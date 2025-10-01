Exim Tours - odchodzi Protosiewicz, przychodzi Cioczek

Aktualizacja: 01.10.2025 10:34 Publikacja: 01.10.2025 09:06
Diana Cioczek, nowy starszy menedżer B2B w Eximie Tours
Foto: Diana Cioczek
Od dziś do zespołu biura podróży Exim Tours dołącza Diana Cioczek, obejmując stanowisko "B2B senior managera", czyli starszego kierownika sprzedaży agencyjnej.
Cioczek ma ponad 20-letnie doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu, od lat związana jest z branżą turystyczną. "Turystyka jest fundamentem jej kariery, którą zna zarówno od strony operacyjnej, jak i strategicznej" - czytamy w komunikacie touroperatora.
Pierwsze doświadczenia zdobywała w biurach podróży Triada i Ecco Holiday, a następnie u agenta turystycznego Centrum Podróży.
Kolejnym etapem jej kariery była praca w TUI, gdzie zaczynała od stanowiska kierownika oddziału, by później objąć stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży. Odpowiadała tam za rozwój sieci sprzedaży, zarządzanie dużymi zespołami i realizację strategii biznesowych.
Później przeszła wykonywać podobne funkcje w branży telekomunikacyjnej - była regionalnym kierownikiem sprzedaży w Play. Rozwijała tam sieć B2B, "współpracowała z partnerami biznesowymi i usprawniała procesy sprzedażowe".
- Diana to menedżerka z imponującym doświadczeniem i dużym profesjonalizmem. Doskonale rozumie specyfikę pracy w rozproszonych strukturach i potrafi budować silne, zmotywowane zespoły - mówi cytowany w komunikacie Eximu Tours w Polsce jego prezes Marcin Małysz. - Jej energia, otwartość i kompetencje świetnie wpisują się w kulturę naszej firmy. Wierzę, że jako B2B senior manager wzmocnieni naszą organizację i pozwoli nam jeszcze skuteczniej rozwijać współpracę z partnerami – dodaje.
Jednocześnie po 10 latach pracy w Eximie odchodzi z tego biura podróży Damian Protosiewicz, dotychczasowy regionalny kierownik sprzedaży. - Serdecznie dziękujemy Damianowi za dekadę pełnego zaangażowania, profesjonalizmu i pasji z jaką podchodził do swojej pracy. Wniósł ogromny wkład w rozwój naszej sieci sprzedaży, wspierał zespoły i budował trwałe relacje. Był nie tylko wartościowym menedżerem, ale też partnerem, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze i wielu sukcesów w życiu osobistym – mówi Małysz.
