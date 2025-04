Aplikacja Wakacje.pl z dwiema nagrodami w prestiżowym konkursie

Aplikacja Wakacje.pl to pierwsza w Polsce aplikacja mobilna agregująca tysiące ofert wakacyjnych kilkudziesięciu biur podróży - piszą Wakacje.pl w komunikacie.

Jury Mobile Trends Awards, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów technologicznych w Polsce, doceniło jej intuicyjność, płynność działania i kompleksowe funkcje, które ułatwiają planowanie wakacyjnego wyjazdu - czytamy dalej.

Aplikacja Wakacje.pl zwyciężyła w kategorii podróże i transport, konkurując z aplikacjami Orlen Vitay, Traficar, Yanosik, NaviExpert czy Expo City Dubai.

W konkursie głównym również znalazła się na podium, zajmując trzecie miejsce.

- Ta nagroda to dla nas paliwo do dalszego rozwoju i doskonalenia aplikacji. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że to projekt, w którym zdecydowanie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że nasza praca została doceniona przez praktyków i ekspertów, którzy weszli w skład kapituły konkursowej Mobile Trends Awards 2024 - mówi dyrektor ds. e-commerce Wakacje.pl Jakub Biczkowski, cytowany w komunikacie.