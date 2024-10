Branża turystyczna przeciw opodatkowaniu turystów. Domaga się wyjaśnień od ministra

W związku z zapowiedziami Ministerstwa Sportu i Turystyki co do wprowadzenia tzw. opłaty turystycznej, która według opublikowanych w mediach informacji miałaby już w 2026 roku być pobierana w szczególności przez obiekty hotelarskie w Polsce, jako branża hotelarska reprezentowana przez niżej podpisanych jej przedstawicieli, zwracamy się z apelem o włączenie nas do dyskusji w sprawie wprowadzenia nowych źródeł finansowania promocji kraju, jak również wynikających z tego negatywnych konsekwencji dla naszej branży. Pragniemy jednocześnie wyrazić nasze ogromne zaniepokojenie planem wprowadzenia nowej opłaty, która miałaby obciążyć przede wszystkim Gości skategoryzowanych obiektów hotelarskich.

W konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowej turystyki nasz kraj ma szansę i powinien stać się stałym punktem na mapie podróży dla gości z całego świata. Co równie ważne, Polska powinna skuteczniej konkurować z zagranicznymi destynacjami jeżeli chodzi o polskich turystów, promując bogatą ofertę kraju wśród naszych rodaków.

Po latach bardzo wysokiej inflacji polscy Goście mają prawo do wypoczynku w przystępnych cenach, także dlatego, by nie byli zmuszeni do szukania alternatywy w postaci wyjazdów zagranicznych. Przedsiębiorcy prowadzący polskie obiekty – głównie z sektora MŚP - borykają się nadal ze skutkami pandemii COVID-19 i dumpingiem cenowym hoteli za granicą. Mimo wysokiej inflacji, która zmusza ich do podnoszenia cen podejmują walkę o

przetrwanie, starając się by nie wpłynęło to negatywnie na Gości.