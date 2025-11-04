Nekera otworzy sezon narciarski w Austrii, a zakończy na Słowacji

Biuro podróży Nekera jak co roku zorganizuje dwie polskie imprezy otwarcia i zamknięcia sezonu narciarskiego. Nazywa je po angielsku skiopening i skiclosing.

Reklama Reklama

Tegoroczne otwarcie odbędzie się 7 do 12 grudnia w miejscowości Nassfeld w austriackim regionie Karyntia (poprzednie edycje odbywały się we włoskich Tonale, Ponte di Legno, Campitello i Marmoladzie). Na skiclosing z kolei touroperator zaprasza tradycyjnie do Jasnej na Słowacji, na stoki Chopoka, od 15 do 19 marca 2026 roku.

W programach obu imprez jest między innymi uroczysta kolacja z gwiazdą wieczoru, aktorem i piosenkarzem, Jackiem Kawalcem, zawody narciarskie z nagrodami i „après-ski” z polskim didżejem Peterem.

– Promowanie zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna podczas urlopu, korzystanie z uroków przyrody to wartości, które są wpisane w misję naszego biura podróży. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszamy do wspólnego przeżywania zimowych przygód zarówno na stokach narciarskich, jak i po zjeżdżaniu na nartach – mówi prezes Nekery Maciej Nykiel, cytowany w komunikacie prasowym tego biura podróży.