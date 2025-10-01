Biura podróży będą wspólnie namawiać do wyjazdów. „Ludzie za mało wiedzą”

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) podczas 25. światowego szczytu w Rzymie zaprezentowała najnowszy raport, który potwierdza dominującą rolę Europy w światowej turystyce. Aż pięć z dziesięciu najpotężniejszych rynków turystycznych świata, mierzonych wkładem do PKB, znajduje się właśnie na Starym Kontynencie.

Turystyka rośnie, chociaż w niektórych miejscach świata spada

Gospodarzem tegorocznej edycji są Włochy – kraj z grupy G7, który już rok wcześniej zorganizował pierwsze w historii spotkanie ministrów turystyki G7. Według danych WTTC, włoski sektor podróży i turystyki w 2024 roku osiągnął wartość 248,3 miliarda dolarów, napędzany zarówno przez wydatki zagranicznych turystów, jak i dynamiczny rozwój branży spotkań, kongresów i wydarzeń. Rzym, Mediolan czy Florencja od lat pozostają magnesem dla milionów podróżnych, jednocześnie są też centrami nowoczesnej turystyki biznesowej.

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie w zestawieniu najpotężniejszych rynków turystycznych, generując w 2024 roku aż 525 miliardów dolarów PKB z tego sektora. Wielka Brytania, mimo spadku wydatków zagranicznych gości w wysokości 2,2 miliarda funtów, utrzymała swoją pozycję jednego z najbardziej dynamicznych rynków, wnosząc do gospodarki 367 miliardów dolarów.

Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, a turystyka przyniosła jej w ubiegłym roku ponad 289 miliardów dolarów. Hiszpania, zajmująca drugie miejsce w tym rankingu, wygenerowała 270 miliardów dolarów. To dowód na to, że europejskie destynacje potrafią łączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością, przyciągając zarówno turystów rekreacyjnych, jak i biznesowych.