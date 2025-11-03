Reklama
Rozwiń
Reklama

Artur Makolągwa nowym kierownikiem marketingu w Eximie tours

Do zespołu biura podróży Exim tours dołączył Artur Makolągwa. Objął stanowisko kierownika marketingu i e-commerce.

Publikacja: 03.11.2025 10:13

Artur Makolągwa, kierownik marketingu w biurze podróży Exim tours

Artur Makolągwa, kierownik marketingu w biurze podróży Exim tours

Foto: Exim Tours

Filip Frydrykiewicz

„To doświadczony menedżer, łączący kompetencje marketingowe i e-commerce’owe z technologicznym zrozumieniem procesów i podejściem analitycznym” – czytamy w komunikacie touroperatora.

Makolągwa zastąpił Marcina Tobiasza, który kierował marketingiem w biurze podróży przez ostatnie dwa lata, przeszedł jednak w październiku do holdingu Wirtualnej Polski na stanowisko „travel board managera” na Europę Środkową.

Czytaj więcej

Diana Cioczek, nowy starszy menedżer B2B w Eximie Tours
Biura Podróży
Exim Tours - odchodzi Protosiewicz, przychodzi Cioczek

Makolągwa zarządzał w latach 2022–2025 działem marketingu w należącej do PKO Leasing platformie Automarket.pl, specjalizującej się w sprzedawaniu i finansowaniu zakupu samochodów. Odpowiadał tam za strategię marketingową marki – od wyznaczania kierunków rozwoju i planowania działań cyfryzacyjnych, przez komunikację (w tym otwieranie punktów sprzedaży aut), aż po doświadczenie użytkownika i optymalizowanie sprzedaży przez stronę internetową.

Do Grupy PKO BP trafił z domu mediowego MediaCom, gdzie w latach 2016–2022 pełnił „szereg funkcji menedżerskich”, m.in. kierował zespołem performance marketingu i rozwijał usługi doradcze w e-commerce i marketplace’ów.

Reklama
Reklama

Jeszcze wcześniej związany był z K2 Media i Apa Digital – wydawcą przewodników Insight Guides i Rough Guides, w którym odpowiadał za marketing portalu InsightGuides.com, oferującego online wycieczki turystyczne szyte na miarę.

– Wierzymy, że szerokie doświadczenie Artura w marketingu, e-commercie i transformacji cyfrowej wniesie do Eximu tours świeże spojrzenie i nada mu nową energię. Mamy nadzieję, że jego kompetencje pozwolą nam lepiej rozwijać markę w kanałach cyfrowych i budować silniejsze relacje z klientami – mówi cytowany w komunikacie prezes biura podróży Marcin Małysz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie E-commerce Marketing biuro podróży Exim Tours

„To doświadczony menedżer, łączący kompetencje marketingowe i e-commerce’owe z technologicznym zrozumieniem procesów i podejściem analitycznym” – czytamy w komunikacie touroperatora.

Makolągwa zastąpił Marcina Tobiasza, który kierował marketingiem w biurze podróży przez ostatnie dwa lata, przeszedł jednak w październiku do holdingu Wirtualnej Polski na stanowisko „travel board managera” na Europę Środkową.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę
Biura Podróży
Wakacje droższe niż przed rokiem. Średnio 200 złotych na turystę
Urlop.pl to sieć salonów zofertami biur podróży stworzona w całości z udziałem franczyzobiorców
Biura Podróży
Wycieczki sprzedawane na zasadzie franczyzy? To się sprawdza
Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego
Biura Podróży
Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii
Biura Podróży
Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie