Nekera otworzy sezon narciarski w Austrii, a zakończy na Słowacji

Biuro podróży Nekera jak co roku zorganizuje dwie polskie imprezy otwarcia i zamknięcia sezonu narciarskiego. Nazywa je po angielsku skiopening i skiclosing.
Tegoroczne otwarcie odbędzie się 7 do 12 grudnia w miejscowości Nassfeld w austriackim regionie Karyntia (poprzednie edycje odbywały się we włoskich Tonale, Ponte di Legno, Campitello i Marmoladzie). Na skiclosing z kolei touroperator zaprasza tradycyjnie do Jasnej na Słowacji, na stoki Chopoka, od 15 do 19 marca 2026 roku.
W programach obu imprez jest między innymi uroczysta kolacja z gwiazdą wieczoru, aktorem i piosenkarzem, Jackiem Kawalcem, zawody narciarskie z nagrodami i „après-ski” z polskim didżejem Peterem.
– Promowanie zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna podczas urlopu, korzystanie z uroków przyrody to wartości, które są wpisane w misję naszego biura podróży. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszamy do wspólnego przeżywania zimowych przygód zarówno na stokach narciarskich, jak i po zjeżdżaniu na nartach – mówi prezes Nekery Maciej Nykiel, cytowany w komunikacie prasowym tego biura podróży.
Jak wynika z danych turistico.pl, które przytacza touroperator, z roku na rok rośnie liczba noclegów Polaków w Austrii, która w 2024 roku przekroczyła 2,6 miliona, a to o ponad 5 procent więcej niż rok wcześniej i o jedną piątą więcej niż przed pandemią.
Szczyt przyjazdów przypada na styczeń i luty, kiedy koncentruje się niemal jedna trzecia całorocznego ruchu noclegowego, kolejne jego natężenie widać w sierpniu.
W rankingu krajów związkowych niezmiennie prowadzą Tyrol (771 tysięcy noclegów), Salzburg (474 tysiące) i Wiedeń (484 tysiące), coraz silniejszą pozycję buduje Karyntia (235 tysięcy). Te cztery regiony odpowiadają łącznie za ponad 70 procent całego ruchu z Polski.
W styczniu 2025 liczba noclegów Polaków w Austrii przekroczyła pół miliona, w lutym utrzymała się na poziomie zbliżonym do rekordowego sezonu 2023/24. Wśród regionów alpejskich niezmiennie dominują Tyrol i Salzburg, jednak najdynamiczniej rośnie Karyntia.
Foto: Nekera
Polacy odwiedzają austriackie kurorty narciarskie głównie w rodzinnym gronie (40 procent ) lub z partnerem (22 procent), aż dwie trzecie z nich to stali bywalcy, wracający co roku w te same miejsca.
Analiza turistico.pl pokazuje, że siłą polskiego rynku jest lojalność – aż 49 procent respondentów zna Austrię z wcześniejszych pobytów, 37 procent przyjechało z polecenia znajomych.
Foto: Nekera
