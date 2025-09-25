Lato 2025 w Dertourze: Rekord all inclusive i boom na podróże luksusowe

W tym roku często można było usłyszeć, że rynek zagranicznej turystyki wyjazdowej w Niemczech zdominowany był przez rezerwacje w ostatniej chwili. Dane sprzedażowe jednak temu przeczą – jak wynika z informacji Grupy Dertour, klienci kupowali wycieczki średnio na 135 dni przed ich rozpoczęciem.

– To dowód, że chcą zapewnić sobie najlepsze miejsca i korzystne ceny. Widać wyraźnie, że trend wczesnych rezerwacji się umacnia – komentuje dyrektor Dertouru Sven Schikarsky.

Co czwarty Niemiec wybiera Turcję

89 procent wszystkich klientów zdecydowało się na podróż w miejscu, które od Niemiec dzieli krótki lub średni dystans. W pierwszej kolejności była to Turcja, którą wybrało 23 procent klientów. Hiszpania i Grecja zajęły kolejne miejsca podium, ale największy wzrost popytu odnotowały Bułgaria (+38 procent) i Egipt (+23 procent), które przyciągały atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

Na rynku dalekich podróży zaszły zmiany. Region Oceanu Indyjskiego wyprzedził Amerykę Północną i objął prowadzenie w rankingu. Tajlandia awansowała na trzecie miejsce (+15 procent), a prawdziwy boom odnotowały kierunki azjatyckie – Japonia (+70 procent), Wietnam (+24 procent) i Sri Lanka (+21 procent).