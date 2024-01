Branża turystyczna zdezorientowana: Gdzie nasz minister?

Karierę samorządową zaczynał jako radny i członek zarządu (1998-2002) Lubina, od 2003 do 2009 roku sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. Kierował też Agencją Rozwoju Regionalnego „Arleg” w Legnicy, a w latach 2005-2006 był prezesem spółki Aquapark Polkowice.

Mijają jednak tygodnie, a rozstrzygnięcia, kto zajmie się turystyką w ministerstwie, nie ma. Branżowi obserwatorzy zaczynają się zastanawiać, czy sam główny minister nie zechce turystyki zostawić w swoich kompetencjach. Na początku stycznia spotkał się z grupą samorządowców z gmin nadmorskich, którzy przedstawili mu w czterech punktach najbardziej palące problemy do rozwiązania w kontekście ich funkcji turystycznych – na pierwszym miejscu wymienili rozstrzygnięcie zasad kierujących wynajmowaniem mieszkań i domów turystom. Minister z zainteresowaniem ich wysłuchał, stwierdził, że zna częściowo wagę problemu i zadeklarował przygotowanie ustawy regulującej zasady najmu krótkoterminowego tym roku. Na tym jednak jego aktywność odnośnie do turystyki się skończyła. Pochłonęły go – co widać z mediów – sprawy sportu.

Branża turystyczna: Są problemy, ale nie ma z kim o nich rozmawiać

Przedstawiciele branży turystycznej są zdezorientowani. - Chcielibyśmy jak najszybciej porozmawiać z panem ministrem i ustalić zasady współpracy ministerstwa i samego ministra z naszą organizacją reprezentującą, jako izba gospodarcza, całą szeroką branżę turystyczną. Zwykle udawało nam się z poprzednikami pana ministra, nawiązywać taką współpracę – deklaruje prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.

- W pierwszej kolejności chcielibyśmy przedstawić mu naszą listę dziesięciu postulatów - katalog bardzo istotnych dla polskich przedsiębiorców turystycznych problemów do rozwiązania. Liczylibyśmy na pogłębioną rozmowę o naszych postulatach i opinię ministra, co z nich i w jakiej kolejności i tempie można zrealizować. Ustalenie wręcz harmonogramu prac nad nimi.

Już w piśmie, w którym gratulowaliśmy panu ministrowi objęcia funkcji, wysłanym w dniu nominacji, proponowaliśmy panu ministrowi spotkanie. Niestety, do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na naszą propozycję – mówi Niewiadomski.