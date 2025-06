Na wypowiedzi Airbnb zareagował Alexander Panczuk, dyrektor ds. polityki i wizerunku w Grupie TUI. – To nie jest szukanie kozła ofiarnego, ale obiektywna analiza problemu. Powodem protestów są kwestie związane z kosztami utrzymania, a szczególnie z mieszkaniami. Oba problemy napędza rynek najmu wakacyjnego i krótkoterminowego. Wszystkie kierunki, w których obserwowaliśmy napięcia między turystyką a dostępem do mieszkań, to nie są obszary, w których działa TUI – informuje.

W zeszłym miesiącu rząd Hiszpanii nakazał Airbnb usunięcie prawie 66 tysięcy ofert z platformy. W Portugalii zawieszono wydawanie nowych licencji na krótkoterminowy wynajem w Lizbonie, a wcześniej w tym roku Grecja wprowadziła roczny zakaz rejestrowania nowych ofert w Atenach.

Liczba mieszkań wakacyjnych w Europie rośnie najszybciej

HOTREC, europejska organizacja lobbingowa sektora hotelarskiego, podkreśla, że działalność hotelarska jest silnie regulowana przez lokalne władze – chodzi o to, by nie zakłócać maksymalnej przepustowości kierunku, a platformy takie jak Airbnb powinny „grać według tych samych zasad”.

Według danych Eurostatu w 2024 roku 63 procent noclegów turystów w Europie miało miejsce w hotelach, 24 procent w apartamentach, wakacyjnych domach i innych lokalach na krótkoterminowy wynajem, a 13 procent na polach namiotowych.

Choć liczba noclegów w hotelach wzrosła w 2024 roku o mniej niż 4 procent, porównując rok do roku, to segment krótkoterminowego wynajmu odnotował wzrost o 8 procent, co odpowiada zmianie na plus o 57 milionów noclegów.