PIT zadowolony z zapowiedzi zmiany Karty Nauczyciela. „Załamanie w wycieczkach szkolnych”

W związku z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, że przywróci wynagrodzenia dla nauczycieli za czas poświęcony na organizowanie wycieczek szkolnych, Polska Izba Turystyki opisuje swoje starania w sprawie zażegnania kryzysu wywołanego niekorzystnymi zmianami w Karcie Nauczyciela.

Publikacja: 29.10.2025 12:29

W październiku prezeska Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Anna Pt

W październiku prezeska Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Anna Ptak interweniowała w sprawie niekorzystnej zmiany w Karcie Nauczyciela u wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Przytaczamy komunikat PIT w tej sprawie w całości.

„Polska Izba Turystyki z satysfakcją przyjmuje zapowiedź Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dotyczącą podjęcia działań w sprawie problemu wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, który powstał w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela.

Czytaj więcej

W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Oświata i nauczyciele
Donald Tusk reaguje w sprawie tzw. godzin basiowych. Będzie zmiana prawa

Jednym z efektów obowiązujących od września zmian było wstrzymanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w sytuacjach, gdy ich klasy przebywają na wycieczkach szkolnych. W konsekwencji wiele szkół zrezygnowało z organizacji wyjazdów edukacyjnych, co doprowadziło do gwałtownego załamania ruchu turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz poważnych strat dla branży turystycznej.

Polska Izba Turystyki od początku kryzysu podejmowała intensywne działania na rzecz jego rozwiązania. Z inicjatywy Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Izba:

  • przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • wystosowała list intencyjny z zaproszeniem do pilnego spotkania roboczego mającego na celu wypracowanie wspólnego stanowiska,
  • zwróciła się do partnerów samorządowych i branżowych o wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań legislacyjnych.
Z zadowoleniem odnotowujemy, że głos branży turystycznej został zauważony, a problem dostrzeżony na najwyższym szczeblu rządowym. Polska Izba Turystyki deklaruje gotowość do dalszej współpracy przy opracowywaniu rozwiązań, które pozwolą przywrócić normalne funkcjonowanie wycieczek szkolnych i zapewnić stabilność całemu sektorowi turystyki krajowej”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Polska Izba Turystyki Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

