Reklama
Rozwiń
Reklama

Szybciej przez Chorwację - autostrady z elektronicznymi opłatami. Uwaga na duże mandaty

Chorwacja rozpoczęła w listopadzie modernizację systemu poboru opłat za przejazd autostradami. Polega ona na odejściu od tradycyjnych bramek, przy których należy się zatrzymać, by uiścić opłatę gotówką lub kartą, na rzecz rozwiązania cyfrowego Crolibertas.

Publikacja: 18.11.2025 02:17

Szybciej przez Chorwację - autostrady z elektronicznymi opłatami. Uwaga na duże mandaty

Foto: PAP, Igor Kralj/PIXSELL

Pela Krzyżewska

W ramach systemu opłaty będą pobierane automatycznie: albo przy pomocy znanego już urządzenia ENC, albo poprzez automatyczne sczytywanie tablic rejestracyjnych przez kamery ustawione w bramkach. W tym drugim wypadku kierowca będzie musiał wcześniej zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat (ESNC). Kierowcy, którzy tego nie zrobią, będą mogli zarejestrować się zatrzymując na specjalnie wydzielonych pasach. Kierowcy motocykli, samochodów osobowych i lżejszych ciężarówek mogą zdecydować, którą metodę płatności wybiorą, ale na kierowców ciężarówek nałożony zostanie obowiązek posiadania urządzenia ENC.

Czytaj więcej

Dubrownik jest najczęściej odwiedzanym miastem w Chorwacji
Popularne Trendy
Nie kończy się dobra passa turystyki chorwackiej. Polacy ciągle w czołówce

Nadzór nad płatnościami ma sprawować policja, służba celna i funkcjonariusze w 74 punktach mobilnych, którzy będą prowadzić wyrywkowe kontrole. Kierowcy niezarejestrowani w systemie lub nieposiadający urządzenia pokładowego będą musieli się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty za płatny odcinek drogi, który przebyli, i mandatu w wysokości 120 – 1300 euro.

Szybciej samochodem nad Adriatyk

W listopadzie na autostradzie D3, na odcinku między miastami Popovača i Novska, rozpoczęto instalalowanie pierwszych siedmiu elektronicznych bramek. W sumie na drogach tego typu należących do HAC, Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj ma stanąć ich ponad 200. Przewidywany termin uruchomienia systemu to listopad 2026 roku, a zatem po szczycie sezonu turystycznego, co ma dać czas kierowcom do przygotowania się do nowego systemu.

Jak szacuje Hrvatske Autoceste, zarządca infrastruktury autostradowej w Chorwacji, przejście na w pełni elektroniczny pobór opłat znacznie zwiększy przepustowość na drogach – z około 200 do nawet 3000 aut na godzinę. Brak konieczności zatrzymywania się zmniejszy też zużycie paliwa i wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Reklama
Reklama

Do Chorwacji najchętniej autem

Choć brakuje danych dotyczących tego, w jaki sposób turyści docierają do Chorwacji, statystyki udostępnione przez Ministerstwo Turystyki Chorwacji, mogą sugerować, że odwiedzający najczęściej wybierają własny środek transportu. W 2024 roku na odcinkach autostrad zarządzanych przez HAC odnotowano 76,5 miliona pojazdów, co oznaczało 8-procentowy wzrost w porównaniu z 2023 rokiem. Jednocześnie do budżetu wpłynęło 497 milionów euro z tytułu opłat drogowych, o 13 procent więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Tytuł Best Country in Europe 2025 odebrali z rąk dyrektora EBD Maximiliena Lejeune (w środku) dyrekt
Zanim Wyjedziesz
Internauci zdecydowali - Chorwacja najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie

Dla porównania - operator żeglugowy Jadrolinija przewiózł w ubiegłym roku 12,6 miliona pasażerów (i 3,7 miliona pojazdów), z kolei port lotniczy w Zagrzebiu zamknął rok z 4,3 milionami obsłużonych pasażerów, a lotnisko w Zadarze – z 1,5 miliona pasażerów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Infrastruktura Drogi Miejsca Regiony Europa Chorwacja Turystyka ruch drogowy

W ramach systemu opłaty będą pobierane automatycznie: albo przy pomocy znanego już urządzenia ENC, albo poprzez automatyczne sczytywanie tablic rejestracyjnych przez kamery ustawione w bramkach. W tym drugim wypadku kierowca będzie musiał wcześniej zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat (ESNC). Kierowcy, którzy tego nie zrobią, będą mogli zarejestrować się zatrzymując na specjalnie wydzielonych pasach. Kierowcy motocykli, samochodów osobowych i lżejszych ciężarówek mogą zdecydować, którą metodę płatności wybiorą, ale na kierowców ciężarówek nałożony zostanie obowiązek posiadania urządzenia ENC.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Rząd Tajlandii cofa ogranieczenia w sprzedaży alkoholu. Kiedy będzie można wypić drinka?
Zanim Wyjedziesz
Rząd Tajlandii cofa ogranieczenia w sprzedaży alkoholu. Kiedy będzie można wypić drinka?
Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”
Zanim Wyjedziesz
Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”
Amerykańska turystyka straciła miliardy przez paraliż rządu. „Tak źle nie było od pandemii”
Zanim Wyjedziesz
Amerykańska turystyka straciła miliardy przez paraliż rządu. „Tak źle nie było od pandemii”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Rząd Egiptu szykuje dużą podwyżkę. Zapłaci każdy turysta
Zanim Wyjedziesz
Rząd Egiptu szykuje dużą podwyżkę. Zapłaci każdy turysta
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama