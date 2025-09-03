LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku

LOT uruchamia nowe, bezpośrednie połączenie Warszawa–Stavanger – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika. W inauguracyjny rejs zabierze pasażerów 24 listopada 2025 roku.

Loty o numerze LO489 do Stavanger startowały będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.

Połączenie to obsługiwać będzie boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około dwie godziny.

Stavanger – brama do fiordów i ośrodek przemysłu naftowego

– Połączenie Warszawa–Stavanger to już siódma trasa, dla której uruchomiliśmy sprzedaż w tym roku – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.