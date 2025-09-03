Reklama

LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku

LOT ogłosił uruchomienie nowego, całorocznego połączenia do norweskiego Stavanger. Na tej trasie latać będzie cztery razy w tygodniu. Pierwszy rejs zaplanowany został na 24 listopada 2025 roku.

Publikacja: 03.09.2025 16:10

LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Nelly Kamińska

LOT uruchamia nowe, bezpośrednie połączenie Warszawa–Stavanger – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika. W inauguracyjny rejs zabierze pasażerów 24 listopada 2025 roku.

Loty o numerze LO489 do Stavanger startowały będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.

Połączenie to obsługiwać będzie boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około dwie godziny.

Czytaj więcej

Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em
Linie Lotnicze
Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em

Stavanger – brama do fiordów i ośrodek przemysłu naftowego

– Połączenie Warszawa–Stavanger to już siódma trasa, dla której uruchomiliśmy sprzedaż w tym roku – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Reklama
Reklama

– Miasto uznawane jest nie tylko za bramę do fiordów przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie, który od dziesięcioleci kształtuje rozwój gospodarczy regionu. Dzięki tej trasie nie tylko otwieramy nowe możliwości dla turystów pragnących poznawać niezwykłe krajobrazy Norwegii, lecz także odpowiadamy na potrzeby licznej grupy polskich specjalistów pracujących w regionie Stavanger – dodaje.

Stavanger, leżące na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, jest stolicą okręgu Rogaland. Znajduje się tu między innymi jeden z najsłynniejszych punktów widokowych w Europie i jeden z symboli Norwegii – klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu.

Czytaj więcej

Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów
Linie Lotnicze
Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Norwegia Firmy PLL LOT Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie Warszawa

LOT uruchamia nowe, bezpośrednie połączenie Warszawa–Stavanger – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika. W inauguracyjny rejs zabierze pasażerów 24 listopada 2025 roku.

Loty o numerze LO489 do Stavanger startowały będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wizz Air ogłasza dwie nowe trasy z Polski do Macedonii Północnej
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza dwie nowe trasy z Polski do Macedonii Północnej
Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u
Linie Lotnicze
LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”
Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca
Linie Lotnicze
Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca
Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował
Linie Lotnicze
Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował
Reklama
Reklama
e-Wydanie