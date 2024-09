Czerwińska: Turystyka dziecięca, czyli bicie głową w mur obojętności urzędniczej

Media ostrzegają, rząd nie reaguje

Finalnym akcentem obrazującym sytuację turystyki dziecięcej może być reportaż, który został wyemitowany w sierpniu w programie „Uwaga TVN”. Dotyczył on wyjazdów organizowanych przez panią Katarzynę, reklamującą się w mediach społecznościowych pod nazwą SochaCoachCamp. Według reporterów stacji TVN pani Katarzyna zebrała od rodziców pieniądze na wyjazd kolonijny, po czym go odwołała, nie zwracając wpłaconych funduszy.

W materiale wypowiadali się też właściciele pensjonatów, również oszukani przez tę organizatorkę. Pani Katarzyna organizowała kolonie nielegalnie, nie posiadając odpowiednich zezwoleń.

To, co szczególnie bulwersuje w przedstawionym przypadku to to, że Polska Izba Turystyki zgłaszała działalność pani Katarzyny mazowieckiemu urzędowi marszałkowskiemu już w styczniu 2023 roku. W efekcie została ukarana administracyjnym zakazem prowadzenia działalności przez trzy lata. Mimo to pseudoorganizatorka dalej realizowała wyjazdy, reklamując się w szkole, w której jest nauczycielką.

Podobnie po interwencji PIT-u i kontroli urzędu marszałkowskiego w województwie śląskim trzyletnim zakazem objęta została działalność Fundacji Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych Pro Patria. Jednak instytucja ta dalej organizuje wyjazdy. Nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Takich przypadków jest znacznie więcej. Urzędy marszałkowskie twierdzą, że nie mają narzędzi i jedyne co mogą zrobić, to wydać zakaz prowadzenia działalności. Kuratoria oświaty twierdzą, że nie mają kompetencji, by decydować, czy dany organizator działa legalnie, czy narusza przepisy. W teorii wszyscy wykonują rzetelnie swoją pracę… Nadal jednak nie udaje się wyegzekwować przepisów. Na rynku działają podmioty omijające prawo, jakby ich ono nie dotyczyło.