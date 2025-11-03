Artur Makolągwa nowym kierownikiem marketingu w Eximie tours

Aktualizacja: 03.11.2025 11:36 Publikacja: 03.11.2025 10:13
Artur Makolągwa, kierownik marketingu w biurze podróży Exim tours
Foto: Exim Tours
„To doświadczony menedżer, łączący kompetencje marketingowe i e-commerce’owe z technologicznym zrozumieniem procesów i podejściem analitycznym” – czytamy w komunikacie touroperatora.
Makolągwa zastąpił Marcina Tobiasza, który kierował marketingiem w biurze podróży przez ostatnie dwa lata, przeszedł jednak w październiku do holdingu Wirtualnej Polski na stanowisko „travel board managera” na Europę Środkową.
Diana Ciocz...
Makolągwa zarządzał w latach 2022–2025 działem marketingu w należącej do PKO Leasing platformie Automarket.pl, specjalizującej się w sprzedawaniu i finansowaniu zakupu samochodów. Odpowiadał tam za strategię marketingową marki – od wyznaczania kierunków rozwoju i planowania działań cyfryzacyjnych, przez komunikację (w tym otwieranie punktów sprzedaży aut), aż po doświadczenie użytkownika i optymalizowanie sprzedaży przez stronę internetową.
Do Grupy PKO BP trafił z domu mediowego MediaCom, gdzie w latach 2016–2022 pełnił „szereg funkcji menedżerskich”, m.in. kierował zespołem performance marketingu i rozwijał usługi doradcze w e-commerce i marketplace’ów.
Jeszcze wcześniej związany był z K2 Media i Apa Digital – wydawcą przewodników Insight Guides i Rough Guides, w którym odpowiadał za marketing portalu InsightGuides.com, oferującego online wycieczki turystyczne szyte na miarę.
– Wierzymy, że szerokie doświadczenie Artura w marketingu, e-commercie i transformacji cyfrowej wniesie do Eximu tours świeże spojrzenie i nada mu nową energię. Mamy nadzieję, że jego kompetencje pozwolą nam lepiej rozwijać markę w kanałach cyfrowych i budować silniejsze relacje z klientami – mówi cytowany w komunikacie prezes biura podróży Marcin Małysz.
