja (1 procent).

Jeśli chodzi o spadek lub wzrost sprzedaży imprez turystycznych w biurach podróży, to autorzy raportu odwołują się do danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który odnotował w lipcu wzrost o 17 procent – Podobnego należy spodziewać się w sierpniu – deklaruje Mateusz Jarzębowicz z Travelplanet.pl, który potwierdza, że dane TFG są zbliżone do informacji o wzroście sprzedaży u agentów turystycznych.