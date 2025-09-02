Aktualizacja: 02.09.2025 16:06 Publikacja: 02.09.2025 11:52
Itaka jest największym polskim biurem podróży
Foto: Aleksander Kramarz
Biuro podróży Itaka zawarło umowę na gwarancję ubezpieczeniową na kolejnych 12 miesięcy. Opiewa ona na sumę 558 milionów złotych i jest większa od poprzedniej o 75 milionów. Gwarancję wystawiło współpracujące z touroperatorem od lat towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zabezpieczenie będzie obejmowało imprezy turystyczne kupione w tym biurze podróży między 16 września tego roku do 15 września przyszłego.
Nowa gwarancja jest największą w historii biura podróży Itaka i zarazem najwyższą na polskim rynku. Drugą pod względem wysokości gwarancją dysponuje spółka TUI Poland i jest to suma 576 milionów złotych (poprzednio 466 milionów złotych), a trzecią biuro podróży Rainbow, które ogłosiło niedawno uzyskanie zabezpieczenia w wysokości do 440 milionów złotych (poprzednio 380 milionów złotych).
Gwarancja jest obowiązkowym zabezpieczeniem, dzięki któremu klienci biura podróży mogą czuć się bezpieczni, jeśli chodzi o zakup wyjazdów. W razie kłopotów organizatora podróży, a konkretnie jego niewypłacalności, z puli gwarancji mogą odzyskać zainwestowane pieniądze, jeśli jeszcze nie skorzystali z zakupionej usługi, albo dokończyć wypoczynek i spokojnie wrócić do kraju, jeśli taka sytuacja zastałaby ich za granicą.
Wielkość gwarancji jest powiązana z liczbą organizowanych wyjazdów i obrotów firmy. Dlatego, jeśli biuro podróży zwiększa swoją działalność, musi też rosnąć.
Polski system ochrony interesów klientów biur podróży jest szczególnie rozbudowany i solidny. Jego drugim filarem, obok obowiązkowej gwarancji, jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i zgromadzone tam środki ze składek samych turystów. W TFG uskładano już około 550 milionów złotych.
W ramach deregulacji rząd planuje zliberalizować przepisy tak, by touroperatorom było łatwiej uzyskiwać gwarancje. Głównie chodzi o zmniejszenie kosztów i łatwiejszą procedurę uzyskiwania reasekuracji.
Itaka to – jak pokazuje Ranking Biur Podróży 2025 – największe polskie biuro podróży. W zeszłym roku obsłużyła prawie 1,15 miliona klientów w Polsce, a razem z klientami krajów ościennych – 1,69 miliona. Jej przychody w pierwszym wypadku sięgnęły 4,6 miliarda złotych, a w drugim – 6,6 miliarda złotych.
Źródło: rp.pl
