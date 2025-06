Loty z Radomia będą odbywały się w każdy poniedziałek, a z Bydgoszczy w każdy wtorek - podaje Anex Tour w komunikacie. Klientów biura podróży wozić będą na wakacje do Turcji linie lotnicze Mavi Gök Airlines.

Reklama

Anex Tour: Umacniamy się na rynkach regionalnych

- Bardzo się cieszymy, że nasza firma, Anex Tour Poland, rozpoczęła współpracę z lotniskami regionalnymi w Bydgoszczy i Radomiu. To dla nas ważny krok w ramach strategii rozszerzania działalności na rynkach regionalnych, który pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większego grona klientów. Turcja otwiera nowy rozdział współpracy z lotniskiem. Jesteśmy przekonani, że to dobry początek dobrej długoletniej współpracy - mówi prezes Anex Tour Poland Ilker Adiguzel, cytowany w komunikacie.

Z okazji inauguracyjnego lotu Anex Tour wspólnie z Portem Lotniczym Bydgoszcz zaprosił lokalnych agentów turystycznych do zapoznania się z ofertą biura i lotniska. Spotkanie było okazją do rozmów i budowania relacji z partnerami z regionu - czytamy w komunikacie.

Anex Tour Poland działa od ponad 29 lat i obecny jest w 39 krajach. Lata partnerską linią lotniczą Mavi Gök Airlines oraz Skyline Express. Oferuje przeloty boeingami 777 w podwyższonej klasie Comfort i First. W Polsce operuje z dziewięciu miast: z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa, Rzeszowa, Radomia i Bydgoszczy.