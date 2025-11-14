Sebastian Ebel: Przyszłość TUI to sztuczna inteligencja, własne hotele i ekspansja

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania na rynku niemieckim wskazuje prezes Grupy TUI.

W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość rezerwacji podróży według TUI.

Jakie nowe kierunki rozwoju planuje TUI, aby zróżnicować swoją ofertę.

Sebastian Ebel twierdzi, że w Niemczech inwestycje utrudniają biurokracja, wysokie obciążenia podatkowe oraz niekorzystne warunki prowadzenia działalności. – Marzyłbym o jednej kadencji bez nowych ustaw – mówi prezes TUI w FAZ.

Jak relacjonuje dalej portal Reise vor-9, jego zdaniem kraj potrzebuje „zinwentaryzowania” wszystkich przepisów i ograniczenia biurokracji. – Mam wrażenie, że jesteśmy na „Titanicu”… i nikt nic nie robi – dodaje, odnosząc się do bierności władz.

Ebel krytykuje również instytucje unijne, które – jak twierdzi – „regulują coraz więcej i coraz głębiej”. Ostrzegł, że niektóre zapisy w rewizji dyrektywy o imprezach turystycznych mogą poważnie zaszkodzić branży, choć ostatni projekt jest mniej radykalny niż wcześniejsze propozycje.