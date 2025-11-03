Artur Makolągwa nowym kierownikiem marketingu w Eximie tours

„To doświadczony menedżer, łączący kompetencje marketingowe i e-commerce’owe z technologicznym zrozumieniem procesów i podejściem analitycznym” – czytamy w komunikacie touroperatora.

Makolągwa zastąpił Marcina Tobiasza, który kierował marketingiem w biurze podróży przez ostatnie dwa lata, przeszedł jednak w październiku do holdingu Wirtualnej Polski na stanowisko „travel board managera” na Europę Środkową.

Makolągwa zarządzał w latach 2022–2025 działem marketingu w należącej do PKO Leasing platformie Automarket.pl, specjalizującej się w sprzedawaniu i finansowaniu zakupu samochodów. Odpowiadał tam za strategię marketingową marki – od wyznaczania kierunków rozwoju i planowania działań cyfryzacyjnych, przez komunikację (w tym otwieranie punktów sprzedaży aut), aż po doświadczenie użytkownika i optymalizowanie sprzedaży przez stronę internetową.

Do Grupy PKO BP trafił z domu mediowego MediaCom, gdzie w latach 2016–2022 pełnił „szereg funkcji menedżerskich”, m.in. kierował zespołem performance marketingu i rozwijał usługi doradcze w e-commerce i marketplace’ów.