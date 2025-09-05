Pierwszy taki raport – 40 procent apartamentów wakacyjnych na Majorce nielegalnych

Jak wynika z najnowszego raportu Rady Wyspy Majorka, która w okresie od czerwca 2024 do czerwca 2025 przeanalizowała około 400 tysięcy ogłoszeń internetowych, prawie 40 procent wakacyjnych mieszkań jest udostępnianych turystom w sposób nielegalny – donosi portal „Mallorca Zeitung”. Chodzi o to, że nie zostały one ujęte w oficjalnym spisie obiektów tego typu.

40 tysięcy nielegalnych ofert mieszkań dla turystów

W ciągu dwunastu miesięcy pojawiło się około 8 tysięcy podobnych lokali, co daje łączną liczbę 42,3 tysiąca nielegalnych miejsc noclegowych w skali roku.

Najwięcej nielegalnych apartamentów znajduje się w stolicy wyspy, Palmie – ponad tysiąc. Kolejne gminy to: Pollença – 756 ofert, Alcúdia – 687 ofert, Santa Margalida – 467 ofert, Calvià – 413 ofert, Capdepera – 388 ofert i Manacor – 374 oferty.

Balearski radny ds. turystyki Marcial Rodríguez, podkreśla – relacjonuje portal – że dane o tych miejscach stanowią solidną podstawę do walki z nielegalnym wynajmem.