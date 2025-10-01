Reklama

Biura podróży będą wspólnie namawiać do wyjazdów. „Ludzie za mało wiedzą”

Niemieckie biura podróży zawiązały Inicjatywę na Rzecz Wyjazdów Zorganizowanych. Nowa organizacja zamierza poprawić wizerunek wyjazdów przygotowanych przez profesjonalistów. Przypomina zalety takiego podróżowania.

Publikacja: 01.10.2025 00:17

Biura podróży będą wspólnie namawiać do wyjazdów. „Ludzie za mało wiedzą”

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) podczas 25. światowego szczytu w Rzymie zaprezentowała najnowszy raport, który potwierdza dominującą rolę Europy w światowej turystyce. Aż pięć z dziesięciu najpotężniejszych rynków turystycznych świata, mierzonych wkładem do PKB, znajduje się właśnie na Starym Kontynencie.

Czytaj więcej

Klasztor świętej Katarzyny na Półwyspie Synaj stoi w miejscu ważnym dla wyznawców trzech religii mon
Zanim Wyjedziesz
Egipt zmienia sanktuarium w kurort. UNESCO apeluje o wstrzymanie budowy

Turystyka rośnie, chociaż w niektórych miejscach świata spada

Gospodarzem tegorocznej edycji są Włochy – kraj z grupy G7, który już rok wcześniej zorganizował pierwsze w historii spotkanie ministrów turystyki G7. Według danych WTTC, włoski sektor podróży i turystyki w 2024 roku osiągnął wartość 248,3 miliarda dolarów, napędzany zarówno przez wydatki zagranicznych turystów, jak i dynamiczny rozwój branży spotkań, kongresów i wydarzeń. Rzym, Mediolan czy Florencja od lat pozostają magnesem dla milionów podróżnych, jednocześnie są też centrami nowoczesnej turystyki biznesowej.

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie w zestawieniu najpotężniejszych rynków turystycznych, generując w 2024 roku aż 525 miliardów dolarów PKB z tego sektora. Wielka Brytania, mimo spadku wydatków zagranicznych gości w wysokości 2,2 miliarda funtów, utrzymała swoją pozycję jednego z najbardziej dynamicznych rynków, wnosząc do gospodarki 367 miliardów dolarów.

Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, a turystyka przyniosła jej w ubiegłym roku ponad 289 miliardów dolarów. Hiszpania, zajmująca drugie miejsce w tym rankingu, wygenerowała 270 miliardów dolarów. To dowód na to, że europejskie destynacje potrafią łączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością, przyciągając zarówno turystów rekreacyjnych, jak i biznesowych.

Reklama
Reklama

– Te wyniki opowiadają historię siły i szans. Stany Zjednoczone wciąż pozostają największym rynkiem turystycznym na świecie, Chiny powracają z ogromnym impetem, Europa utrzymuje pozycję lidera, a regiony Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki notują rekordowy wzrost. W tym roku prognozujemy, że nasz sektor osiągnie historyczną wartość 2,1 biliona dolarów, przekraczając poziom sprzed pandemii – mówi Gloria Guevara, tymczasowa dyrektor generalna WTTC.

Amerykanie na czele, ale gonią ich Chińczycy

Raport wskazuje, że największym rynkiem turystyki i podróży na świecie pozostają Stany Zjednoczone z wynikiem 2,6 biliona dolarów w 2024 roku. Wciąż niezwykle silny jest tam rynek krajowy, ale WTTC ostrzega, że spadek wydatków zagranicznych turystów o 12,5 miliarda dolarów w 2025 roku może osłabić konkurencyjność USA, jeśli nie zostaną wprowadzone sprzyjające podróżnym rozwiązania – m.in. uproszczone procedury wizowe i promocja destynacji.

Chiny, drugi największy rynek turystyczny świata, w 2024 roku wniosły do gospodarki 1,64 biliona dolarów, a w 2025 roku prognozowany jest imponujący wzrost o 22,7 procent, co oznacza dodatkowe 260 miliardów dolarów. Japonia, piąta gospodarka turystyczna globu, osiągnęła w ubiegłym roku 310,5 miliarda dolarów i ma dodać kolejne 13,8 miliarda w bieżącym roku.

Co istotne, turystyka rozwija się obecnie szybciej niż sektor dóbr konsumpcyjnych, co pokazuje globalny trend – ludzie coraz częściej stawiają na doświadczenia i przeżycia zamiast na dobra materialne.

Czytaj więcej

Władze Bolzano twierdzą, że potrzebują pieniędzy na sprzątanie po psach i wyznaczanie im wybiegów
Zanim Wyjedziesz
Turysta z psem musi za czworonoga zapłacić podatek – uważa włoskie miasto

Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę Bliskiego Wschodu, który należy do najszybciej rozwijających się regionów turystycznych. Prym wiedzie Arabia Saudyjska, gdzie wydatki turystów zagranicznych biją rekordy, a inwestycje infrastrukturalne – w lotniska, terminale rejsowe i luksusowe projekty hotelowe – potwierdzają długofalowe ambicje kraju, by stać się globalnym hubem turystycznym.

Reklama
Reklama

Turystyka to setki milionów miejsc pracy i miliardy inwestycji 

Turystyka i podróże dawały w 2024 roku 357 milionów miejsc pracy na całym świecie. W 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do 371 milionów. Do 2035 roku co ósme miejsce pracy na świecie będzie związane z turystyką, a sektor wygeneruje dodatkowe 91 milionów nowych etatów – większość w regionie Azji i Pacyfiku. Oznacza to, że jedna na trzy nowe prace na świecie powstanie właśnie w tej branży.

Inwestycje w sektor turystyczny w 2024 roku przekroczyły 1 bilion dolarów, co oznacza wzrost o 9,9 procent rok do roku.

Liderami pozostają Stany Zjednoczone, Chiny, Arabia Saudyjska i Francja – odpowiadające łącznie za ponad pół biliona dolarów. Włochy, gospodarz tegorocznego szczytu, przyciągnęły w 2024 roku inwestycje za 11,4 miliarda euro, co potwierdza ich atrakcyjność jako destynacji stawiającej na zrównoważony i innowacyjny rozwój turystyki.

Globalny Szczyt WTTC organizowany jest we współpracy z włoskim Ministerstwem Turystyki, krajową organizacją turystyczną ENIT, miastem Rzym oraz regionem Lacjum. Partnerami wydarzenia są m.in. Antonio Lefebvre d’Ovidio Philanthropy, Arsenale Spa, Chase Travel (JPMC), Giacomo Milano, MMGY, MSC Group, Terme di Saturnia oraz Trip.com Group.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka biuro podróży agent turystyczny

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) podczas 25. światowego szczytu w Rzymie zaprezentowała najnowszy raport, który potwierdza dominującą rolę Europy w światowej turystyce. Aż pięć z dziesięciu najpotężniejszych rynków turystycznych świata, mierzonych wkładem do PKB, znajduje się właśnie na Starym Kontynencie.

Turystyka rośnie, chociaż w niektórych miejscach świata spada

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Traveldata: Okazje ciągle czekają w biurach podróży. Setki złotych do zaoszczędzenia
Biura Podróży
Traveldata: Okazje ciągle czekają w biurach podróży. Setki złotych do zaoszczędzenia
Grupa eSky podnosi gwarancję. „Efekt dynamicznego rozwoju”
Biura Podróży
Grupa eSky podnosi gwarancję. „Efekt dynamicznego rozwoju”
Lato 2025 w Dertourze: Rekord all inclusive i boom na podróże luksusowe
Biura Podróży
Lato 2025 w Dertourze: Rekord all inclusive i boom na podróże luksusowe
Michał Szmyt prawie całą drogę zawodową związany był z biurem podróży Itaka jako menedżer kontraktuj
Biura Podróży
Po długiej chorobie odszedł Michał Szmyt, popularny menedżer, "legenda Itaki"
Raport z biur podróży. Wakacje na południu Europy? Można zaoszczędzić nawet 1600 złotych
Biura Podróży
Raport z biur podróży. Wakacje na południu Europy? Można zaoszczędzić nawet 1600 złotych
Salon Join UP! we Wrocławiu mieści się w w Galerii Dominikańskiej
Biura Podróży
Dwa nowe salony Join UP! Polska. Tym razem w Poznaniu i Wrocławiu
Adrian Gintowt jako szef marketnigu w sieci agenta turystycznego Urlop.pl zapowiada między innymi wy
Biura Podróży
Nowy szef marketingu w Urlop.pl. "Wiem jak stworzyć markę z charakterem"
Reklama
Reklama
e-Wydanie