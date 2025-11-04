Reklama
Nekera otworzy sezon narciarski w Austrii, a zakończy na Słowacji

Sezon narciarski 2025/2026 biuro podróży Nekera otworzy w austriackiej Karyntii tradycyjną imprezą Skiopening, a zakończy w marcu w słowackiej Jasnej.

Publikacja: 04.11.2025 10:42

Nekera otworzy sezon narciarski w Austrii, a zakończy na Słowacji

Foto: Nekera

Nelly Kamińska

Biuro podróży Nekera jak co roku zorganizuje dwie polskie imprezy otwarcia i zamknięcia sezonu narciarskiego. Nazywa je po angielsku skiopening i skiclosing.

Tegoroczne otwarcie odbędzie się 7 do 12 grudnia w miejscowości Nassfeld w austriackim regionie Karyntia (poprzednie edycje odbywały się we włoskich Tonale, Ponte di Legno, Campitello i Marmoladzie). Na skiclosing z kolei touroperator zaprasza tradycyjnie do Jasnej na Słowacji, na stoki Chopoka, od 15 do 19 marca 2026 roku.

W programach obu imprez jest między innymi uroczysta kolacja z gwiazdą wieczoru, aktorem i piosenkarzem, Jackiem Kawalcem, zawody narciarskie z nagrodami i „après-ski” z polskim didżejem Peterem.

– Promowanie zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna podczas urlopu, korzystanie z uroków przyrody to wartości, które są wpisane w misję naszego biura podróży. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszamy do wspólnego przeżywania zimowych przygód zarówno na stokach narciarskich, jak i po zjeżdżaniu na nartach – mówi prezes Nekery Maciej Nykiel, cytowany w komunikacie prasowym tego biura podróży.

Nekera zorganizowała w ostatnim czasie serię szkoleń dla swoich partnerów z biur agencyjnych w 21 mi
Biura Podróży
Nekera zabierze turystów z Gdańska do Stambułu, samolotami LOT-u
Coraz więcej noclegów Polaków w Austrii

Jak wynika z danych turistico.pl, które przytacza touroperator, z roku na rok rośnie liczba noclegów Polaków w Austrii, która w 2024 roku przekroczyła 2,6 miliona, a to o ponad 5 procent więcej niż rok wcześniej i o jedną piątą więcej niż przed pandemią. 

Szczyt przyjazdów przypada na styczeń i luty, kiedy koncentruje się niemal jedna trzecia całorocznego ruchu noclegowego, kolejne jego natężenie widać w sierpniu.

W rankingu krajów związkowych niezmiennie prowadzą Tyrol (771 tysięcy noclegów), Salzburg (474 tysiące) i Wiedeń (484 tysiące), coraz silniejszą pozycję buduje Karyntia (235 tysięcy). Te cztery regiony odpowiadają łącznie za ponad 70 procent całego ruchu z Polski.

W styczniu 2025 liczba noclegów Polaków w Austrii przekroczyła pół miliona, w lutym utrzymała się na poziomie zbliżonym do rekordowego sezonu 2023/24. Wśród regionów alpejskich niezmiennie dominują Tyrol i Salzburg, jednak najdynamiczniej rośnie Karyntia.

Foto: Nekera

Polacy odwiedzają austriackie kurorty narciarskie głównie w rodzinnym gronie (40 procent ) lub z partnerem (22 procent), aż dwie trzecie z nich to stali bywalcy, wracający co roku w te same miejsca.

Analiza turistico.pl pokazuje, że siłą polskiego rynku jest lojalność – aż 49 procent respondentów zna Austrię z wcześniejszych pobytów, 37 procent przyjechało z polecenia znajomych.

Foto: Nekera

Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę
Biura Podróży
Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę

