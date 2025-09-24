Jeden z siedmiu cudów świata w ogniu krytyki. Grozi mu, że straci tytuł

Położone w Andach, niedaleko miasta Cuzco, Machu Picchu od 1983 roku pozostaje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w gronie nowych cudów świata znalazło się w 2007 roku za sprawą szwajcarskiej New 7 Wonders Foundation.

Fundacja zorganizowała dla internautów głosowanie, umożliwiając im wybór siódemki spośród dwustu najcenniejszych zabytków na świecie. Poza Machu Picchu, które otrzymało od światowej społeczności 100 milionów głosów, cudami okrzyknięto Wielki Mur Chiński, Petrę w Jordanii, Koloseum w Rzymie, Tadź Mahal w Agrze w Indiach i Chichén Itzá w Meksyku.

Nowe Siedem Cudów Świata to nawiązanie do listy zawierającej siedem najważniejszych zabytków świata starożytnego obejmującej Mauzoleum w Halikarnasie i Świątynię Artemidy w Efezie w Turcji, Kolosa Rodyjskiego na Rodos i posąg Zeusa w Grecji, latarnię morską na Faros i piramidę Cheopsa w Egipcie, także Wiszące Ogrody Semiramidy w obecnym Iraku.

Machu Picchu zagrożone odebraniem tytułu Cudu Świata

18 lat od umieszczenia Machu Picchu na liście Fundacja New 7 Wonders w specjalnym komentarzu wyraża wątpliwości, czy zabytek powinien dalej się na niej znajdować, grozi mu bowiem utrata „wiarygodności”.