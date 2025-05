Rewizja dyrektywy o imprezach turystycznych. „Kuriozalne propozycje Brukseli"

Niewiadomski zwrócił uwagę, że propozycje, które Komisja Europejska szykowała dla branży turystycznej, były „dziwne”. Można jednak mieć nadzieję, że zmiany nie dotkną aż tak bardzo przedsiębiorców, bo „wiele udało się urzędnikom wytłumaczyć”.

Urzędnicy chcieli zakazać biurom podróży pobierania zaliczek

W dyrektywie, która obowiązuje od 2018 roku, znalazł się zapis mówiący, że będzie ona przedmiotem rewizji po pięciu latach od wdrożenia, przypomniał Niewiadomski. Na kształt proponowanych zmian wpłynęły przede wszystkim dwa wydarzenia, które wstrząsnęły światową turystyką - upadek biura podróży Thomas Cook w 2019 roku i pandemia w następnym roku.

Pokazały one, że touroperatorzy nie są w stanie zwrócić klientom pieniędzy za odwołane imprezy turystyczne w ustawowym terminie 14 dni, ponieważ znajdują się one już na kontach podwykonawców. Nad tym właśnie problemem pochyliła się w pierwszej kolejności Komisja Europejska. - Myśleliśmy, że po pandemii urzędnicy zliberalizują te przepisy, podejdą do nich elastycznie i zaproponują coś, co będzie korzystne dla przedsiębiorców - mówił Paweł Niewiadomski.



Tymczasem Komisja Europejska stwierdziła, że skoro organizatorzy turystyki nie mogą zwrócić pieniędzy wpłaconych przez klientów w ciągu 14 dni, należy zabronić przyjmowania wpłat przed wykonaniem usługi.

Swoje trzy grosze dołożyły organizacje konsumenckie, również przedstawiając niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązania, często wręcz niemożliwe do spełnienia. - Wszyscy wiemy, czym mogłoby się to skończyć, gdyby nie stanowisko ECTAA i Polskiej Izby Turystyki - zaznaczył Niewiadomski, który w tym czasie był prezesem ECTAA.

Rozmowy z komisarzem Didierem Reyndersem zaowocowała kompromisem - Komisja Europejska nie wprowadzi zakazu przyjmowania zaliczek, zamiast tego ograniczy natomiast ich wielkość. Obecna propozycja zakłada możliwość przyjmowania zaliczek w kwocie nie większej niż 25 procent ceny imprezy, na 28 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.