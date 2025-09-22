Reklama

Po długiej chorobie odszedł Michał Szmyt, popularny menedżer, "legenda Itaki"

Nie żyje Michał Szmyt, jeden z czołowych menedżerów biura podróży Itaka. Zawsze uśmiechnięty, skory do żartów, błyskotliwy. Otwarty w kontaktach z ludźmi.

Publikacja: 22.09.2025 16:26

Michał Szmyt prawie całą drogę zawodową związany był z biurem podróży Itaka jako menedżer kontraktujący zagranicą hotele

Foto: Itaka

Filip Frydrykiewicz

O jego chorobie już kilka miesięcy temu informowali przyjaciele i sam touroperator. Wszyscy prowadzili zbiórkę pieniędzy na kosztowne leczenie. Niestety, Michał Szmyt przegrał walkę z chorobą. 

Michał Szmyt był specjalistą od Hiszpanii, ale nie tylko – przez trzydzieści lat jeździł niemal po całym świecie, negocjując dla Itaki warunki w kolejnych regionach i podpisując kontrakty na najlepsze hotele. 

Dzisiaj agenci turystyczni, którzy często mieli okazję spotkać Michała Szmyta podczas licznych prezentacji, konferencji i wyjazdów studyjnych Itaki, otrzymali komunikat o jego śmierci, podpisany przez czterech prezesów biura podróży.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 20 września, po heroicznej walce z ciężką chorobą, zmarł Michał Szmyt, jeden z filarów Itaki, który towarzyszył nam prawie od samego początku istnienia Firmy. Ponad 30 lat temu był młodym, pełnym energii, ciekawym świata, niezwykle sympatycznym Człowiekiem, ujmującym otwartością i poczuciem humoru.

Michał dorastał wraz z Itaką, a w naszej wspólnej podróży przeszedł imponującą ścieżkę kariery, od entuzjasty do profesjonalisty, docenianego przez zarząd, Kolegów oraz szerokie grono zagranicznych partnerów firmy.

To właśnie w firmie poznał swoją ukochaną żonę Kasię, z którą wychowywał dwie wspaniałe córki.

Michał kochał podróżować, być w ruchu, odkrywać nowe kierunki, poznawać ludzi z całego świata, co miało przełożenie na pionierskie kontrakty i nowe destynacje doceniane przez naszych klientów, których był autorem. Michał był Człowiekiem – Legendą, bohaterem opowieści związanych z historią firmy, mentorem, zawsze chętnym do podzielenia się swoim dorobkiem, osobowością, wnoszącą nieoceniony wkład w rozwój firmy. Będziemy pamiętać Jego obecność, aktywność, tysiące rozmów na korytarzach firmy, targach branżowych, konferencjach, wspólnych wyjazdach. Niezwykły dar łatwości nawiązywania kontaktów, dystans do samego siebie i uśmiech, który miał dla każdego.

Cześć Jego Pamięci!

Mariusz Jańczuk

Leszek Szagdaj

Piotr Henicz

Michał Wróbel"

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

