LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku

LOT uruchamia nowe, bezpośrednie połączenie Warszawa–Stavanger – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika. W inauguracyjny rejs zabierze pasażerów 24 listopada 2025 roku.
Loty o numerze LO489 do Stavanger startowały będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.
Połączenie to obsługiwać będzie boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około dwie godziny.
– Połączenie Warszawa–Stavanger to już siódma trasa, dla której uruchomiliśmy sprzedaż w tym roku – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
– Miasto uznawane jest nie tylko za bramę do fiordów przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie, który od dziesięcioleci kształtuje rozwój gospodarczy regionu. Dzięki tej trasie nie tylko otwieramy nowe możliwości dla turystów pragnących poznawać niezwykłe krajobrazy Norwegii, lecz także odpowiadamy na potrzeby licznej grupy polskich specjalistów pracujących w regionie Stavanger – dodaje.
Stavanger, leżące na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, jest stolicą okręgu Rogaland. Znajduje się tu między innymi jeden z najsłynniejszych punktów widokowych w Europie i jeden z symboli Norwegii – klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu.
