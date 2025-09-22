Egipt zamyka sześć hoteli nad Morzem Czerwonym. Za „niski poziom sanitarny”

Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa wydało bezprecedensową decyzję o zamknięciu sześciu hoteli w prowincji Morza Czerwonego – informuje portal hurghada24.pl, powołując się na komunikat ministerstwa.

Reklama Reklama

Resort nie podał, o które hotele chodzi, ale według informacji portalu są to obiekty cztero- i pięciogwiazdkowe w Hurghadzie, sąsiadującym z nią kurorcie Sahl Hasheesh i Marsa Alam.

Aby nie zakłócać wypoczynku turystom, ministerstwo zamknie hotele po zrealizowaniu przez nie ostatniej rezerwacji. Aktualnie przebywa w nich około dwóch tysięcy turystów z zagranicy.

Kontrole w hotelach wykazały niski poziom higieny

Jak pisze ministerstwo w komunikacie, „hotele dopuściły się poważnych naruszeń związanych z niskim poziomem sanitarnym i brakiem licencji na funkcjonowanie, czym stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego i negatywnie wpływają na jakość usług świadczonych turystom”.