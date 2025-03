Anex Tour: Rośniemy zgodnie z planem. Zimą ruszą nowe kierunki egzotyczne

Byli szczudlarze, akrobaci, tancerze, pokazy laserów i koncerty zespołów Terytoria i Gruba Ferajna. Wcześniej jednak wiceprezes Anex Tour Poland Dominika Jurkowska podziękowała wszystkim za miniony rok. Firma zalicza go do bardzo udanych - dynamicznie rosła osiągając przychód ponad miliarda złotych i obsługując 405 tysięcy klientów, o 61 procent więcej niż rok wcześniej.

Nowe kierunki czarterowe: Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy, Kuba

Anex Tour Poland wprowadził też do swojego programu nowe, egzotyczne kierunki. Obecnie organizuje wyjazdy do Turcji, Egiptu, Grecji, Bułgarii, Tunezji, a także do Chin, Indii, Tajlandii, Omanu, Dominikany, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego samoloty zabierają klientów z siedmiu krajowych lotnisk: Warszawy, Katowic, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Rzeszowa (w planach Bydgoszcz i Zielona Góra).

Jak mówi Jurkowska, touroperator zaskoczony był szczególnie przyjęciem przez rynek nowego regionu wypoczynkowego w Wietnamie, Nha Trang. - Chociaż to nowy, nieznany jeszcze w Polsce region, nasze samoloty były wypełnione – relacjonuje.

Jurkowska zapowiedziała też nowe kierunki na zimę 2025/2026. Będą to Tajlandia (własny czarter), Sri Lanka, Malediwy i Kuba. W tym roku firma chce obsłużyć dzięki temu o 25 procent więcej klientów, czyli w sumie okrągłe pół miliona.