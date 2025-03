Wirtualna Polska mocno skręca w stronę turystyki. Tu rośnie najdynamiczniej

Wirtualna Polska staje do walki z bigtechami

Jak wyjaśnia dalej w komunikacie firma, inwestowanie w rozwój własnych technologii, wspieranych sztuczną inteligencją, przynosi wymierne efekty również w segmencie reklamowo-subskrypcyjnym. Dzięki wdrożonym technologiom rekomendacyjnym od października liczba odsłon w portalach WP wzrosła o 25 procent. „W WP Ads, platformie umożliwiającej reklamodawcom – w tym małym i średnim firmom – łatwe planowanie, targetowanie i emisję reklam w serwisach WP oraz w sieci partnerskiej, zarejestrowało się już prawie 3 tys. klientów. WPartner to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala wydawcom z całej Europy na skuteczne monetyzowanie swoich powierzchni reklamowych, dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej na modelu programmatic”.

– Sroce spod ogona nie wypadliśmy – zapewnia cytowany Świderski, który zapowiada rywalizowanie z zagranicznymi gigantami internetowymi, zwanymi bigtechami. – Dzisiaj to Polacy i inni Europejczycy pracujący dla amerykańskich firm, współtworzą bigtechy i ich technologiczne rozwiązania. To jednak nie znaczy, że środkowoeuropejskie firmy takich rozwiązań nie są w stanie stworzyć, czy że ich już nie mają. Sponsorujemy rozwój cudzych technologii i firm, zamiast inwestować we własne. Wiele polskich firm, w tym Wirtualna Polska Holding ma własne rozwiązania chmurowe, które z powodzeniem rozwija od lat i stanowią one serce przewagi technologicznej naszej grupy. Naiwnością jest nazywanie w Polsce „chmurą krajową” rozwiązania, które jest po prostu kupowane od firm, które – poza zatrudnianiem polskich informatyków naszym krajem wiele wspólnego nie mają. A amerykańscy dostawcy do „inwestycji w Polsce” zaliczają kupno… biurowca w Warszawie – dodaje.