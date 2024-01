Branża turystyczna: Publiczne pieniądze idą na wsparcie szarej strefy

- Polska Izba Turystyki prowadzi kampanie uświadamiające, zarówno samej branży turystycznej, jak i urzędnikom i rodzicom, że tak to nie powinno działać. Czasem zdarzają się pozytywne przykłady naszych interwencji. W 2022 roku, kiedy Stowarzyszenie Maximus, zostało nagrodzone za organizowanie wypoczynku dzieciom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stało się tak, chociaż działało bez wpisu do centralnej ewidencji biur podróży. Po interwencji Polskiej Izby Turystyki i urzędu marszałkowskiego, stowarzyszenie dopełniło formalności i przekształciło się w profesjonalne biuro podróży. Dziś działa legalnie. Ale to jeden z nielicznych przykładów, bo generalnie praktyka jest inna — relacjonuje Czerwińska.

Turystyka zbyt często jest lekceważona

- W wypadku konkursu FSUSR, gdzie dofinansowanie na dziecko to 900 złotych, a łączna pula pieniędzy na ten cel to około 8 milionów złotych mówimy o zimowiskach dla prawie 10 tysięcy dzieci. Ponieważ zwykle dzieci jeżdżą z przyjaciółmi, można założyć, że drugie tyle, a może i więcej, dołączy do uczestników zimowisk organizowanych przez wytypowane instytucje. Nasz raport dotyczący wypoczynku dzieci wykazał, że niecałe 20 procent dzieci w okresie ferii zimowych korzysta z wypoczynku profesjonalnych biur podróży. Jeśli podobnych konkursów jest więcej, nie powinniśmy być zaskoczeni wynikami naszego raportu.

- Często profesjonalni organizatorzy, nasi członkowie, zadają mi pytanie, jakie korzyści płyną z tego, że działają legalnie. Czy nie prościej funkcjonować jako stowarzyszenie, klub sportowy lub fundacja i nie podlegać kontroli urzędu marszałkowskiego, mieć szansę na dofinansowanie i łatwiej pozyskiwać klientów. Nie wspominając o kosztach związanych z koniecznością wykupienia gwarancji oraz odprowadzeniem składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, a także skomplikowanej obsłudze klientów.

- Problem jest według mnie dużo bardziej złożony - wypoczynek dzieci, mimo że to impreza turystyczna, nie jest u nas tak traktowany. Gdyby FSUSR organizował konkurs na dofinansowanie typowych wczasów na zagranicznej plaży, to nikt nawet nie pomyślałby, że Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni" może być ich realizatorem. W wypadku zimowiska nie budzi to zastrzeżeń - konkluduje Czerwińska.

Wykaz organizacji, którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie na zorganizowanie ferii zimowych.