Polska turystyka na Akropolu, czyli apel do władz o docenienie sektora podróży

Wszystko wskazuje, że za kilka miesięcy znów będziemy czuli się pełnoprawnymi Europejczykami i co ważniejsze, Europa znów poczuje, że na to faktycznie zasługujemy. Będzie to prowadzić nie tylko do odblokowania europejskich funduszy, ale również do przywrócenia wielu międzynarodowych projektów i inwestycji. Jest również szansa na ponowienie dyskusji na temat wprowadzenia w Polsce euro, co byłoby dla branży kolejnym bodźcem do pozyskiwania klientów i ułatwiłoby zarówno jej, jak i dziesiątkom tysięcy Europejczyków, podróżowanie po naszym kontynencie. I tu rysuje się kolejne zadanie dla naszego ministerstwa, które mogłoby już teraz próbować oszacować ewidentne korzyści dla branży wynikające z wprowadzenia wspólnego pieniądza.

Kolejnym wyzwaniem jest interdyscyplinarność turystki. Jak żadna inna dziedzina, zazębia się ona z wszystkimi aspektami życia obywatela-turysty i aktywności państwa, przez co wymaga współpracy resortów z pozostałymi jednostkami rządowymi i samorządowymi.

Kuleje również system gromadzenia i analizowania danych o przyjazdach turystów do Polski i o wyjazdach za granicę. Różne instytucje próbują publikować raporty statystyczne we własnym zakresie, co tworzy duży chaos i utrudnia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Centralne statystyki związane z podróżami prowadzone przez Ministerstwo Turystyki stworzyłby ogromną wartość dodaną, docenianą zarówno przez przedsiębiorców jak i środowiska naukowe.

Mnóstwo problemów i pomysłów zgłaszanych przez samorząd turystyczny pozostaje bez odpowiedzi tylko dlatego, że obecnie nie ma ich do kogo zaadresować. Czy tak ma pozostać?

Dotąd, w nowo wybranym Sejmie nie powstała nawet podkomisja ds. turystyki, a w nowym rządzie też nie łatwo jej będzie wyjść spod kołdry zagadnień związanych ze sportem. W tych warunkach prawidłowy rozwój tak istotnego sektora gospodarki jest bardzo wątpliwy.Przytoczone powyżej argumenty to tylko część długiej listy zagadnień, które przy najbliższej rekonfiguracji ministerstw mogłyby posłużyć jako punkt wyjścia do uznania zasadności przeniesienia turystyki o szczebel wyżej. Ten sektor gospodarki – obdarzony uwagą na jaką zasługuje — odwdzięczyłby się krajowi zrównoważonym rozwojem i wypracowaniem istotnego wkładu do budżetu państwa.

Wytłumaczę się jeszcze z tytułu artykułu, który podszeptali mi greccy bogowie podczas zwiedzania Partenonu. Słowo „Akropol” zawiera w sobie oznaczenie Polski, a w słowie „Turystyka” ukryte jest nazwisko lidera zwycięskiej koalicji.