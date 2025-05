Nowa kampania reklamowa Wakacje.pl. „Postawiliśmy na humor”

Wakacje.pl stawiają na humor

Wakacje.pl w swoich przekazach reklamowych od lat stawiają na humor, który wyróżnia markę na rynku turystycznym. Wakacje to czas, kiedy nie trzeba być poważnym, można być tu i teraz i spojrzeć na codzienne obowiązki z dystansem - tłumaczą twórcy spotów.

- Marka Wakacje.pl to partner, który - owszem - sprawi, że się uśmiechniesz, poczujesz urlopowy luz, ale przede wszystkim doradzi takie wakacje, którymi będziesz chciał/a się pochwalić. Jako największy agent turystyczny w Polsce wysyłamy rocznie na wakacje ponad milion klientów. Dążymy do tego, by dzięki naszym rekomendacjom klienci byli do tego stopnia zadowoleni z wypoczynku, że aż sami go sobie pozazdroszczą - mówi dyrektor marketingu Wakacje.pl Katarzyna Walczak.

Reklamy będzie można zobaczyć w mediach cyfrowych, telewizji, kinie i outdoorze. Poza głównymi spotami odbiorcy zobaczą też wersje scenariuszowe spotów przygotowane specjalnie z myślą o YouTubie i ekranach kinowych.

- Zależało nam na stworzeniu reklamy, której odbiorca nie będzie chciał pominąć, na widok której uśmiecha się i docenia, że ktoś postarał się o dostarczenie mu rozrywki - podkreślają twórcy reklamy.

Istotą spotów uzupełniających główną kampanię jest bezpośredni kontakt z odbiorcami.

- To zabieg, którym chcemy się wyróżnić w szumie reklamowym, wybić odbiorcę z rytmu, wejść z nim w interakcję. W końcu to nasz cel - mieć pewność, że zostaliśmy zauważeni, bo wiemy, że nasza oferta jest tego warta - tłumaczy menedżer marki Wakacje.pl Mateusz Gajda.