Dlaczego warto rezerwować oferty biur podróży na Wakacje.pl

Na Wakacje.pl biura podróży i ich oferty są w jednym miejscu — sprawdzone, bezpieczne, pochodzące od największych touroperatorów w Polsce i za granicą. Dzięki temu nie trzeba przeszukiwać wielu stron i katalogów. Wystarczy kilka kliknięć, by porównać propozycje wyjazdów od takich marek jak Itaka, Rainbow Tours czy Coral Travel. To proste i szybkie rozwiązanie pozwala znaleźć dokładnie taki urlop, jakiego się szuka - krótki city break, tygodniowy urlop all inclusive, egzotyczne wakacje czy śnieżne szaleństwo.

Ponad milion obsłużonych klientów nie może się mylić. Wakacje.pl oferują dziesiątki tysięcy wyjazdów do 150 krajów świata, co czyni je niekwestionowanym liderem na rynku zorganizowanej turystyki. Ta ogromna skala pozwala firmie być o krok przed konkurencją - analizować trendy i przewidywać, dokąd będziemy podróżować w najbliższych miesiącach.

Plusem jest też wielokanałowy dostęp do oferty. Każdy wyjazd można zarezerwować online, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub w jednym z 330 salonów stacjonarnych. Wakacje.pl to miejsce, gdzie podróż zaczyna się na długo przed wyjściem z domu. Dzięki dodatkowym usługom – takim jak ubezpieczenia, parkingi przy lotniskach czy wycieczki fakultatywne – można bez stresu zaplanować każdy detal urlopu. Serwis konsekwentnie rozwija technologie, które upraszczają wybór i zakup wakacji. Efekt: spokój, oszczędność czasu i pewność, że wyjazd będzie dokładnie taki, jak się go wymarzyło.

Lot+Hotel - wakacje na własną rękę

Wakacje.pl uważnie śledzą potrzeby podróżnych i trendy rynkowe, dlatego w ofercie dostępna jest opcja Lot + Hotel, czyli wakacje na własną rękę. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie elastycznym planowaniem wyjazdów, które pozwala klientom samodzielnie komponować urlop. Serwis oferuje szeroki wybór hoteli, apartamentów, rejsów i pakietów dopasowanych do różnych preferencji, dzięki czemu każdy może stworzyć idealny zestaw podróży - pod kątem miejsca, standardu i dodatkowych atrakcji.

Opcja Lot + Hotel daje pełną kontrolę nad wyjazdem i umożliwia spontaniczne decyzje, oferując wygodę i atrakcyjne ceny. To przykład, jak Wakacje.pl łączą nowoczesne podejście do turystyki z realnymi oczekiwaniami klientów, ułatwiając planowanie podróży.

Nagrody i uznanie dla aplikacji mobilnej

Od początku działalności Wakacje.pl priorytetem były bezpieczeństwo i wysoka jakość usług. Firma posiada licencję IATA i współpracuje wyłącznie z zaufanymi organizatorami turystycznymi, co daje klientom pewność, że ich rezerwacje są w pełni chronione.

W 2025 roku aplikacja Wakacje.pl zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Podróże i transport” w konkursie Mobile Trends Awards oraz trzecie miejsce w konkursie głównym, potwierdzając skuteczność w łączeniu doświadczenia turystycznego z innowacyjnymi technologiami. Aplikacja Wakacje.pl to pierwsze w Polsce narzędzie agregujące oferty wielu touroperatorów, które umożliwia nie tylko rezerwację oferty, ale i wygodne zarządzanie wyjazdem – od sprawdzania godzin lotów, limitów bagażowych, po dostęp do dokumentów podróży w trybie offline i opinii innych podróżników.

Dodatkowo marka regularnie otrzymuje nagrody branżowe i konsumenckie, m.in. Gazele Biznesu, Diament Forbesa, TOP Marka Lauru Konsumenta i Grand Prix Lauru Konsumenta, a jej rozwiązania są doceniane za wygodę, nowoczesność i wysoką jakość.

Od ponad 25 lat Wakacje.pl łączą bogate portfolio z nowoczesną technologią, by planowanie wyjazdów było proste, wygodne i bezpieczne. Firma nie tylko sprzedaje wakacje — wyznacza kierunki jako ekspert i komentator trendów turystycznych. Publikowane regularnie raporty i analizy odsłaniają preferencje klientów, zmiany w branży i hity sezonu. Dlatego Wakacje.pl to coś więcej niż pośrednik: to źródło wiarygodnych informacji i doskonały partner biznesowy.

Historia i rozwój serwisu Wakacje.pl

Platforma Wakacje.pl powstała pod koniec lat 90., w 1999 roku. Pomysł był prosty - dać ludziom łatwy dostęp do wielu ofert wakacyjnych w jednym miejscu. Było to wówczas zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku. Z biegiem lat strona zyskiwała coraz większą popularność i sukcesywnie poszerzała swoją ofertę.

Pierwszy stacjonarny salon Wakacje.pl otwarto w 2002 roku – to wtedy marka po raz pierwszy połączyła świat online z tradycyjną sprzedażą. W 2009 roku doszło do fuzji serwisu z innym popularnym portalem turystycznym easygo.pl. Powstała spółka Enovatis, która łączyła zasoby obu marek i zwiększyła konkurencyjność firmy na rynku. W 2015 roku spółka została przejęta przez WP Holding, co dało jej stabilne zaplecze technologiczne i finansowe. Trzy lata później portfolio poszerzyły takie marki jak MyTravel i Parklot.pl, a wkrótce także Wakacyjny Świat. Tak powstała silna grupa, która potrafi odpowiedzieć na niemal każdą potrzebę turystyczną Polaków.

2025 rok otworzył nowy rozdział w historii Wakacje.pl. W wyniku przejęcia przez spółkę WP Holding koncernu turystycznego Invia Group, właściciela marek Travelplanet.pl, Invia.cz, Invia.sk i Invia.hu, firma poszerzyła działalność na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Jej ambicją jest kreowanie i oferowanie usług zgodnych z najwyższymi standardami branży - nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

