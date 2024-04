Anna Ptak nową prezeską turystyki dziecięcej w Polskiej Izbie Turystyki

Czytaj więcej Biura Podróży Szara strefa w turystyce dzieci i młodzieży – czy warto ryzykować bez gwarancji? Bezpieczeństwo finansowe rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy było przedmiotem żywej dyskusji podczas debaty organizowanej przez Polską Izbę Turystyki. – Gra niewarta świeczki – ocenia branża turystyczna. Ciągle jednak wiele firm wybiera szarą strefę.

Obok Anny Ptak, która była jedyną kandydatka na prezeskę, członkowie oddziału wybrali do nowego zarządu Agnieszkę Kołtunowicz (Biuro Podróży Wesley, Częstochowa) i Dariusza Maliszewskiego (Qubus Group, Katowice).

Lex Kamilek w turystyce i szara strefa

Wśród problemów, którymi chce się zająć w swojej pracy w oddziale, Ptak na pierwszym miejscu wymienia stworzenie i wdrożenie wewnętrznych standardów ochrony małoletnich w oparciu o wymogi nałożone na organizatorów turystyki w ustawie zwanej Lex Kamilek, chroniącej dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, - Choć na wdrożenie przepisów ustawy jest czas do sierpnia już teraz chcemy przygotować wzory dokumentów, które pozwolą członkom naszego oddziału na szybszą implementację zapisów ustawy. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że jest szansa na powstanie przy Ministerstwie Sportu i Turystyki zespołu roboczego, który zajmie się wypracowaniem standardów dla branży turystycznej, my jednak w oddziale chcemy wspomóc członków izby w sprawnym wdrożeniu przepisów - deklaruje.

Zapowiada też kontynuowanie upowszechnianie zasad legalnego organizowania imprez turystycznych. - Inicjatorką i lokomotywą tych działań była Barbara Czerwińska, rozpoczęła projekt organizowania spotkań z dyrektorami szkół i z nauczycielami. Podczas szkoleń zwracano uwagę na wymogi ciążące na organizatorach turystyki i kładziono nacisk na korzyści, jakie wynikają z wybrania legalnie zarejestrowanych firm. Działania oddziału spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem stąd zarówno oddział, jak i zarząd PIT chcą kontynuacji tej sprawdzonej formuły – wyjaśnia Ptak.

Pogodzić przepisy oświatowe z turystycznymi

Trzeci problem, przed którym stoi turystyka dziecięca i młodzieżowa to, zdaniem nowej prezeski, ujednolicenie przepisów obowiązujących w szeroko pojętej oświacie, dotyczących krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży z przepisami ustawy o imprezach turystycznych. - Jest tu dużo do zrobienia. Prostym przykładem jest na przykład brak wymogu posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki w wypadku zgłoszenia organizowania wypoczynku w sposób zarobkowy, co nie zamyka przyjęcia zgłoszenia przez kuratoria, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o imprezach turystycznych – wskazuje.