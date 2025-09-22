Po długiej chorobie odszedł Michał Szmyt, popularny menedżer, "legenda Itaki"

Aktualizacja: 22.09.2025 18:15 Publikacja: 22.09.2025 16:26
Michał Szmyt prawie całą drogę zawodową związany był z biurem podróży Itaka jako menedżer kontraktujący zagranicą hotele
Foto: Itaka
O jego chorobie już kilka miesięcy temu informowali przyjaciele i sam touroperator. Wszyscy prowadzili zbiórkę pieniędzy na kosztowne leczenie. Niestety, Michał Szmyt przegrał walkę z chorobą.
Michał Szmyt był specjalistą od Hiszpanii, ale nie tylko – przez trzydzieści lat jeździł niemal po całym świecie, negocjując dla Itaki warunki w kolejnych regionach i podpisując kontrakty na najlepsze hotele.
Dzisiaj agenci turystyczni, którzy często mieli okazję spotkać Michała Szmyta podczas licznych prezentacji, konferencji i wyjazdów studyjnych Itaki, otrzymali komunikat o jego śmierci, podpisany przez czterech prezesów biura podróży.
"Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 20 września, po heroicznej walce z ciężką chorobą, zmarł Michał Szmyt, jeden z filarów Itaki, który towarzyszył nam prawie od samego początku istnienia Firmy. Ponad 30 lat temu był młodym, pełnym energii, ciekawym świata, niezwykle sympatycznym Człowiekiem, ujmującym otwartością i poczuciem humoru.
Michał dorastał wraz z Itaką, a w naszej wspólnej podróży przeszedł imponującą ścieżkę kariery, od entuzjasty do profesjonalisty, docenianego przez zarząd, Kolegów oraz szerokie grono zagranicznych partnerów firmy.
To właśnie w firmie poznał swoją ukochaną żonę Kasię, z którą wychowywał dwie wspaniałe córki.
Michał kochał podróżować, być w ruchu, odkrywać nowe kierunki, poznawać ludzi z całego świata, co miało przełożenie na pionierskie kontrakty i nowe destynacje doceniane przez naszych klientów, których był autorem. Michał był Człowiekiem – Legendą, bohaterem opowieści związanych z historią firmy, mentorem, zawsze chętnym do podzielenia się swoim dorobkiem, osobowością, wnoszącą nieoceniony wkład w rozwój firmy. Będziemy pamiętać Jego obecność, aktywność, tysiące rozmów na korytarzach firmy, targach branżowych, konferencjach, wspólnych wyjazdach. Niezwykły dar łatwości nawiązywania kontaktów, dystans do samego siebie i uśmiech, który miał dla każdego.
Cześć Jego Pamięci!
Mariusz Jańczuk
Leszek Szagdaj
Piotr Henicz
Michał Wróbel"
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O jego chorobie już kilka miesięcy temu informowali przyjaciele i sam touroperator. Wszyscy prowadzili zbiórkę pieniędzy na kosztowne leczenie. Niestety, Michał Szmyt przegrał walkę z chorobą.
Michał Szmyt był specjalistą od Hiszpanii, ale nie tylko – przez trzydzieści lat jeździł niemal po całym świecie, negocjując dla Itaki warunki w kolejnych regionach i podpisując kontrakty na najlepsze hotele.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Portugalia, Malta, Włochy i Hiszpania – to kraje, w których wakacje będą mocno drożeć – przewiduje Traveldata. K...
Biuro podróży Join UP! Polska otworzyło dwa nowe sklepy ze swoimi wycieczkami – w centrum handlowym Avenida w Po...
Adrian Gintowt, menedżer z ponad 12-letnim doświadczeniem w reklamie, został dyrektorem marketingu i public rela...
Sąd Rejonowy w Monachium orzekł, że turysta miał prawo odstąpić od umowy o imprezę turystyczną, kiedy okazało si...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas