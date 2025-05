Foto: Wakacje.pl

Tradycyjnie wybierają się głównie na wakacje tygodniowe – dotąd zdecydowało się na nie prawie 70 procent klientów agenta. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy na 8-13 dni, na trzecim krótsze wypady, do 6 dni, a na czwartym pobyty dwutygodniowe.

Nie ma też zaskoczenia jeśli chodzi o formę wyżywienia. Turyści wyjeżdżający z biurami podróży decydują się przede wszystkim na all inclusive (89 proc.), na drugim miejscu znajduje się opcja z dwoma posiłkami dziennie (6 proc.).

Foto: Wakacje.pl

Foto: Wakacje.pl

Ile Polacy wydają na wakacje?

Polacy nie tylko chętniej wyjeżdżają na wycieczki zorganizowane, ale są też skłonni przeznaczyć na nie wyższe kwoty. Średnia wartość rezerwacji w odniesieniu do pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdów wzrosła o prawie 20 procent, porównując z rokiem poprzednim. „Jest to związane głównie z tym, że chętniej decydujemy się na pobyty w hotelach o wyższym standardzie i z formułą all inclusive” - podaje sprzedawca.