Aktualizacja: 18.09.2025 22:12 Publikacja: 18.09.2025 11:08
Salon Join UP! we Wrocławiu mieści się w w Galerii Dominikańskiej
Foto: Join UP!
Otwarcia miały miejsce na początku września. Wcześniej zrobiło to w Warszawie w Galerii Północnej i w centrum handlowym Promenada oraz w Katowicach w centrum handlowym Libero. Ma więc teraz pięć własnych sklepów.
– Od początku deklarowaliśmy, że rozwój własnej sieci salonów podróży będzie jednym z filarów naszej obecności w Polsce – zapewnia kierownik rozwoju sieci sprzedaży w Join UP! Polska Rafał Kamiński, cytowany w komunikacie tej firmy. – Obecność w prestiżowych centrach handlowych daje klientom łatwy dostęp do naszych usług, buduje rozpoznawalność marki i wspiera partnerów agencyjnych, którzy korzystają na wzroście popularności naszej marki wśród podróżnych – wyjaśnia.
Dlaczego salony stacjonarne są ważne? Touroperator przywołuje dane Polskiej Izby Turystyki, według której prawie 60 procent klientów wciąż wybiera zakup wakacji w tradycyjnych biurach, szczególnie jeśli rezerwują wyjazdy rodzinne i przeznaczają na to duże sumy. "W turystyce, gdzie decyzja wiąże się często z dużym wydatkiem i oczekiwaniem bezpieczeństwa, kontakt bezpośredni z doradcą odgrywa kluczową rolę" – pisze.
Jak dalej wskazuje, badania konsumenckie pokazują, że kontakt z marką w przestrzeni fizycznej znacząco zwiększa zaufanie do niej, a dzięki temu klientom łatwiej podejmować decyzje, kiedy rezerwują wyjazd online czy u agenta turystycznego.
Join UP! Polska działa od 2022 roku. Oferuje wyjazdy do Turcji (Riwiera Turecka), Egiptu (El Alamein, Hurghada, Szarm el-Szejk, Marsa Alam), Albanii, na Cypr, do Czarnogóry, na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Fuerteventura), do Grecji (Kreta), Tunezji (kontynent i Dżerba), Bułgarii i Portugalii (Madera). Od tego roku organizuje też podróże do Wietnamu, na wyspę Phu Quoc.
