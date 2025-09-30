Egipt zmienia sanktuarium w kurort. UNESCO apeluje o wstrzymanie budowy

W mieście Święta Katarzyna na półwyspie Synaj egipski rząd buduje luksusowy kurort. W ramach zainaugurowanego w 2021 roku projektu „Wielkie przemienienie” (ang. Great transfiguration) mają tu powstać hotele, wille, ekodomki, centrum dla odwiedzających, kompleks handlowy i kolejka linowa na górę Synaj. Projekt przewiduje także modernizację międzynarodowego lotniska Święta Katarzyna.

Obiekty te powstają w bliskości jednej z największych atrakcji półwyspu – klasztoru świętej Katarzyny. To najstarszy nieprzerwanie działający klasztor chrześcijański na świecie (podlegający obecnie jurysdykcji Kościoła Grecji), zbudowany w VI wieku u stóp gór Świętej Katarzyny i Synaj, w miejscu, w którym, jak chce tradycja judeochrześcijańska, Jahwe objawił się Mojżeszowi pod postacią gorejącego krzewu, czczonym także w tradycji islamskiej jako miejsce, w którym Bóg przemówił do proroka Mojżesza.

Rząd Egiptu: W pobliżu klasztoru nic nie ucierpi

Klasztor, szczycący się jedną z największych na świecie kolekcji wczesnochrześcijańskich manuskryptów, wznosi się w dzikim, górskim terenie. W pobliżu istnieją liczne stanowiska i zabytki archeologiczne. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Egipski rząd nazywa to przedsięwzięcie „darem dla całego świata i wszystkich religii”. Zapewnia, że projekt realizowany jest z poszanowaniem „każdej historycznej budowli i rośliny”. Po jego zakończeniu walory naturalne i duchowe tego miejsca mają pozostać nienaruszone.