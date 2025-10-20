LOT włącza do swojej siatki połączeń drugie miasto w Kazachstanie

Aktualizacja: 20.10.2025 22:39 Publikacja: 20.10.2025 17:48
LOT zacznie latać do Ałmaty pod koniec maja przyszłego roku
Foto: Materiały prasowe PLL LOT
LOT ogłosił uruchomienie sprzedaży kolejnego nowego kierunku – Ałmaty. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do dawnej stolicy Kazachstanu wystartuje 31 maja 2026 roku.
Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele, start o godzinie 22:40. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, o 9:20 czasu lokalnego.
Rejsy na trasie Warszawa – Ałmaty potrwają około 6,5 godziny, z kolei rejsy powrotne o godzinę dłużej. Obsługiwać je będą boeingi 737 MAX 8.
Czytaj więcej
LOT ogłosił uruchomienie nowego, całorocznego połączenia do norweskiego Stavanger. Na tej trasie...
– Ałmaty to drugie kazachskie miasto, które dołącza do regularnej siatki połączeń PLL LOT. Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej i jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm – mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie prasowym.
– Region ten, ze względu na niezwykle malownicze położenie u podnóża gór Tienszan, jest również ciekawą propozycją urlopową. Wierzę, że zarówno warunki biznesowe, jak i turystyczne zachęcą podróżnych do wybrania tego kierunku – dodaje.
Czytaj więcej
LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które będą sukcesywnie dołączać do j...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
LOT ogłosił uruchomienie sprzedaży kolejnego nowego kierunku – Ałmaty. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do dawnej stolicy Kazachstanu wystartuje 31 maja 2026 roku.
Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele, start o godzinie 22:40. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, o 9:20 czasu lokalnego.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Parlament Europejski chce wzmocnić ochronę podróżnych w wypadku odwołania lub opóźnienia lotów. W poniedziałek k...
Węgierska linia lotnicza Wizz Air ogłosiła dzisiaj, że od 29 marca (w innym miejscu komunikatu jest mowa o 7 cze...
Wizz Air ogłosił dziś pięć nowych tras z polskich miast. Z Rzeszowa, Gdańska, Wrocławia i Poznania poleci do Pod...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Wizz Air zapowiada trzy nowe kierunki we wrocławskim rozkładzie lotów i zwiększenie częstotliwości rejsów na pop...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas