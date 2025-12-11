Z tego artykułu się dowiesz: Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia opłaty turystycznej w Anglii?

Na co pieniądze z opłat turystycznych mogą wykorzystać lokalne władze?

Jakie są argumenty zwolenników i przeciwników wprowadzenia opłaty turystycznej w Wielkiej Brytanii?

Jak ujawnia Euronews zgodnie z planem, burmistrzowie w całym kraju będą mogli ustanawiać lokalną opłatę pobytową i przeznaczać pozyskane pieniądze bezpośrednio na rozwój swoich regionów. Rząd przekonuje, że wpływy z podatku mogłyby zasilić modernizację transportu publicznego, przestrzeni miejskich, programów kulturalnych i poprawę doświadczeń podróżnych.

Anglia odnotowuje ponad 130 milionów noclegów rocznie, a urzędnicy argumentują, że nawet niewielka dopłata mogłaby znacząco poprawić stan infrastruktury i usług publicznych, bez konieczności zwiększania wydatków z budżetu centralnego. Podobne rozwiązania wprowadziło wiele krajów Europy – wskazuje rząd.

W samej Wielkiej Brytanii, w Szkocji, Edynburg wprowadzi w lipcu 2026 roku opłatę turystyczną w wysokości 5 procent ceny pokoju za noc, a w Walii lokalne władze będą mogły od kwietnia 2027 roku pobierać 1,30 funta (1,50 euro) od osoby za noc.