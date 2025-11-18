Szybciej przez Chorwację - autostrady z elektronicznymi opłatami. Uwaga na duże mandaty

Aktualizacja: 18.11.2025 06:43 Publikacja: 18.11.2025 02:17
Foto: PAP, Igor Kralj/PIXSELL
W ramach systemu opłaty będą pobierane automatycznie: albo przy pomocy znanego już urządzenia ENC, albo poprzez automatyczne sczytywanie tablic rejestracyjnych przez kamery ustawione w bramkach. W tym drugim wypadku kierowca będzie musiał wcześniej zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat (ESNC). Kierowcy, którzy tego nie zrobią, będą mogli zarejestrować się zatrzymując na specjalnie wydzielonych pasach. Kierowcy motocykli, samochodów osobowych i lżejszych ciężarówek mogą zdecydować, którą metodę płatności wybiorą, ale na kierowców ciężarówek nałożony zostanie obowiązek posiadania urządzenia ENC.
Czytaj więcej
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Chorwację odwiedziło 7,5 miliona gości, to o 4 proc...
Nadzór nad płatnościami ma sprawować policja, służba celna i funkcjonariusze w 74 punktach mobilnych, którzy będą prowadzić wyrywkowe kontrole. Kierowcy niezarejestrowani w systemie lub nieposiadający urządzenia pokładowego będą musieli się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty za płatny odcinek drogi, który przebyli, i mandatu w wysokości 120 – 1300 euro.
W listopadzie na autostradzie D3, na odcinku między miastami Popovača i Novska, rozpoczęto instalalowanie pierwszych siedmiu elektronicznych bramek. W sumie na drogach tego typu należących do HAC, Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj ma stanąć ich ponad 200. Przewidywany termin uruchomienia systemu to listopad 2026 roku, a zatem po szczycie sezonu turystycznego, co ma dać czas kierowcom do przygotowania się do nowego systemu.
Jak szacuje Hrvatske Autoceste, zarządca infrastruktury autostradowej w Chorwacji, przejście na w pełni elektroniczny pobór opłat znacznie zwiększy przepustowość na drogach – z około 200 do nawet 3000 aut na godzinę. Brak konieczności zatrzymywania się zmniejszy też zużycie paliwa i wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Choć brakuje danych dotyczących tego, w jaki sposób turyści docierają do Chorwacji, statystyki udostępnione przez Ministerstwo Turystyki Chorwacji, mogą sugerować, że odwiedzający najczęściej wybierają własny środek transportu. W 2024 roku na odcinkach autostrad zarządzanych przez HAC odnotowano 76,5 miliona pojazdów, co oznaczało 8-procentowy wzrost w porównaniu z 2023 rokiem. Jednocześnie do budżetu wpłynęło 497 milionów euro z tytułu opłat drogowych, o 13 procent więcej niż rok wcześniej.
Czytaj więcej
Chorwacja została najlepszym europejskim krajem do odwiedzenia w 2025 roku. Tytuł Best Country in...
Dla porównania - operator żeglugowy Jadrolinija przewiózł w ubiegłym roku 12,6 miliona pasażerów (i 3,7 miliona pojazdów), z kolei port lotniczy w Zagrzebiu zamknął rok z 4,3 milionami obsłużonych pasażerów, a lotnisko w Zadarze – z 1,5 miliona pasażerów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ramach systemu opłaty będą pobierane automatycznie: albo przy pomocy znanego już urządzenia ENC, albo poprzez automatyczne sczytywanie tablic rejestracyjnych przez kamery ustawione w bramkach. W tym drugim wypadku kierowca będzie musiał wcześniej zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat (ESNC). Kierowcy, którzy tego nie zrobią, będą mogli zarejestrować się zatrzymując na specjalnie wydzielonych pasach. Kierowcy motocykli, samochodów osobowych i lżejszych ciężarówek mogą zdecydować, którą metodę płatności wybiorą, ale na kierowców ciężarówek nałożony zostanie obowiązek posiadania urządzenia ENC.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Tajlandia ogłosiła zawieszenie trwającego od wielu lat zakazu sprzedaży alkoholu między 14. a 17. Rząd chce spra...
Firma technologiczno-finansowa Revolut, z której usług korzysta ponad 65 milionów klientów indywidualnych i setk...
Wstrzymanie finansowania rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych, które trwa od 1 października, sparaliżowało...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Cena wizy turystycznej do Egiptu ma niedługo wzrosnąć i to niemal dwukrotnie. Od 11 lat kosztuje tyle samo. Prze...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas