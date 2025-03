Internauci zdecydowali - Chorwacja najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie

Nagrodę wręczył chorwackiej delegacji przedstawiciel EBD Maximilien Lejeune podczas międzynarodowych targów turystycznych ITB Berlin – informuje Chorwacka Wspólnota Turystyczna w komunikacie prasowym.

- Jesteśmy dumni, że Chorwacja została uznana za najlepszy kraj do odwiedzenia w 2025 roku zgodnie z wyborem ponad miliona podróżników, którzy głosowali na najpiękniejsze europejskie destynacje, przy czym to właśnie Chorwacja zajęła pierwsze miejsce. To kolejne potwierdzenie jakości naszej oferty turystycznej, nieustannego podnoszenia standardów i ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników sektora turystycznego. Targi ITB w Berlinie stanowią dla nas doskonałą okazję do zaprezentowania na arenie międzynarodowej działań którymi ugruntowaliśmy swoją pozycję liderów w rozwoju zrównoważonej turystyki – mówi minister turystyki i sportu Chorwacji Tonči Glavina, cytowany w komunikacie.

- Zainteresowanie Chorwacją na targach ITB Berlin, w połączeniu z prestiżowym wyróżnieniem European Best Destinations, potwierdza nasz status kierunku premium. To wyróżnienie jest dla nas tym bardziej znaczące, że decydują o nim głosy podróżników z całego świata, w tym tych korzystających z platform cenionych partnerów medialnych, takich jak Forbes i Condé Nast. Wybór EBD, odzwierciedlony w wyszukiwaniu treści i stron poświęconych Chorwacji, przyczynia się do dodatkowej widoczności promocyjnej, docierając do ponad 220 milionów potencjalnych turystów - dodaje dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej Kristjan Staničić.

Chorwacja jednym z ulubionych kierunków urlopowych Polaków

- Nagroda European Best Destinations to dla nas nie tylko powód do satysfakcji, ale i ogromna inspiracja do dalszego rozwijania turystycznej oferty Chorwacji. Polscy turyści coraz chętniej odkrywają piękne wybrzeże, malownicze miasta i regiony. Bogata oferta jak i różnorodne atrakcje dostępne także w kontynentalnej Chorwacji idealnie odpowiadają oczekiwaniom polskich podróżnych. Chorwacja konsekwentnie rozwija turystykę całoroczną, zyskując tym samym coraz większą popularność wśród gości z Polski, którzy odwiedzają Chorwację nie tylko dla słońca i morza, ale także dla aktywnego wypoczynku, dziedzictwa kultury, przyrody i city breaków. Całoroczna oferta i różnorodność regionów sprawiają, że Chorwacja pozostaje jednym z ulubionych kierunków Polaków - uzupełnia dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska.