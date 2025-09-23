Są nowe badania - mieszkańcy Majorki coraz bardziej źli na turystów

Według najnowszego raportu „Badanie percepcji mieszkańców dotyczącej turystyki”, 75,6 procent mieszkańców Balearów uważa, że obecny napływ turystów przekracza możliwości wysp. Dwie trzecie badanych popiera ograniczenia liczby rejsów wycieczkowych, miejsc noclegowych i generalnie liczby odwiedzających. Szczególnie negatywnie oceniana jest rola apartamentów wakacyjnych (80,5 procent) i masowego wynajmowania im samochodów (79,6 procent).

Turystyka kosztowna dla mieszkańców

Najpoważniejszym problemem są – zdaniem mieszkańców – koszty życia.

Ponad 77 procent ankietowanych wskazuje turystykę jako główną przyczynę rosnących cen nieruchomości. Więcej niż połowa zauważa także wyraźny wzrost cen codziennych towarów i usług.

Dodatkowym źródłem niepokoju jest troska o stan środowiska naturalnego – 62,3 procent respondentów twierdzi, że turystyka negatywnie wpływa na przyrodę i lokalne zasoby naturalne.