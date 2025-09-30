Reklama

Egipt zmienia sanktuarium w kurort. UNESCO apeluje o wstrzymanie budowy

W sąsiedztwie klasztoru świętej Katarzyny na Synaju powstaje luksusowy ośrodek turystyczny. W miarę postępu prac rosną obawy o krajobraz i kulturowe dziedzictwo miejsca czczonego przez wyznawców trzech religii monoteistycznych.

Publikacja: 30.09.2025 02:03

Klasztor świętej Katarzyny na Półwyspie Synaj stoi w miejscu ważnym dla wyznawców trzech religii monoteistycznych

Foto: PAP, AA/ABACA

Nelly Kaminska

W mieście Święta Katarzyna na półwyspie Synaj egipski rząd buduje luksusowy kurort. W ramach zainaugurowanego w 2021 roku projektu „Wielkie przemienienie” (ang. Great transfiguration) mają tu powstać hotele, wille, ekodomki, centrum dla odwiedzających, kompleks handlowy i kolejka linowa na górę Synaj. Projekt przewiduje także modernizację międzynarodowego lotniska Święta Katarzyna.

Obiekty te powstają w bliskości jednej z największych atrakcji półwyspu – klasztoru świętej Katarzyny. To najstarszy nieprzerwanie działający klasztor chrześcijański na świecie (podlegający obecnie jurysdykcji Kościoła Grecji), zbudowany w VI wieku u stóp gór Świętej Katarzyny i Synaj, w miejscu, w którym, jak chce tradycja judeochrześcijańska, Jahwe objawił się Mojżeszowi pod postacią gorejącego krzewu, czczonym także w tradycji islamskiej jako miejsce, w którym Bóg przemówił do proroka Mojżesza.

Rząd Egiptu: W pobliżu klasztoru nic nie ucierpi

Klasztor, szczycący się jedną z największych na świecie kolekcji wczesnochrześcijańskich manuskryptów, wznosi się w dzikim, górskim terenie. W pobliżu istnieją liczne stanowiska i zabytki archeologiczne. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Egipski rząd nazywa to przedsięwzięcie „darem dla całego świata i wszystkich religii”. Zapewnia, że projekt realizowany jest z poszanowaniem „każdej historycznej budowli i rośliny”. Po jego zakończeniu walory naturalne i duchowe tego miejsca mają pozostać nienaruszone.

Rzeczywistość jest jednak daleka od tych deklaracji – donosi BBC.

Inwestycja na Półwyspie Synaj wbrew lokalnej społeczności

Projekt ma wielu krytyków, którzy obawiają się, że sanktuarium zostanie nieodwracalnie oszpecone, skomercjalizowane i zmieni się w „turystyczny Disneyland”. Protestują przeciwko niemu miejscowi Beduini, zwani „strażnikami Świętej Katarzyny”, zajmujący się obsługą ruchu turystycznego.

Według doniesień BBC władze wyburzyły ich domy (bez wypłacenia odszkodowania), a nawet zlikwidowały cmentarz, żeby zrobić miejsce pod parking.

Powodem niezadowolenia jest również zatrudnianie na budowie Egipcjan z innych części kraju.

Brytyjski znawca Synaju i autor przewodnika po nim Ben Hoffler mówi w rozmowie z BBC, że „nie jest to rozwój, o jaki proszą Beduini, ale narzucany im, służący interesom osób z zewnątrz kosztem lokalnej społeczności”.

Ekspert: Inwestycja w Świętej Katarzynie wielką deformacją

Sytuacja ta wywołała również napięcie na linii Egipt – Grecja. Ta ostatnia uważa klasztor za część swojego dziedzictwa duchowego. Niedawne orzeczenie egipskiego sądu stwierdzające, że klasztor stoi na ziemi państwowej, a Grecja ma jedynie „prawo użytkowania”, oprotestował zwierzchnik Kościoła Grecji Hieronim II, uznając je za zajęcie majątku klasztoru i zagrożenie dla ważnego ośrodka prawosławia.

Ostatecznie Grecja i Egipt wydały wspólne oświadczenie, potwierdzające chęć ochrony prawosławnej tożsamości i dziedzictwa klasztoru.

John Grainger, były kierownik projektu Unii Europejskiej mającego na celu zagospodarowanie tego obszaru, nazwał projekt egipskiego rządu „wielką deformacją”. Narusza on nie tylko egipskie prawo, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ale także zobowiązania wynikające z międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego – mówił w wywiadzie dla „New Lines Magazine”.

Rząd Egiptu liczy na miliony turystów na Półwyspie Synaj

Organizacje pozarządowe, w tym World Heritage Watch, zaapelowały do UNESCO o wpisanie klasztoru na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu, ostrzegając przed zgubnym wpływem nań masowej turystyki. UNESCO z kolei wezwało Egipt do wstrzymania budowy do czasu uzgodnienia planu ochrony.

Na razie jednak budowa przebiega zgodnie z pierwotnym planem.

Egipskie władze liczą, że „Wielkie przemienienie”, którego koszt wynosi 4 miliardy funtów egipskich (83 miliony dolarów), będzie przyciągało nawet milion turystów rocznie.

Źródło: rp.pl

