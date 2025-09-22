Po długiej chorobie odszedł Michał Szmyt, popularny menedżer, "legenda Itaki"

O jego chorobie już kilka miesięcy temu informowali przyjaciele i sam touroperator. Wszyscy prowadzili zbiórkę pieniędzy na kosztowne leczenie. Niestety, Michał Szmyt przegrał walkę z chorobą.

Michał Szmyt był specjalistą od Hiszpanii, ale nie tylko – przez trzydzieści lat jeździł niemal po całym świecie, negocjując dla Itaki warunki w kolejnych regionach i podpisując kontrakty na najlepsze hotele.

Dzisiaj agenci turystyczni, którzy często mieli okazję spotkać Michała Szmyta podczas licznych prezentacji, konferencji i wyjazdów studyjnych Itaki, otrzymali komunikat o jego śmierci, podpisany przez czterech prezesów biura podróży.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 20 września, po heroicznej walce z ciężką chorobą, zmarł Michał Szmyt, jeden z filarów Itaki, który towarzyszył nam prawie od samego początku istnienia Firmy. Ponad 30 lat temu był młodym, pełnym energii, ciekawym świata, niezwykle sympatycznym Człowiekiem, ujmującym otwartością i poczuciem humoru.

Michał dorastał wraz z Itaką, a w naszej wspólnej podróży przeszedł imponującą ścieżkę kariery, od entuzjasty do profesjonalisty, docenianego przez zarząd, Kolegów oraz szerokie grono zagranicznych partnerów firmy.