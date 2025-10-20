Reklama

LOT włącza do swojej siatki połączeń drugie miasto w Kazachstanie

LOT uruchomił sprzedaż bezpośrednich rejsów do Ałmaty w Kazachstanie. Inauguracyjny rejs zaplanowany został na 31 maja 2026 roku. Ałmaty to drugi, po Astanie, kazachski kierunek w regularnej siatce połączeń polskiego przewoźnika.

Publikacja: 20.10.2025 17:48

LOT zacznie latać do Ałmaty pod koniec maja przyszłego roku

LOT zacznie latać do Ałmaty pod koniec maja przyszłego roku

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Nelly Kamińska

LOT ogłosił uruchomienie sprzedaży kolejnego nowego kierunku – Ałmaty. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do dawnej stolicy Kazachstanu wystartuje 31 maja 2026 roku.

Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele, start o godzinie 22:40. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, o 9:20 czasu lokalnego.

Rejsy na trasie Warszawa – Ałmaty potrwają około 6,5 godziny, z kolei rejsy powrotne o godzinę dłużej. Obsługiwać je będą boeingi 737 MAX 8.

Ałmaty dla biznesu i turystyki

– Ałmaty to drugie kazachskie miasto, które dołącza do regularnej siatki połączeń PLL LOT. Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej i jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm – mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie prasowym.

– Region ten, ze względu na niezwykle malownicze położenie u podnóża gór Tienszan, jest również ciekawą propozycją urlopową. Wierzę, że zarówno warunki biznesowe, jak i turystyczne zachęcą podróżnych do wybrania tego kierunku – dodaje.

Źródło: rp.pl

