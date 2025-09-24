Jeden z siedmiu cudów świata w ogniu krytyki. Grozi mu, że straci tytuł

Aktualizacja: 24.09.2025 06:37 Publikacja: 24.09.2025 06:30
Machu Picchu zostało wybrane przez społeczność międzynarodową jednym z siedmiu cudów dzisiejszego świata
Foto: PAP, AA/ABACA
Położone w Andach, niedaleko miasta Cuzco, Machu Picchu od 1983 roku pozostaje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w gronie nowych cudów świata znalazło się w 2007 roku za sprawą szwajcarskiej New 7 Wonders Foundation.
Fundacja zorganizowała dla internautów głosowanie, umożliwiając im wybór siódemki spośród dwustu najcenniejszych zabytków na świecie. Poza Machu Picchu, które otrzymało od światowej społeczności 100 milionów głosów, cudami okrzyknięto Wielki Mur Chiński, Petrę w Jordanii, Koloseum w Rzymie, Tadź Mahal w Agrze w Indiach i Chichén Itzá w Meksyku.
Nowe Siedem Cudów Świata to nawiązanie do listy zawierającej siedem najważniejszych zabytków świata starożytnego obejmującej Mauzoleum w Halikarnasie i Świątynię Artemidy w Efezie w Turcji, Kolosa Rodyjskiego na Rodos i posąg Zeusa w Grecji, latarnię morską na Faros i piramidę Cheopsa w Egipcie, także Wiszące Ogrody Semiramidy w obecnym Iraku.
18 lat od umieszczenia Machu Picchu na liście Fundacja New 7 Wonders w specjalnym komentarzu wyraża wątpliwości, czy zabytek powinien dalej się na niej znajdować, grozi mu bowiem utrata „wiarygodności”.
Organizacja stwierdza, że zabytek będący symbolem Peru mierzy się z coraz poważniejszymi wyzwaniami, które wymagają „priorytetowej uwagi”. Chodzi między innymi o brak zrównoważonego zarządzania ruchem turystycznym, rosnące ceny usług i produktów, ryzyko zniszczenia dziedzictwa historycznego, doniesienia o nieprawidłowościach związanych z sprzedażą biletów, trudnościach w transporcie do i z atrakcji, a także o ograniczeniach w zarządzaniu i ochronie przyrody.
„Do tego dochodzą konflikty społeczne, brak koordynacji między instytucjami a firmami turystycznymi i powtarzające się skargi turystów” – wylicza Fundacja, zwracając uwagę, że jeśli ta sytuacja nie ulegnie poprawie wpłynie na wizerunek Peru, a w konsekwencji narazi Machu Picchu na utratę pozycji jednego z Nowych Siedmiu Cudów Świata.
„Jako oficjalny organ, New 7 Wonders Foundation, pragnie przypomnieć, że przyznanie tego wyróżnienia oznacza wspólne zaangażowanie na rzecz ochrony i odpowiedzialnego zarządzania tym miejscem, a także wdrożenie międzynarodowych standardów ochrony i zarządzania” – można przeczytać w komentarzu organizacji na Facebooku.
Organizacja zwraca się do władz Peru, decydentów wszystkich szczebli oraz osoby i instytucje, którym leży na sercu przyszłość zabytku, o wdrożenie generalnego planu transformacji obiektu. „Działanie to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej; od niego zależy uzasadniona i wiarygodna trwałość Machu Picchu jako jednego z Nowych Siedmiu Cudów Świata pod naszą jurysdykcją, co pozostaje naszym głównym celem” – informuje Fundacja.
Jak podaje CNN, peruwiańskie Ministerstwo Kultury, nie odniosło się do wypowiedzi organizacji. Krótko po nim poinformowało jednak, że to UNESCO pozostaje „jedynym kompetentnym organem promującym identyfikację, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Jego zdaniem „ochrona i stan zachowania” Machu Picchu „są nienaruszane” i że nie znajduje się ono na liście obiektów zagrożonych UNESCO. Co więcej, podczas ostatniego, 47. posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa, które odbyło się w tym roku w Paryżu, UNESCO „doceniło usprawnienia w zarządzaniu ruchem turystycznym i wdrożenie narzędzi monitorowania i ochrony historycznego sanktuarium Machu Picchu”.
Czytaj więcej
Co roku Pompeje, starożytne miasto nieopodal Neapolu, odwiedzają miliony turystów. Lokalne władze...
Jednocześnie jednak Ministerstwo Handlu i Turystyki Peru poinformowało o planowanych na wrzesień spotkaniach z krajowymi stowarzyszeniami turystycznymi, aby – jako określił to CNN – znaleźć „kompromisowe rozwiązania w złożonej sytuacji”. To nawiązanie do problemów z transportem publicznym wokół atrakcji ciągnących się od 2023 roku. Zawieszono wówczas połączenia kolejowe, co było następstwem protestów lokalnych mieszkańców sprzeciwiających się wprowadzeniu internetowej sprzedaży biletów do inkaskiego miasta. Protesty trwają do dziś, przy czym obecnie dotyczą firm transportowych przewożących turystów do atrakcji. W ostatnich miesiącach głośno było o turystach, którzy przez te konflikty nie mogą dojechać do atrakcji lub się z niej wydostać.
Machu Picchu uznawane jest za najlepiej zachowane miasto Inków. Powstało w połowie XV wieku jako miejsce ceremonii i centralny ośrodek gospodarczy i obronny państwa inkaskiego. Część położoną najwyżej zamieszkiwała arystokracja, żołnierze i kapłani. Tu też znajdowały się miejsca kultu i siedziba władców. Położone niżej partie miasta zamieszkiwali nieuprzywilejowani obywatele.
