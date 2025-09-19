Na egipskim wybrzeżu Morza Czerownego wyrośnie nowy kurort

Aktualizacja: 19.09.2025 11:13 Publikacja: 19.09.2025 11:10
Oficjalne ogłoszenie przedsięwzięcia nastąpiło podczas transmitowanego na żywo wydarzenia w Kairze, w obecności premiera Egiptu Mostafy Madbouly’ego.
Wzięli w nim udział przedstawiciele spółek Emaar Misr for Development, Sky Tower for Real Estate Development i Golden Coast, należącej do saudyjskiej grupy City Stars.
Emaar Misr, będąca w większości własnością dubajskiego dewelopera Emaar, posiada także udziały w Sky Tower, podaje agencja informacyjna Reutera.
Projekt, nazwany Marassi Red Sea, ma ruszyć wkrótce – poinformował Hassan el Sharbatly, wiceprezes City Stars. Jak podkreślili inwestorzy, przedsięwzięcie będzie generować od 100 do 200 milionów dolarów rocznie z działalności turystycznej.
Pomysł realizacji inwestycji został ogłoszony po raz pierwszy w lutym tego roku. Egipt od dłuższego czasu zabiega o duże projekty kapitałowe, które mogłyby wzmocnić gospodarkę zmagającą się z długotrwałym kryzysem finansowym oraz skutkami wojny w Strefie Gazy.
To kolejna znacząca umowa inwestycyjna w regionie – w ubiegłym roku fundusz majątkowy Abu Dhabi ADQ poprowadził konsorcjum, które zadeklarowało 35 miliardów dolarów na rozwój 170 kilometrów kwadratowych nad Morzem Śródziemnym.
