Turystyka szybko rośnie. Zarobią na niej ci, którzy dostosują się do nowych zasad

Napędzana cyfryzacją i stabilnym popytem na wypoczynek, branża turystyczna wchodzi w nową erę strukturalnych przemian – pisze amerykański portal Phocuswire. Jej wzrost nie będzie jednak równomierny – podczas gdy rynki dojrzałe utrzymują dominującą pozycję, regiony wschodzące, jak Bliski Wschód i Ameryka Łacińska, zyskują na znaczeniu w imponującym tempie. Globalny krajobraz podróży staje się coraz bardziej zróżnicowany pod względem rynków, kanałów sprzedaży i zachowań konsumentów, co stwarza zarówno nowe szanse, jak i wyzwania dla uczestników rynku.
Światowe rezerwacje turystyczne osiągnęły w 2024 roku niemal 1,6 biliona dolarów, a według prognoz do 2027 roku przekroczą 1,8 biliona dolarów, o 12,5 procent więcej. Rezerwacje online wzrosły w 2024 roku o 9 procent, zwiększając globalny udział kanałów cyfrowych. Prognozy wskazują, że do 2027 roku dwie trzecie wszystkich podróży będzie rezerwowanych przez internet.
Ameryka Północna była liderem w 2024 roku z wynikiem 539 miliardów dolarów w rezerwacjach turystycznych, wyprzedzając region Azji i Pacyfiku (APAC). Europa zajęła trzecie miejsce, utrzymując stabilny poziom dzięki silnym podróżom wewnątrzregionalnym.
Rynki wschodzące – w tym Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Afryka – rozwijają się szybciej niż gospodarki dojrzałe, co zapowiada dalsze przesunięcia w globalnym układzie sił.
Segmenty lotniczy i hotelowy wspólnie odpowiadają za blisko trzy czwarte światowych rezerwacji turystycznych. W 2024 roku dostawcy usług (linie lotnicze, hotele) utrzymali przewagę w rezerwacjach online, jednak internetowe biura podróży (OTA) nadal dominują w segmencie hotelowym, gdzie duże rozproszenie rynku sprzyja pośrednikom.
W gronie 15 największych rynków turystycznych świata najszybszy wzrost w nadchodzących latach prognozowany jest dla Meksyku, Brazylii i Indii. Mimo inflacji, rosnących kosztów i niepewności politycznej, popyt na podróże pozostaje odporny na kryzysy. Turyści coraz częściej decydują się na podróże łączące cele biznesowe z czasem na wypoczynek, szukają lepszej relacji jakości do ceny i zwracają większą uwagę na zrównoważony rozwój.
Wszystkie te czynniki razem wskazują na stabilny, choć nierówny wzrost branży – średnio o 5,2 procent rocznie do 2027 roku.
Podróżni, mimo globalnych napięć i zmian gospodarczych, nie rezygnują z wyjazdów, lecz podejmują bardziej świadome decyzje o tym, dokąd, jak i dlaczego podróżują.
Dla branży turystycznej oznacza to jedno: wyzwanie i szansę zarazem. Kto potrafi szybko dostosować się do nowych warunków i oczekiwań, ten ma szansę wykorzystać kolejną fazę globalnego wzrostu turystyki.
