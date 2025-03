Transfer kadrowy z Polskich Portów Lotniczych do biura podróży Anex Tour

- Kluczem do sukcesu każdej firmy są ludzie – ich wiedza, umiejętności, zaangażowanie i pasja. W branży turystycznej, to szczególnie ważne, ponieważ jakość usług zależy bezpośrednio od pracy zespołu. Wierzę, że doświadczenie Jacka, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do dalszego rozwoju Anex Tour w Polsce – dodaje wiceprezes Anex Tour Poland Dominika Jurkowska.

Turecka grupa Anex Tour działa na międzynarodowym rynku turystycznym od ponad 29 lat i obecna jest w 39 krajach. W Polsce działa od 2018 roku, początkowo jako Orex, a od trzech lat jako Anex Tour Poland. W 2024 roku obsłużyła – według deklaracji touroperatora – 400 tysięcy klientów.