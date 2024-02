Pierwsze spotkanie branży turystycznej z nowym wiceministrem sportu i turystyki. „Merytoryczna rozmowa”

- Miłym zaskoczeniem było dla nas, że żaden problem, który poruszaliśmy, nie był ministrowi nieznany, wręcz przeciwnie orientował się w nich na tyle dobrze, że zadawał szczegółowe, merytoryczne pytania. Chętnie odpowiadaliśmy, rozmowa była więc bardzo owocna.

Hotelarze: „lex Kamilek” i najem krótkoterminowy

Niejasności we wchodzącej w życie w połowie lutego ustawy, mającej chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, a także trudności w jej implementowaniu, nierozwiązane problemy najmu krótkoterminowego, konieczność zmiany zasad kategoryzowania hoteli i zakazania stosowania przez agentów internetowych (OTA) w umowach z hotelami tzw. wąskich klauzul, likwidacja bądź dalsze odroczenie wprowadzenia w życie tak zwanego podatku minimalnego CIT w branży hotelarskiej – to tematy, które w rozmowie z ministrem Borysem podejmowali przedstawiciele IGHP, prezes Ireneusz Węgłowski i wiceprezes Krzysztof Szadurski.

– To było bardzo dobre spotkanie. Widzieliśmy żywe zainteresowanie ministra naszymi sprawami nowego kierownictwa MSiT. Rozmowa z nim była ściśle merytoryczna – mówi Węgłowski. – Zaprezentowaliśmy mu najważniejsze postulaty, o których wdrożeniu IGHP dyskutuje z administracją rządową już od kilku lat. Wierzymy, że tym razem spotkają się ze zrozumieniem, a ich zrealizowanie ułatwi funkcjonowanie branży hotelarskiej.

Czytaj więcej Biura Podróży Rząd dofinansuje młodzieży wycieczki zagraniczne. Biura podróży zachwycone Rusza nabór wniosków o dofinansowanie z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj polskie ślady w Europie”. Na pieniądze mogą liczyć wycieczki, które będą miały w programie odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na polską kulturę i historię i będą organizowane przez biura podróży.

Trzecie spotkanie wiceminister Borys poświęcił na rozmowę ze środowiskiem agentów turystycznych. – Opowiedzieliśmy ministrowi, jak funkcjonuje rynek turystyki wyjazdowej i miejsce i rola agenta turystycznego na nim. Zrelacjonowaliśmy dotychczasową współpracę z ministerstwem, w tym skorzystanie przez OSAT z dwóch dotacji na projekty służące agentom i udział w pisaniu kodeksu dobrych praktyk. – Liczymy, że w ministerstwie znajdziemy partnera, który rozumie naszą branżę. Wstępna rozmowa i zainteresowanie wiceministra naszą działalnością daje taką nadzieję – podkreśla wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Chiliński.

Walka z szarą strefą w turystyce

Turystyczna Organizacja Otwarta położyła nacisk na problem szarej strefy na rynku touroperatorskim (np. brak narzędzi do kontrolowania podmiotów, które bez wpisu do ewidencji prowadzą działalność biur podróży), w tym w szczególności obsługującym wypoczynek dzieci i młodzieży, na warunki zmieniającej się turystycznej dyrektywy unijnej (czy nie należy pomyśleć o zawieszeniu składek na TFG w obliczu zgromadzonego tam kapitału, żeby ulżyć przedsiębiorcom, ale też ich klientom) i na kwestie turystyki krajowej (duży wzrost kosztów, muzea czynne do 16), w tym senioralne i przyjazdowej.