Turysta z psem musi za czworonoga zapłacić podatek – uchwalono we Włoszech

Obowiązek uiszczenia opłaty byłaby nałożona na turystów przyjeżdżających do miasteczka z psami – w ich wypadku danina miałaby wynieść 1,5 euro (około 6,5 złotego) za noc. Mieszkańcy właściciele czworonogów, płaciliby stawkę roczną w wysokości 100 euro (około 430 złotych).

Reklama Reklama

Wpływy z poboru podatku władze Bolzano przeznaczałyby na sprzątanie ulic, instalowanie dodatkowych koszy na odchody i budowę wybiegów i miejsc dla psów.

Miasto walczy z właścicielami psów o czystość

Wprowadzenie daniny jest postrzegane jako kolejny krok lokalnych władz w stronę uwalniania miasta od psich odchodów. W ubiegłym roku samorząd uruchomił rejestr DNA psów, dzięki któremu można skojarzyć niesprzątnięte odchody z czworonogiem, a w konsekwencji nałożyć na jego właściciela mandat w wysokości nawet 600 euro (2500 złotych).

Narzędzie się jednak nie sprawdziło – mimo że rejestrowanie zwierząt w bazie jest obowiązkowe, zrobiła to niecała połowa właścicieli psów.