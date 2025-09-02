Biuro podróży Itaka zawarło umowę na gwarancję ubezpieczeniową na kolejnych 12 miesięcy. Opiewa ona na sumę 558 milionów złotych i jest większa od poprzedniej o 75 milionów. Gwarancję wystawiło współpracujące z touroperatorem od lat towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zabezpieczenie będzie obejmowało imprezy turystyczne kupione w tym biurze podróży między 16 września tego roku do 15 września przyszłego.

Największa gwarancja biura podróży w Polsce

Nowa gwarancja jest największą w historii biura podróży Itaka i zarazem najwyższą na polskim rynku. Drugą pod względem wysokości gwarancją dysponuje spółka TUI Poland i jest to suma 576 milionów złotych (poprzednio 466 milionów złotych), a trzecią biuro podróży Rainbow, które ogłosiło niedawno uzyskanie zabezpieczenia w wysokości do 440 milionów złotych (poprzednio 380 milionów złotych).

Gwarancja jest obowiązkowym zabezpieczeniem, dzięki któremu klienci biura podróży mogą czuć się bezpieczni, jeśli chodzi o zakup wyjazdów. W razie kłopotów organizatora podróży, a konkretnie jego niewypłacalności, z puli gwarancji mogą odzyskać zainwestowane pieniądze, jeśli jeszcze nie skorzystali z zakupionej usługi, albo dokończyć wypoczynek i spokojnie wrócić do kraju, jeśli taka sytuacja zastałaby ich za granicą.

Wielkość gwarancji jest powiązana z liczbą organizowanych wyjazdów i obrotów firmy. Dlatego, jeśli biuro podróży zwiększa swoją działalność, musi też rosnąć.