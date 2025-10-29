Turystyka szybko rośnie. Zarobią na niej ci, którzy dostosują się do nowych zasad

Napędzana cyfryzacją i stabilnym popytem na wypoczynek, branża turystyczna wchodzi w nową erę strukturalnych przemian – pisze amerykański portal Phocuswire. Jej wzrost nie będzie jednak równomierny – podczas gdy rynki dojrzałe utrzymują dominującą pozycję, regiony wschodzące, jak Bliski Wschód i Ameryka Łacińska, zyskują na znaczeniu w imponującym tempie. Globalny krajobraz podróży staje się coraz bardziej zróżnicowany pod względem rynków, kanałów sprzedaży i zachowań konsumentów, co stwarza zarówno nowe szanse, jak i wyzwania dla uczestników rynku.

Reklama Reklama

Nierówne tempo turystycznego wyścigu

Światowe rezerwacje turystyczne osiągnęły w 2024 roku niemal 1,6 biliona dolarów, a według prognoz do 2027 roku przekroczą 1,8 biliona dolarów, o 12,5 procent więcej. Rezerwacje online wzrosły w 2024 roku o 9 procent, zwiększając globalny udział kanałów cyfrowych. Prognozy wskazują, że do 2027 roku dwie trzecie wszystkich podróży będzie rezerwowanych przez internet.

Ameryka Północna była liderem w 2024 roku z wynikiem 539 miliardów dolarów w rezerwacjach turystycznych, wyprzedzając region Azji i Pacyfiku (APAC). Europa zajęła trzecie miejsce, utrzymując stabilny poziom dzięki silnym podróżom wewnątrzregionalnym.

Rynki wschodzące – w tym Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Afryka – rozwijają się szybciej niż gospodarki dojrzałe, co zapowiada dalsze przesunięcia w globalnym układzie sił.