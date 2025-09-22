Egipt zamyka sześć hoteli nad Morzem Czerwonym. Za „niski poziom sanitarny”

Aktualizacja: 22.09.2025 18:13 Publikacja: 22.09.2025 13:06
Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa wydało bezprecedensową decyzję o zamknięciu sześciu hoteli w prowincji Morza Czerwonego – informuje portal hurghada24.pl, powołując się na komunikat ministerstwa.
Resort nie podał, o które hotele chodzi, ale według informacji portalu są to obiekty cztero- i pięciogwiazdkowe w Hurghadzie, sąsiadującym z nią kurorcie Sahl Hasheesh i Marsa Alam.
Aby nie zakłócać wypoczynku turystom, ministerstwo zamknie hotele po zrealizowaniu przez nie ostatniej rezerwacji. Aktualnie przebywa w nich około dwóch tysięcy turystów z zagranicy.
Jak pisze ministerstwo w komunikacie, „hotele dopuściły się poważnych naruszeń związanych z niskim poziomem sanitarnym i brakiem licencji na funkcjonowanie, czym stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego i negatywnie wpływają na jakość usług świadczonych turystom”.
Decyzja o ich zamknięciu to skutek kontroli jakości usług turystycznych w prowincji Morza Czerwonego, prowadzonych przez specjalną komisję.
Dopatrzyła się ona między innymi niskiego poziomu higieny, nieodpowiedniego przechowywania żywności podawanej turystom i złego funkcjonowania placówek medycznych.
Zarząd nad nimi przejęła policja turystyczna, która przygotowuje je do zamknięcia, co ma potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie.
40 kolejnych hoteli dostało od komisji czas na „poprawę niedociągnięć”, a 15 – „ostateczne ostrzeżenia”. Jeżeli nie usuną nieprawidłowości przed rozpoczęciem sezonu zimowego, zostaną zamknięte.
Niedawno komisje kontrolowały też kliniki i apteki działające przy hotelach w kurortach, zamykając te, które dopuściły się nadużyć, między innymi zawyżały ceny usług medycznych i prowadziły działalność bez licencji.
W pierwszym półroczu 2025 roku Egipt odwiedziło ponad 8,7 miliona turystów zagranicznych, to o 18 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.
