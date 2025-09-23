Są nowe badania - mieszkańcy Majorki coraz bardziej źli na turystów

Aktualizacja: 23.09.2025 15:25 Publikacja: 23.09.2025 06:00
Według najnowszego raportu „Badanie percepcji mieszkańców dotyczącej turystyki”, 75,6 procent mieszkańców Balearów uważa, że obecny napływ turystów przekracza możliwości wysp. Dwie trzecie badanych popiera ograniczenia liczby rejsów wycieczkowych, miejsc noclegowych i generalnie liczby odwiedzających. Szczególnie negatywnie oceniana jest rola apartamentów wakacyjnych (80,5 procent) i masowego wynajmowania im samochodów (79,6 procent).
Najpoważniejszym problemem są – zdaniem mieszkańców – koszty życia.
Ponad 77 procent ankietowanych wskazuje turystykę jako główną przyczynę rosnących cen nieruchomości. Więcej niż połowa zauważa także wyraźny wzrost cen codziennych towarów i usług.
Dodatkowym źródłem niepokoju jest troska o stan środowiska naturalnego – 62,3 procent respondentów twierdzi, że turystyka negatywnie wpływa na przyrodę i lokalne zasoby naturalne.
Mieszkańcy Balearów nie są przeciwni samej turystyce, lecz chcą jej ściślejszego uregulowania. 67,6 procent badanych popiera podniesienie podatku turystycznego, pod warunkiem że pieniądze z tego źródła zostaną przeznaczone na zrównoważony rozwój. Aż 90 procent popiera działania mające na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w ciągu roku, dywersyfikację oferty poza tradycyjnym modelem „słońce i plaża” i lepsze zarządzanie ruchem gości.
Mimo krytycznych ocen mieszkańcy zdają sobie sprawę z ogromnego znaczenia turystyki dla ich regionu. 86 procent ankietowanych wskazuje ją jako najważniejsze źródło dochodu. 74 procent uważa, że sektor turystyczny tworzy dobrze płatne miejsca pracy, a 77 procent dostrzega jego wpływ na rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Ponad połowa respondentów przyznaje, że turystyka poprawia lub przynajmniej stabilizuje jakość życia.
Minister turystyki Balearów Jaume Bauzà przypomniał, że od przejęcia władzy w 2023 roku rząd archipelagu wprowadził szereg działań mających na celu zmniejszenie presji turystycznej. Wśród nich znalazł się pakt na rzecz zrównoważonego rozwoju, dekret ograniczający liczbę nowych miejsc noclegowych i zaostrzenie kontrolowania apartamentów wakacyjnych, tak aby wyeliminować te nielegalne.
Władze prowadzą także rozmowy z armatorami wycieczkowców w sprawie ograniczenia liczby zawinięć do portu w Palmie.
