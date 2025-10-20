LOT włącza do swojej siatki połączeń drugie miasto w Kazachstanie

LOT ogłosił uruchomienie sprzedaży kolejnego nowego kierunku – Ałmaty. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do dawnej stolicy Kazachstanu wystartuje 31 maja 2026 roku.

Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele, start o godzinie 22:40. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, o 9:20 czasu lokalnego.

Rejsy na trasie Warszawa – Ałmaty potrwają około 6,5 godziny, z kolei rejsy powrotne o godzinę dłużej. Obsługiwać je będą boeingi 737 MAX 8.

Ałmaty dla biznesu i turystyki

– Ałmaty to drugie kazachskie miasto, które dołącza do regularnej siatki połączeń PLL LOT. Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej i jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm – mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie prasowym.