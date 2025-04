Wirtualna Polska przejęła portale turystyczne Grupy Invia. Na ich czele wiceprezes

Zespół menedżerów Wirtualnej Polski od portali turystycznych

Jeśli chodzi o nową strukturę personalną, to dotychczasowy prezes Wakacje.pl Dariusz Górzny, zostaje odpowiedzialnym za turystykę zorganizowaną na rynkach Europy Środkowowschodniej (marki Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invia), turystyką zorganizowaną na rynkach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii (marka Ab-in-den-Urlaub) kieruje Ralph Michaelsen, za segment samodzielnych podróży lotniczych i za rozwój marki Fluege.de odpowiada Hans-Peter Buniat, a za rozwój Szallas Group Piotr Furmański.

Zespół zarządzający, obok prezesów spółek, „tworzą także liderzy obszarów wspólnych: Sergej Manthey – Chief Financial Officer (CFO), Piotr Żołnierek – Chief Technology Officer (CTO), Katarzyna Walczak – Marketing Stream Lead, Alexander Sandow – Product Stream Lead, Anna Wróbel – People Stream Lead”.

Wirtualna Polska i jej biznesy

W okresie 12 miesięcy zakończonym we wrześniu 2024 roku grupa WP miała 183 miliony euro przychodów ze sprzedaży i około 37 milionów euro skorygowanego zysku EBITDA.

W czwartym kwartale 2024 roku pion turystyczny Wirtualnej Polski Holding zwiększył, licząc rok do roku, przychody o 24 procent - do 116,58 miliona złotych, a jego skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 49,2 procent, do 22,77 miliona złotych.

W całym zaś 2024 roku przychody Wirtualnej Polski Holding zwiększyły się o 9,2 procent, do 1,57 miliarda złotych, a korygowany zysk EBITDA urósł z 438,97 miliona do 468,2 miliona złotych. Najszybciej rosły przychody z pośredniczenia w sprzedaży usług turystycznych - o 20,3 procent, do 595,38 miliona złotych. Skorygowany zysk EBITDA zyskał jeszcze więcej, bo 22,5 procent i wyniósł 162,35 miliona złotych.