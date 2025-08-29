Wakacje.pl, Travelplanet i Invia z jednym zarządem. „Jeden team dla wszystkich marek”

25 kwietnia Wirtualna Polska dokończyła proces zakupu 100 procent udziałów w Grupie Invia – firmie z siedzibą w Pradze, obejmującej spółki działające pod markami Invia w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, portal Travelplanet.pl w Polsce (region CEE) oraz Ab-in-den-Urlaub.de i Fluege.de w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (region DACH) – podaje holding w komunikacie.

Wraz z przejęciem Grupy Invia WP Holding stworzył nową strukturę organizacyjną. Obejmuje ona nowo przejęte spółki, a także Wakacje.pl i węgierską Grupę Szallas, w której skład wchodzi z kolei portal Nocowanie.pl. Na czele całego segmentu turystycznego stoi Aleksander Kusz.

– Jestem przekonany, że dołączenie Grupy Invia do WP Holding pozwoli stworzyć organizację, która będzie w europejskiej turystyce liderem nie tylko ze względu na wielkość, ale przede wszystkim z uwagi na wysoką jakość doświadczeń naszych klientów. Akwizycja to również mocniejsze skupienie się WP Holding na turystyce. Ten krok nie byłby możliwy bez sukcesu Wakacje.pl, które były pierwszym podmiotem turystycznym przejętym przez WP – mówi zarządzający turystyką w WP Holding Aleksander Kusz, cytowany w komunikacie firmy.

– Naszą ambicją jest, aby zarządzane przez nas marki były markami pierwszego wyboru. Zależy nam, by utrzymały swój lokalny charakter, ale jednocześnie korzystały z międzynarodowego zasięgu, jaki zyskują dzięki WP Holding – dodaje Kusz.