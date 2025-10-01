Exim Tours - odchodzi Protosiewicz, przychodzi Cioczek

Od dziś do zespołu biura podróży Exim Tours dołącza Diana Cioczek, obejmując stanowisko "B2B senior managera", czyli starszego kierownika sprzedaży agencyjnej.

Cioczek ma ponad 20-letnie doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu, od lat związana jest z branżą turystyczną. "Turystyka jest fundamentem jej kariery, którą zna zarówno od strony operacyjnej, jak i strategicznej" - czytamy w komunikacie touroperatora.

Pierwsze doświadczenia zdobywała w biurach podróży Triada i Ecco Holiday, a następnie u agenta turystycznego Centrum Podróży.

Kolejnym etapem jej kariery była praca w TUI, gdzie zaczynała od stanowiska kierownika oddziału, by później objąć stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży. Odpowiadała tam za rozwój sieci sprzedaży, zarządzanie dużymi zespołami i realizację strategii biznesowych.