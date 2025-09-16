Fiebig zdecydowanie wskazuje: – Planowane regulacje nie tylko powodują koszty, lecz także zniekształcają wolną konkurencję – ze szkodą dla turystyki zorganizowanej. Celem musi być wzmocnienie imprezy turystycznej jako sprawdzonego i bezpiecznego produktu, a nie jej osłabienie.

– Nowa dyrektywa musi nadal umożliwiać biurom agencyjnym wykorzystywanie swojej wiedzy doradczej do zestawiania i sprzedawania usług turystycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów – dodaje.

Zdaniem DRV nowa definicja imprezy znacząco utrudniłaby agentom łączenie na życzenie klienta dwóch usług turystycznych – musieliby natychmiast przejmować rolę organizatora i związaną z tym odpowiedzialność. Zamiast większej przejrzystości powstałaby niepewność prawna, bariery biurokratyczne i ryzyka związane ze sprawami w sądach. DRV uważa, że propozycja Rady Unii Europejskiej, zakładająca powrót do wyraźnego rozróżnienia między imprezą turystyczną a pojedynczą usługą, byłaby właściwym kierunkiem.

Jak tak dalej pójdzie, konsumenci uciekną z biur podróży

Niekorzystne jest też – zdaniem niemieckich przedsiębiorców – rozszerzenie katalogu sytuacji, w których klient miałby możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Chodzi o sytuację, gdy zerwanie umowy następowałoby pod pretekstem wystąpienia nieoczekiwanych i nagłych okoliczności w miejscu zamieszkania klienta lub miejscu wylotu lub wyjazdu, czyli rozpoczęcia imprezy.

Zdaniem branży to niepraktyczne i pozbawione sensu rozwiązanie. Wyłącznym punktem odniesienia powinna pozostać ocena Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca sytuacji w miejscu, do którego klient miałby się dopiero udać. To właśnie ostrzeżenia i komunikaty tego resortu są wystarczającym i wiarygodnym wskaźnikiem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w danym celu podróży. Planowany 28-dniowy termin bezpłatnych anulacji w takich wypadkach prowadziłby do nieproporcjonalnego przeniesienia ogólnych ryzyk życiowych na organizatorów, co – zdaniem DRV – jest nie do zaakceptowania.