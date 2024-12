Polacy coraz chętniej spędzają wakacje w Chorwacji

Dwie trzecie gości z Polski dostało się do Chorwacji własnym transportem, organizując sobie podróż indywidualnie. Pozostała jedna czwarta wybrała usługi biur podróży.

Turyści z Polski przyjeżdżają do Chorwacji po słońce i kąpiele w morzu

Dlaczego wybrali akurat pobyt nad Morzem Adriatyckim? W badaniach deklarują, że przyciągnęły ich słońce i woda, a także przyroda i kultura. Chętnie wymieniają też jako magnes przyciągający ich do Chorwacji lokalne jedzenie i wino. A w dalszej kolejności chęć uprawiania aktywnej turystyki (żeglowanie, nurkowanie, wędrówki, jazda na rowerze) i zwiedzania miast (city breaki).

Jak zauważa Kowalska, dojazd do Chorwacji jest od kilku lat ułatwiony - cały rok lata codziennie z Warszawy do Zadaru LOT. Prawie cały rok (bez dwóch miesięcy) polski przewoźnik utrzymuje też połączenia z Dubrownikiem, a sezonowo (od wiosny do jesieni) ze Splitem.

Poza tym w lecie z wielu miast w Polsce do Chorwackich miast połączenia organizują niskokosztowe linie lotnicze Wizz Air i Ryanair.