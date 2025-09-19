Na egipskim wybrzeżu Morza Czerownego wyrośnie nowy kurort

Pomysł realizacji inwestycji został ogłoszony po raz pierwszy w lutym tego roku. Egipt od dłuższego czasu zabiega o duże projekty kapitałowe, które mogłyby wzmocnić gospodarkę zmagającą się z długotrwałym kryzysem finansowym oraz skutkami wojny w Strefie Gazy.

To kolejna znacząca umowa inwestycyjna w regionie – w ubiegłym roku fundusz majątkowy Abu Dhabi ADQ poprowadził konsorcjum, które zadeklarowało 35 miliardów dolarów na rozwój 170 kilometrów kwadratowych nad Morzem Śródziemnym.