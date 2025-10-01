Europa sercem światowej turystyki. Co pokazuje najnowszy raport?

Aktualizacja: 01.10.2025 10:25 Publikacja: 01.10.2025 06:33
Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) podczas 25. Globalnego Szczytu w Rzymie zaprezentowała najnowszy raport, który potwierdza dominującą rolę Europy w światowej turystyce. Aż pięć z dziesięciu najpotężniejszych rynków turystycznych świata, mierzonych wkładem do PKB, znajduje się właśnie na Starym Kontynencie.
Gospodarzem tegorocznej edycji są Włochy – kraj z grupy G7, który już rok wcześniej zorganizował pierwsze w historii spotkanie ministrów turystyki. Według danych WTTC, włoski sektor podróży i turystyki w 2024 roku osiągnął wartość 248,3 miliarda dolarów, napędzany zarówno przez wydatki zagranicznych turystów, jak i dynamiczny rozwój branży spotkań, kongresów i wydarzeń. Rzym, Mediolan czy Florencja od lat pozostają magnesem dla milionów podróżnych, jednocześnie są też centrami nowoczesnej turystyki biznesowej.
Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie w zestawieniu najpotężniejszych rynków turystycznych, generując w 2024 roku aż 525 miliardów dolarów PKB z tego sektora. Wielka Brytania, mimo spadku wydatków zagranicznych gości w wysokości 2,2 miliarda funtów, utrzymała swoją pozycję jednego z najbardziej dynamicznych rynków, wnosząc do gospodarki 367 miliardów dolarów.
Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, a turystyka przyniosła jej w ubiegłym roku ponad 289 miliardów dolarów. Hiszpania, zajmująca drugie miejsce w tym rankingu, wygenerowała 270 miliardów dolarów. To dowód, że europejskie destynacje potrafią łączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością, przyciągając zarówno turystów rekreacyjnych, jak i biznesowych.
– Te wyniki opowiadają historię siły i szans. Stany Zjednoczone wciąż pozostają największym rynkiem turystycznym na świecie, Chiny powracają z ogromnym impetem, Europa utrzymuje pozycję lidera, a regiony Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki notują rekordowy wzrost. W tym roku prognozujemy, że nasz sektor osiągnie historyczną wartość 2,1 biliona dolarów, przekraczając poziom sprzed pandemii – mówi Gloria Guevara, tymczasowa dyrektor generalna WTTC
Raport wskazuje, że największym rynkiem turystyki i podróży na świecie pozostają Stany Zjednoczone z wynikiem 2,6 biliona dolarów w 2024 roku. Wciąż niezwykle silny jest tam rynek krajowy, ale WTTC ostrzega, że spadek wydatków zagranicznych turystów o 12,5 miliarda dolarów w 2025 roku może osłabić konkurencyjność USA, jeśli nie zostaną wprowadzone sprzyjające podróżnym rozwiązania – m.in. uproszczone procedury wizowe i promocja destynacji.
Chiny, drugi największy rynek turystyczny świata, w 2024 roku wniosły do gospodarki 1,64 biliona dolarów, a w 2025 roku prognozowany jest imponujący wzrost o 22,7 procent, co oznacza dodatkowe 260 miliardów dolarów. Japonia, piąta gospodarka turystyczna globu, osiągnęła w ubiegłym roku 310,5 miliarda dolarów i ma dodać kolejne 13,8 miliarda w bieżącym roku.
Co istotne, turystyka rozwija się obecnie szybciej niż sektor dóbr konsumpcyjnych, co pokazuje globalny trend – ludzie coraz częściej stawiają na doświadczenia i przeżycia zamiast na dobra materialne.
Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę Bliskiego Wschodu, który należy do najszybciej rozwijających się regionów turystycznych. Prym wiedzie Arabia Saudyjska, w której wydatki turystów zagranicznych biją rekordy, a inwestycje infrastrukturalne – w lotniska, terminale rejsowe i luksusowe projekty hotelowe – potwierdzają długofalowe ambicje kraju, by stać się globalnym hubem turystycznym.
Turystyka i podróże dawały w 2024 roku 357 milionów miejsc pracy na całym świecie. W 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do 371 milionów. Do 2035 roku co ósme miejsce pracy na świecie będzie związane z turystyką, a sektor wygeneruje dodatkowe 91 milionów nowych etatów – większość w regionie Azji i Pacyfiku. Oznacza to, że jedna na trzy nowe prace na świecie powstanie właśnie w tej branży.
Inwestycje w sektor turystyczny w 2024 roku przekroczyły bilion dolarów, co oznacza wzrost o 9,9 procent rok do roku. Liderami pozostają Stany Zjednoczone, Chiny, Arabia Saudyjska i Francja – odpowiadające łącznie za ponad pół biliona dolarów. Włochy, gospodarz tegorocznego szczytu, przyciągnęły w 2024 roku inwestycje wielkości 11,4 miliarda euro, co potwierdza ich atrakcyjność jako destynacji stawiającej na zrównoważony i innowacyjny rozwój turystyki.
Globalny Szczyt WTTC organizowany jest we współpracy z włoskim Ministerstwem Turystyki, krajową organizacją turystyczną ENIT, miastem Rzym i regionem Lacjum. Partnerami wydarzenia są m.in. Antonio Lefebvre d’Ovidio Philanthropy, Arsenale Spa, Chase Travel, Giacomo Milano, MMGY, MSC Group, Terme di Saturnia oraz Trip.com Group.
