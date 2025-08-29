Wakacje.pl, Travelplanet i Invia z jednym zarządem. „Jeden team dla wszystkich marek”

Aktualizacja: 29.08.2025 16:07 Publikacja: 29.08.2025 13:12
Prezes spółek łączących marki Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej Dariusz Górzny ogłosił zmiany w ich strukturze zarządczej
Foto: Wirtualna Polska Holding
25 kwietnia Wirtualna Polska dokończyła proces zakupu 100 procent udziałów w Grupie Invia – firmie z siedzibą w Pradze, obejmującej spółki działające pod markami Invia w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, portal Travelplanet.pl w Polsce (region CEE) oraz Ab-in-den-Urlaub.de i Fluege.de w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (region DACH) – podaje holding w komunikacie.
Wraz z przejęciem Grupy Invia WP Holding stworzył nową strukturę organizacyjną. Obejmuje ona nowo przejęte spółki, a także Wakacje.pl i węgierską Grupę Szallas, w której skład wchodzi z kolei portal Nocowanie.pl. Na czele całego segmentu turystycznego stoi Aleksander Kusz.
– Jestem przekonany, że dołączenie Grupy Invia do WP Holding pozwoli stworzyć organizację, która będzie w europejskiej turystyce liderem nie tylko ze względu na wielkość, ale przede wszystkim z uwagi na wysoką jakość doświadczeń naszych klientów. Akwizycja to również mocniejsze skupienie się WP Holding na turystyce. Ten krok nie byłby możliwy bez sukcesu Wakacje.pl, które były pierwszym podmiotem turystycznym przejętym przez WP – mówi zarządzający turystyką w WP Holding Aleksander Kusz, cytowany w komunikacie firmy.
– Naszą ambicją jest, aby zarządzane przez nas marki były markami pierwszego wyboru. Zależy nam, by utrzymały swój lokalny charakter, ale jednocześnie korzystały z międzynarodowego zasięgu, jaki zyskują dzięki WP Holding – dodaje Kusz.
Czytaj więcej
Wirtualna Polska Holding sfinalizowała przejęcie grupy portali turystycznych Invia Group. Za pona...
Od kwietnia prezesem w regionie CEE (Invia, Travelplanet.pl, Wakacje.pl) jest Dariusz Górzny, który w 2017 roku objął funkcję prezesa Wakacje.pl i od tej pory kieruje spółką.
– Idziemy we wspólną przyszłość, zorganizowani w jeden zespół, w ramach płaskiej, eksperckiej struktury organizacyjnej. Z jednej strony, by móc maksymalnie czerpać z talentu, wiedzy i doświadczenia naszych pięciu marek w czterech krajach Europy Środkowo–Wschodniej, ale i całej grupy travelowej w ramach WP Holding. Każdy z naszych krajów jest inny w zakresie wyzwań, wielkości rynku, poziomu rozwoju czy nawyków konsumenckich. Dlatego tak ważne było, by budując jeden team dla wszystkich marek i rynków, dobrze powiązać regionalną perspektywę z lokalnymi celami – mówi prezes spółek łączących marki Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo–Wschodniej Dariusz Górzny.
Podczas spotkania ogłoszono nominacje na stanowiska menedżerskie. W miejsce dotychczasowych lokalnych zarządów powołana została jedna struktura zarządcza odpowiedzialna za wszystkie rynki CEE.
W skład nowego zespołu zarządzającego Invia, Travelplanet i Wakacje.pl weszli:
Michał Maciąga jako członek zarządu i CEE Chief Value Creation Officer
Katarzyna Walczak jako członkini zarządu i CEE Chief Marketing Officer
Dominik Miłowski jako CEE Chief Travel Supply Officer
Krzysztof Zych jako CEE Chief Sales Officer
Radosław Tomczyk jako CEE Chief Digital Transformation Officer
Aleksandra Osojca jako CEE Chief People&Culture Officer
Piotr Żołnierek, Group Chief Technology Officer
Role menedżerów krajowych pełnić będą:
Jan Foret – Country Manager Invia Czechy
Jozef Zakar – Country Manager Invia Słowacja i Węgry
Elwira Piwowarska – CEE Head of Business Operation
Czytaj więcej
Podpisaliśmy ramową umowę nabycia spółki Invia Group, działającej głównie w Niemczech, ale mające...
Ponadto menedżerowie z Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invii zostali awansowani do roli szefów w ramach obszarów, którymi do tej pory zarządzali lokalnie, na region CEE.
W Polsce grupa będzie rozwijać obie swoje marki: Wakacje.pl i Travelplanet.pl. Dotychczasowy prezes Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz obejmuje stanowisko wiceprezesa ds. produktu cyfrowego dla wszystkich marek i rynków regionu CEE (VP CEE Digital Product), co poszerza zakres jego odpowiedzialności. Funkcja będzie realizowana w ramach struktur Digital Transformation Department, którymi kieruje Radosław Tomczyk.
Foto: WP Holding
We wtorek WP Holding opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze.
W drugim kwartale przychody gotówkowe spółki sięgnęły 535,4 miliona złotych i były o 43 procent większe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA wyniosła prawie 122 miliony złotych i była o 24 procent większa niż przed rokiem.
Łączne przychody gotówkowe w pierwszym półroczu przekroczyły 900 milionów złotych, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 207,7 miliona złotych, czyli o prawie 14 procent więcej niż rok wcześniej.
Segment turystyczny, po finalizacji akwizycji Invia Group, w drugim kwartale wygenerował prawie 55 milionów złotych skorygowanego zysku EBITDA po wzroście rzędu 73,5 procent. Przychody segmentu reklamy i subskrypcji utrzymały się na poziomie z ubiegłego roku, EBITDA spadła natomiast o 1 procent.
– Jesteśmy zadowoleni z obranego 10 lat temu, e-commerce’owego kierunku dywersyfikacji naszej grupy. Widać, że turystyka napędza nasz wzrost kolejny kwartał z rzędu. W sprawozdaniu za drugi kwartał po raz pierwszy pokazujemy wpływ transformacyjnego charakteru akwizycji Grupy Invia dla WP Holding. Obecnie już 60 procent naszych przychodów pochodzi z turystyki – mówi prezes WP Holding Jacek Świderski, cytowany w komunikacie spółki.
Na środowej sesji giełdowej akcje firmy spadły o około 12 procent – to reakcja na pogorszenie się rentowności operacyjnej i netto.
– Spodziewamy się powrotu do dodatniego wyniku netto już od trzeciego kwartału 2025 roku. W drugim kwartale zysk netto był obciążony jednorazowymi kosztami związanymi z akwizycją i restrukturyzacją w Invia Group, po przejęciu przez nas zarządzania tą grupą – powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl dyrektor finansowa i członkini zarządu WP Holding Elżbieta Bujniewicz-Belka.
Czytaj więcej
Wirtualna Polska Holding S.A. w 2024 roku zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1,57 m...
25 kwietnia Wirtualna Polska dokończyła proces zakupu 100 procent udziałów w Grupie Invia – firmie z siedzibą w Pradze, obejmującej spółki działające pod markami Invia w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, portal Travelplanet.pl w Polsce (region CEE) oraz Ab-in-den-Urlaub.de i Fluege.de w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (region DACH) – podaje holding w komunikacie.
Wraz z przejęciem Grupy Invia WP Holding stworzył nową strukturę organizacyjną. Obejmuje ona nowo przejęte spółki, a także Wakacje.pl i węgierską Grupę Szallas, w której skład wchodzi z kolei portal Nocowanie.pl. Na czele całego segmentu turystycznego stoi Aleksander Kusz.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Program TUI Workwide cieszy się dużym zainteresowaniem – jak informuje organizator, już ponad 10 tysięcy pracown...
Egipt i Bułgaria po 3,7 tysiąca złotych, Turcja za 4,9 tysiąca, Grecja za 5,2 tysiąca, a Wyspy Kanaryjskie za 5,...
TUI uruchomił nową usługę opartą na sztucznej inteligencji – chatbota Theo. Wirtualny asystent odpowiada na pyta...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Biuro podróży Rainbow stworzyło nowe formuły wycieczek objazdowych – kulinarną dla smakoszy i rodzinną dla rodzi...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas