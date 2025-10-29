PIT zadowolony z zapowiedzi zmiany Karty Nauczyciela. „Załamanie w wycieczkach szkolnych”

Aktualizacja: 29.10.2025 16:16 Publikacja: 29.10.2025 12:29
W październiku prezeska Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Anna Ptak interweniowała w sprawie niekorzystnej zmiany w Karcie Nauczyciela u wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia
Foto: Filip Frydrykiewicz
„Polska Izba Turystyki z satysfakcją przyjmuje zapowiedź Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dotyczącą podjęcia działań w sprawie problemu wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, który powstał w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela.
Jednym z efektów obowiązujących od września zmian było wstrzymanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w sytuacjach, gdy ich klasy przebywają na wycieczkach szkolnych. W konsekwencji wiele szkół zrezygnowało z organizacji wyjazdów edukacyjnych, co doprowadziło do gwałtownego załamania ruchu turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz poważnych strat dla branży turystycznej.
Polska Izba Turystyki od początku kryzysu podejmowała intensywne działania na rzecz jego rozwiązania. Z inicjatywy Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Izba:
Z zadowoleniem odnotowujemy, że głos branży turystycznej został zauważony, a problem dostrzeżony na najwyższym szczeblu rządowym. Polska Izba Turystyki deklaruje gotowość do dalszej współpracy przy opracowywaniu rozwiązań, które pozwolą przywrócić normalne funkcjonowanie wycieczek szkolnych i zapewnić stabilność całemu sektorowi turystyki krajowej”.
